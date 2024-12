Chci dál řídit český fotbal. Fousek se rozhodl, že bude znovu kandidovat

Jak svět přichází o Chilany. Už jsme zbyli jen tři, Jelene!

Paní Jitka, laskavá to žena, si jako obvykle po snídani zapálila cigaretku, hřebenem si protáhla plavé vlasy, odklepla do popelníku na parapetu a přišla se zeptat do vedlejšího pokoje, do manželovy...