Český tým poprvé vedli španělští trenéři v čele se Santim Deniou. Češi postupně podlehli 1:2 Chorvatsku, 0:2 Anglii, 1:3 v Oviedu mistrům světa ze Španělska a 0:3 v Londýně zase Anglii.
Od fanoušků se dočkali potlesku za sympatický projev a snahu hrát „jiný“ fotbal, ale kritici zase upozorňují, že až na určité pasáže v prvních třech utkáních (druhé poločasy proti Chorvatsku a ve Španělsku, prvních dvacet minut proti Anglii) mužstvo tápalo. A vůbec se mu nepovedl poslední duel v Anglii.
„Mění se spousta věcí a my jako asociace chceme být trpěliví. Chceme dát podmínky jak realizačnímu týmu, tak hráčům k tomu, abychom to změnili,“ řekl Trunda.
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„Měli jsme i rozhovory s hráči. Bavili jsme se, jak to vnímají. Zatím to vnímání změn je velmi pozitivní. Samozřejmě, jak říkal hlavní trenér, potřebujeme vyhrát,“ poznamenal Trunda.
„Čeká nás spousta práce, já věřím, že jdeme dobrým směrem, krůček za krůčkem. Takže je potřeba mít srovnaný i ten přehnaný optimismus. Je třeba věřit, že kroky, které jsme udělali - profesionalizace realizačního týmu a přenastavení fungování, povedou k celkovému zlepšení.“
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V listopadových závěrečných zápasech skupiny Ligy národů se Španělskem a v Chorvatsku bude reprezentace bojovat o udržení mezi elitou a případně lepší výchozí pozici pro prosincový los kvalifikace mistrovství Evropy. Postup na šampionát je hlavním cílem.
„Samozřejmě byla řečena priorita, k čemu slouží Liga národů. K nastavení, aby vše správně fungovalo. Ale cílem je samozřejmě vyhrát a udělat všechno pro to, abychom se zachránili,“ řekl šéf FAČR.
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Rekordně dlouhý podzimní sraz poznamenala řada omluvenek ze zdravotních důvodů. Z původní nominace vypadla pětice slávistů, další hráči se zranili v průběhu reprezentační akce.
Čtyři omluvení slávisté pak tři dny po zápase v Anglii nastoupili za klub v lize ve Zlíně.
„Samozřejmě s kluby probíhá diskuze, máme protokol. Není to asi tak, že hráči přijedou na sraz a ukážou koleno, nejsou nějaké vstupní prohlídky. Ale probíhá profesionální komunikace mezi hlavním lékařem národního týmu a klubem. Víme, v jakém jsou hráči stavu. Nezpochybňujeme stav hráčů, kteří se omluvili. Naopak je důležité, aby se cítili stoprocentně fit, když reprezentují,“ řekl Trunda.