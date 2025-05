Ve čtvrtek na valné hromadě asociace porazil Fouska i dalšího kandidáta Rudolfa Blažka poměrně jasně.

„Od začátku jsem říkal, aby delegáti volili tak, jak to cítí. To se nakonec stalo. Mám radost, že tady můžu sedět. Po šesti měsících od oznámení kandidatury jsme v cílové rovince,“ pronesl Trunda krátce po jedenadvacáté hodině v restauraci Columna na pražském Chodově.

V té době jednání, které začalo v deset dopoledne, ještě trvalo.

Co bude teď následovat?

Večer se poprvé sejde nově zvolený výkonný výbor. Už jsme se krátce potkal s řediteli jednotlivých sekcí asociace. Domluvili jsme se, že pracovat začneme v úterý v deset dopoledne.

Už v pondělí se schází národní mužstvo před kvalifikačními zápasy o postup na mistrovství světa i jedenadvacítka před mistrovstvím Evropy. Budete na srazech?

Program na akce, které nás v nejbližších dnech čekají, plánujeme. A těšíme se na ně.

Zůstane reprezentační áčko v gesci předsedy, jako to dosud bývalo?

Na výkonném výboru se pobavíme o tom, jak by to mělo být správné.

Při volbě jste měl poměrně velkou podporu delegátů v české i v moravské komoře. Překvapilo vás to?

Velmi si té podpory vážím. Jedna z prvních věcí, kterou jsem si přál, byla, aby mandát byl silný. Jsem rád i za to, jak byli navoleni jednotliví členové do výkonného výboru.

Delegáti a hosté na volební valné hromadě FAČR na pražském Chodově.

Byla pro to klíčová podpora slávistického předsedy Jaroslava Tvrdíka, plzeňského šéfa Adolfa Šádka a také tábora kolem Tomáše Pešíra, který se stal českým místopředsedou?

Důležitá byla hlavně práce za celý půl rok kandidatury, která se odvedla v malých klubech i v regionech. Pak samozřejmě podpora Slavie a Plzně. Delegáti se mě ptali, kdo z velkých klubů za mnou stojí. Psalo se o tom hodně a spousta věcí byla napsána mylně.

Platí, že vypíšete výběrové řízení na ředitele marketingové společnosti STES i na pozici technického ředitele asociace, kterou nyní vykonává Erich Brabec?

Platí. Bude to jedna z prvních věcí poté, až se seznámím s administrativou.

Ve výkonném výboru má včetně vás profesionální fotbal šest zástupců. Jak je chcete zapojit, aby pracovali pro výkonnostní fotbal?

Vážím si toho, jak je výkonný výbor složený. V posledních čtyřech letech byla práce v něm komplikovaná. Já nerozděluju, kdo zastupuje výkonnostní a profesionální fotbal, já chci fotbal sjednotit, abychom naplňovali naše vize.

Slíbil jste, že v případě vítězství mladoboleslavský klub, jehož jste majitelem, předáte do svěřeneckých fondů. Komu konkrétně?

Na tom se nic nemění, do šedesáti dnů dojde k předání.

A kdo tedy za tím bude stát?

Ptali jste se mě na to už před volbami. Dozvíte se to včas.