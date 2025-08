Zatímco o výměně na pozici sportovně-technického ředitele mluvil Trunda už před květnovými volbami a změna na pozici tiskového mluvčího se rovněž dala čekat, odvolání Martina Procházky může být trochu překvapivé.

Uznávaný právník přišel do role generálního sekretáře, což je na asociaci po předsedovi fakticky druhá nejdůležitější funkce, až poslední rok mandátu předchozího šéfa Petra Fouska. Dřív pracoval pro Spartu i Slavii, na asociaci vedl právní oddělení.

Nahradí ho Stanislav Rýznar, dosavadní licenční manažer, který na asociaci působí přes dvacet let.

„Je respektovaným a profesně uznávaným manažerem nejen u nás, ale díky své roli v licenční komisi UEFA také po celé Evropě. Rozumí fotbalovému prostředí a důvěru v něj mají nejen profesionální kluby, ale také výkonnostní fotbal díky klubovým akademiím talentované mládeže. Zároveň přináší nadstavbu v ekonomické oblasti, protože dříve působil jako manažer v Komerční bance,“ řekl Trunda k novému generálnímu sekretáři.

„Děkuju za důvěru. Hlavním cílem bude reformovat fungování sekretariátu a navázaného aparátu tak, abychom byli maximálně efektivní. Cílem pak je skrze snížení nákladů a zvýšení výnosů z naší činnosti získat každý rok minimálně 25 milionů korun navíc pro výkonnostní fotbal, což je přibližně 300 tisíc korun ročně do každého okresu,“ řekl Rýznar.

„Momentálně jsou tři oblasti, ve kterých je zapotřebí zabrat. Sportovní, provozní a komerční. V každé máme jasný cíl. Příští rok chceme být na mistrovství světa ve Spojených státech a pro úspěch na hřišti jsme angažovali nejlepšího možného manažera Pavla Nedvěda,“ prohlásil Trunda.

Na pozici sportovně-technického ředitele šéfové fotbalu oslovili Martina Vozábala, manažera z druholigového Táborska. Nabídku údajně odmítl, proto asociace vypisuje výběrové řízení.

Řízením úseku byl dočasně pověřen Zdeněk Grygera, místopředseda asociace za Moravu a sportovní ředitel zlínského klubu.

Cílem Brabcova nástupce bude reforma koncepce výchovy mládeže. „Abychom byli v budoucích generacích opět evropsky i celosvětově konkurenceschopní. Ideální by byl samozřejmě někdo z českého fotbalového prostředí, ale vítáme i případné zahraniční uchazeče,“ poznamenal Trunda.

Šedivého v tiskovém oddělení nahradí Milan Štěrba, šéfkomentátor a vedoucí fotbalové sekce kanálů Nova Sport.

„Asociace musí komunikovat jinak, a to jak externě, tak také interně. Musíme se nejen řídit aktuálními trendy, ale v ideálním případě je za pár let také udávat,“ řekl Trunda.

A dál?

„V rámci každodenního fungování chceme ušetřit na provozních nákladech a díky profesionalizaci marketingu a obchodu chceme získat daleko více sponzorských peněz,“ vysvětlil změny.

Proto asociace jmenovala nového výkonného ředitele marketingové společnosti STES. Stal se jím Marek Janoušek, který dosud pracoval jako manažer sponzoringu v sázkové společnosti Fortuna.

„Má zkušenosti nejen v rámci budování značky a spozoringu, ale také v oblastech jako jsou sociální sítě, public relations nebo digitální marketing. Byl pro nás ideálním kandidátem na nejvyšší pozici v rámci STES, také se také stane novým komerčním manažerem. Jeho úkolem bude v krátkém čase připravit jasnou vizi a společně s ní i strategii, jak má marketingová a obchodní část asociace fungovat. Je to totiž oblast, kde nám ujel vlak,“ prohlásil Trunda.

Partneři měli k fungování STES výhrady

S fungováním STES nebyli podle Trundy partneři spokojeni, což zjistili na schůzkách v poslední době.

„S větší nebo menší mírou výhrad jsme odcházeli z každé z nich. STES a komerční aktivity prostě nefungovaly. Musíme co nejrychleji vybudovat profesionálně řízený tým, který pozvedne úroveň marketingu směrem k top klubům. Právě u Slavie, Sparty, Plzně nebo Baníku se musíme inspirovat.“

Zároveň asociace vypověděla devatenáct provizních smluv. „Nově budou STES zastupovat výhradně jeho manažeři,“ zdůraznil Trunda.

„Za poslední čtyři roky měla tato společnost tři různá vedení. Při převzetí mé funkce po volbách generovala roční ztrátu 28 milionů korun s tím, že bez našeho okamžitého zásahu může do konce roku ztráta přesáhnout 50 milionů korun. Bývalý předseda dokonce vědomě nezahrnul STES do rozpočtu asociace, aby se také asociace nedostala do celkové ztráty. To je situace, která se už nikdy nesmí opakovat a jsem rád, že řízení konečně přebírá profesionál,“ řekl předseda asociace.