Tvrdíkův hnojomet odmítám. Zahajuje kampaň, říká šéf fotbalu Fousek

Tvrdík proti Fouskovi veřejně vystoupil nejdřív na květnové valné hromadě. „Máš štěstí, že je letos Euro, jinak bys tady čelil odvolání,“ pohrozil mu v obsáhlém projevu před delegáty.

Vyčítal mu, že asociace pod jeho vedením stagnuje. „Kandidoval pod hesly transparentnost, týmovost a změna. Tohle je příklad, že se nezměnilo vůbec nic. Mám dojem, že nám ho někdo vyměnil, to nemůže být stejný člověk,“ pokračoval předseda představenstva Slavie.

Přitom Fouska sám ve volbách v roce 2021 podporoval. Kritiku minulý týden rozvedl v podcastu Klub Rváčů, kde mu vyčetl, že zapomněl na své voliče a sliby. Předseda asociace se proti jeho slovům v rozhovoru ohrazuje.

Tvrdík zmiňuje například dohodu s Vladimírem Šmicerem, který původně kandidoval proti vám. Prý jste mu měl dát prostor ve vedení.

Byl jsem součástí určitého reformního hnutí po éře Romana Berbra, která skončila jeho zatčením v roce 2020. Vláďa Šmicer z fevoluční skupiny následně z kandidatury odstoupil a podpořil mě, čehož si dodnes vážím. Je ale potřeba připomenout, že zároveň kandidoval na českého místopředsedu a prohrál s Honzou Richterem. Kdyby byl zvolen, sedí ve vedení se mnou. Volená místa přece nemůžete rozdávat jako prebendy.

Ale slíbil jste, že jeho hlas bude v asociaci slyšet.

Jeho roli jsem viděl ve sportovní oblasti, protože je to zkušený hráč, reprezentant, vítěz Ligy mistrů. Vláďu zajímal víc fotbal než politika. Proto se stal předsedou sportovní rady, která však po určité době usoudila, že chce silnější kompetence. Výkonný výbor si přál, aby zůstala jen poradním orgánem, tak jako ostatních devatenáct komisí, které v asociaci jsou. Proto bývalí členové odstoupili a my nanominovali sportovní radu novou. Možná není tak věhlasná, ale všichni do jednoho jsou uznávaní odborníci přes vzdělávání, mládež nebo ženský fotbal až po profesionální fotbal.

A jak funguje?

Je to nastavené tak, že se sportovní radou se pravidelně a často potkává technický ředitel Erich Brabec, aby komunikace byla co nejčastější a český fotbal se posouval dál.

Někteří si ale od vašeho předsednictví slibovali víc.

Období roku 2021 bylo plné nových věcí a zkušeností, někteří čekali hodně, někteří méně, ale po třech letech jsme asociaci každopádně posunuli. Já se snažím být předsedou všech, nekoukám na to, kdo je fevolucionář, kdo je středový, zajímají mě všechny kluby, kraje a okresy.

Slávistický předseda ale hovoří opačně. Přirovnal vás k císaři, který si obdělává svoje léno.

Musím ten hnojomet Jaroslava Tvrdíka odmítnout, protože jestli mi někdo nemůže něco vyčítat, je to nedostatek pokory a pracovitosti. A co se týká komunikace, jsem vždycky k dispozici všem klubům, krajům i okresům. Fotbal má přes 350 tisíc členů.

Proč si to tedy podle vás Tvrdík myslí?

Svědčí to o určité neznalosti toho prostředí, protože ti lidé z hnutí neustále něco potřebují. Často nás lidé kontaktují i s požadavky, které ani nepatří do kompetencí předsedy, vždy se snažíme v maximální míře vyhovět. Navštěvuji jednání profesionálního fotbalu, všechny krajské i některé okresní valné hromady, setkání amatérských klubů, setkání komisí a spoustu dalších platforem i svazových orgánů, na kterých komunikuji se všemi, kdo o to stojí. Naprosto odmítám, aby mi někdo vyčítal nekomunikaci. Jaroslav Tvrdík může mluvit za Slavii a já považuji komunikaci s ní, až do poslední valné hromady, za nenarušenou, ať už jde o zápasy reprezentace v Edenu, nominaci hráčů do národního týmu nebo další jednání. Ostatně Jaroslav Tvrdík byl na moje pozvání na Euru. Slavia má navíc v našich orgánech řadu zastoupení.

Skutečně se po zmíněné valné hromadě nenarušil váš vztah se Slavií?

Rozdělím to: jsem předseda asociace a Slavia je její členský klub, který patří k absolutní špičce. Je to rodinné stříbro českého fotbalu, účastník evropských pohárů. Jde spíš o institucionální vztah. Navštívil jsem její zápas s Lille, zajdu tam občas na ligové utkání, držím jí palce v Evropské lize, má reprezentanty v našem národním týmu i v nižších kategoriích, své zástupce v našich komisích, takže styčných ploch je tam hodně. Komunikaci svazu a klubu nechci zaměňovat za názorový spor dvou předsedů.

A ta druhá část?

Chápu, že Slavia má své problémy. Teď se vrátím k té valné hromadě. Ta mohla být minimálně o jednu nebo dvě hodiny kratší, kdyby nenastala diskuze, která tam naprosto nepatřila.

Tvrdík vás obvinil z netransparentnosti. A řekl: „Máš štěstí, že je letos Euro, jinak bys tady čelil odvolání.“

Cílem valné hromady byly tři věci: rozhodnout o stadionu a využití Strahova, rozhodnout o nových stanovách a také využití členských příspěvků, což se povedlo. Nechtěl jsem ji trávit tím, že se tam budu dohadovat s Jaroslavem Tvrdíkem. Mým cílem bylo, aby byly schváleny všechny tři pro dobro fotbalu klíčové projekty.

Přesto se nejvíc mluvilo právě o vaší vzájemné při.

Jaroslav Tvrdík svými výpady zahajuje předvolební kampaň. Ať už svoji do výkonného výboru, nebo proti mně, či obojí. Každý musí unést kritiku, já s ní samozřejmě jako předseda počítám. Má to ale své hranice a nenechám se osočovat a dehonestovat.

Takže?

Neakceptuju způsob. Stát na to má uzpůsobené útvary. Máte parlament, střetává se tam koalice s opozicí a vyčítají si ledacos, jednání se táhnou, medializují se. Je to tak ve všech demokratických státech. Fajn, ale fotbal by měl dbát na to, aby navenek dokázal udržet své renomé největšího a nejpopulárnějšího sportu v zemi a vyřešil si své věci uvnitř.

Nejsou právě tahle extempore na valných hromadách signálem, že vaše komunikace nefunguje dobře? Minimálně to směrem k veřejnosti nevypadá adekvátně, když se před vás někdo postaví a začne vás napřímo kritizovat.

Vrátím se k výstupu pana Tvrdíka, který říkal: „Nebejt Euro, odvoláme tě.“ Mně není dvacet, ve fotbale jsem zažil a dosáhl hodně, ve sportu působím čtyřicet let. Nemám se rozhodně za co stydět. Spousta lidí z hnutí se mě ptala, proč jsem na hrubý pytel přímo neodpověděl hrubou záplatou. Já jsem se soustředil na tři hlavní záležitosti, s kterými jsme chtěli valnou hromadu zvládnout. Proces odvolávání předsedy navíc není takhle jednoduchý. Navíc je to nebezpečná kultura, před dvěma lety jsme tady měli pokus o odvolání několika mých kolegů ve výkonném výboru, naštěstí hnutí pochopilo, že ho nemá připustit. A ještě jedna věc.

Ano?

Po letech Berbrova tuhého panování jsme se dostali do fáze nějaké demokracie. A já jsem přesvědčený, že přes všechny nevýhody – je pomalá, zdlouhavá, všechno se musí vyjednat – je tento směr správný. Nejste v obchodní firmě, abyste si jeden den řekli bude to takhle a druhý den to tak je, musíte chvíli diskutovat. Někteří si pletou demokracii s anarchií a myslí si, že je možné úplně všechno.

Tím nepřímo říkáte, že je pan Tvrdík anarchista?

Ne, od něj to byl politický populismus. Začátek volební kampaně. A znova říkám, je jedno, jestli ve prospěch Jaroslava Tvrdíka, nebo v můj neprospěch, na volby bude dostatek času v roce 2025. Já to vidím jako účelové gesto, které v důsledku nemohu akceptovat.

Jak byste si to tedy představoval?

Abychom fungovali jako na UEFA, kde se na valnou hromadu chodí schvalovat předjednané věci. Všechno ostatní se diskutuje na dalších platformách, které u nás máme, probíhají od ledna až do června. Délka naší valné hromady je pak opravdu utrpení, ale musíme si říct proč.

Chápete aspoň některé výtky kritiků?

Člověk má být vždycky sebekritický. Rád vyvrátím nesmysly, ale jestliže jdou některé věci dělat líp, musíme si to přiznat. My byli za tři a půl roku, kdy jsme ve vedení asociace, z mého pohledu v mnoha věcech úspěšní.

Pan Tvrdík ale hovořil o tom, že ty úspěchy nejste schopný pojmenovat.

V podcastu, na který odkazoval, jsem odpovídal na otázku, co je můj největší úspěch. Jasně jen jeden jediný, ne výčet všech. Řekl jsem zvolení do výkonného výboru UEFA, kam jsem se dostal jako první Čech po jedenadvaceti letech. Je smutné, že předseda klubu, který hraje evropské poháry, říká, že neví, jaký to má přínos. Je třeba se zeptat v zemích, které o to léta neúspěšně usilují.

Předseda fotbalové asociace Petr Fousek (vlevo) se šéfem Slavie Jaroslavem Tvrdíkem.

Co dál?

Můj volební program stál na třech pilířích. Zaprvé: být úspěšní s reprezentací; postoupili jsme na Euro, i to mládežnické, ženy jsou v nejvyšší kategorii Ligy národů. Zadruhé: konkurenceschopnost; narostlo nám v době covidu členství, takže se podařil zastavit úbytek členů. Fotbal je stále sledovaný a důležitý sport v zemi. K tomu se povedla spousta dalších věcí, třeba jsme získali nového generálního partnera českého fotbalu, kterého FAČR neměla čtyři roky, rozjeli spoustu projektů, představili jsme národní fotbalovou strategii a strategický plán FAČR až do roku 2027 a spoustu dalších věcí, které nejsou mediálně tak atraktivní, a proto se o nich tolik nepíše.

A zatřetí?

Nastavili jsme taková pravidla, aby se neopakovaly podobné kauzy z minulosti. Některé sice dobíhají, ale vypořádali jsme se s nimi.

Není právě oblast prezentace pozitivních témat nebo úspěchů tou, která by se dala dost posunout?

Tady beru kritiku. Musíme se zamyslet nad tím, že se nám nedaří tolik prodávat naši vlastní práci.

Budete příští rok znovu kandidovat na post předsedy?

Řekl jsem, že se vyjádřím do konce roku, protože na jaře by fotbal měl vědět, jestli předseda bude obhajovat, bez ohledu na to, jestli se objeví nějaký jiný kandidát. Mám své odpůrce, mám podporovatele a každý z nich má svůj vlastní rozum a umí se sám rozhodnout.

Cítíte v asociaci podporu?

Fotbal by měl především pracovat. Jakmile se tu začneme napadat, nic neuděláme. Útoky od Jaroslava Tvrdíka si líbit nenechám, nepovažuji je za seriózní, možná inspiraci načerpal ve své politické kariéře, ale tohle máme řešit interně.

Takže by se mělo s kritikou podle vás počkat?

Jasně že ne. Mám své odpůrce i zastánce, ale jejich snahou by nemělo být vybíhání na barikádu devět měsíců před volbami, kde křičí, koho budou a nebudou podporovat a kdo je takový a kdo makový. To si fotbal nezaslouží a asociace by neměla být brána jako rukojmí. Volby se budou řešit interně až se budou blížit. Dobu občanských válek v asociaci už jsem zažil a fotbalu bych to nepřál.

Podle pana Tvrdíka vás teď nikdo ze zástupců profesionálního fotbalu nepodporuje.

O neoficiálních schůzkách bez mé přítomnosti mluvit nemůžu. S profesionálním fotbalem máme vzájemný respekt. Komunikuji naprosto v pohodě představiteli klubů i s výkonným ředitelem ligy Tomášem Bártou. Funkcionáři se mnou mluví normálně. Navštěvuji řadu zápasů. A jestli se mnou někdo normálně komunikuje a pak mě nebude volit, tak jednak je to jeho právo, a jednak je na ty věci brzo. Bylo by divné, kdyby za mnou někdo chodil a říkal: „Hele, udělej pro nás tohle, nebo pomoz nám s tímhle, ale my už tě nebudeme volit.“ Navíc předseda FAČR je jen jeden z dvanácti členů výkonného výboru.

Kam má ambici se dostat i sám Tvrdík.

On říká, že jsem nespojil fotbal. Já zase, že on je první, kdo ho těmito výroky rozděluje. Věřme, že ať ve výkonném výboru bude sedět kdokoli, posune fotbal dál.

Mimochodem, co říkáte na aktuální kritiku nového šéfa disciplinární komise?

To je flagrantní případ, jak se fotbal nedělá. Předchozí předseda Baček tam byl dvanáct let, náhle se objevil návrh na předsedu Jiřího Matznera a pan Tvrdík byl jedním z těch, kteří pro něj nesmírně horovali. A po dvou týdnech dnech ho vyzýval k rezignaci? To vypovídá samo za sebe.

Vás zase kritizují za pozdní jmenování reprezentačního trenéra nebo analýzu výkonů na Euru, která přišla až v srpnu.

Postupovali jsme uvážlivě, protože panika by situaci naopak zhoršila. Nebyli jsme spokojení s tím, jak dopadlo Euro. Konstatovali jsme to i ve zmiňovaném vyhodnocení. Nikdo nezpochybňuje pohled na výsledky a výkony. Jenže spěch a emoce nejsou dobrý rádce. Vypracovávaly se tři analýzy a ty nejsou hotové přes noc. Chtěli jsme dát realizačnímu týmu prostor. Věděli jsme, že mají smlouvy, a já hned po Euru řekl, že nebudu prosazovat změny na trenérské pozici.

Jak konkrétně výtky z analýzy realizovat? Může to být už jmenování Tomáše Hübschmana do pozice sportovního manažera?

To jsme vyhodnotili hned v prvním týdnu po Euru a bylo nám jasné, že chceme tu funkci obsadit, aby se mohl technický ředitel Erich Brabec věnovat i ostatním povinnostem. A mohl závěry analýzy přenést do sportovního prostředí.

Co teď český fotbal nejvíc limituje?

Nesouhlasím s tím, že žijeme v nějakém sportovním bezvědomí. Existují rámcové plány a strategie, které zde dříve nebyly. Často se opomíjí, že i trenér Hašek pracuje s určitým kádrem, zatímco naše špičkové kluby do toho angažují spoustu cizinců, což je něco, čím ve své době v reprezentaci trpěla třeba Anglie. Také chvíli trvá, než se změny projeví. My teď děláme změny, které se naplno projeví třeba za deset nebo patnáct let. A naopak teď dorůstají hráči, které vychoval systém, jak byl nastavený před patnácti lety.

Často se vám vytýká nedostatečná transparentnost.

Touhle mantrou se také pan Tvrdík zaklíná a táhne se to už třetí rok. Přitom my jsme transparentní, ale lišíme se v pohledu na její míru a hloubku. FAČR neporušuje ani zákony této země, ani svoje předpisy. Nároky Národní sportovní agentury jsou teď tak striktní, že nepropadne ani špendlík. Vyúčtování máme do posledního šroubku naprosto dokonalá. Zavedli jsme v této oblasti nová pravidla a opatření, aby se nemohly opakovat některé kauzy z minulosti. Nikdo mě v žádném případě nemůže obviňovat z netransparentnosti.

A z toho, že jste se nezúčastnil finále českého poháru?

Opět jde o ukázku Tvrdíkova hnojometu. Na finále jsem být chtěl, ale došlo ke změně termínu. A v tom náhradním se shodou okolností hrálo také finále Evropské ligy. Klidně bych ho oželel, kdyby se současně nekonalo zasedání výkonného výboru UEFA, kde se rozhodovalo o celé řadě důležitých věcí i pro český fotbal. Legitimně mě zastoupili oba místopředsedové. To považuji za standardní.

Zápas ale končil hromadnou bitkou fanoušků přímo na trávníku, což byla pro český fotbal ostuda.

Tohle by se nepochybně stalo i ve chvíli, kdybych tam byl. Vniknutí fanoušků jsme samozřejmě řešili, přijali jsme určitá opatření. Mám přehled o tom, jak funguje UEFA při pořádání svých klubových soutěží a tohle bylo připravené na stejné úrovni. Nicméně jsme definovali chyby, abychom v příštích letech byli připraveni lépe.

Za celé tři roky jste tedy neuvažoval o vyvození odpovědnosti?

O tom neustále mluví pan Tvrdík. Vyvodil bych ji ve chvíli, kdybych cítil vinu. Měli jsme v minulosti osm evropských šampionátů včetně těch, na kterých se nepostoupilo ze skupiny. A žádný předseda ze sportovních důvodů nikdy neodstupoval. Ale zapomínáme, že fotbal je sport. Hrana úspěchu je ostřejší než ostří nože. Všechno má dvě strany a obě jsou zneužitelné, pokud vás chce někdo napadnout.