Asociaci jsme otočili správným směrem. Trunda o fungování FAČR i výběru trenéra

Věří, že pro národní mužstvo s kolegy vybrali správného trenéra. „Mám radost, že s panem Koubkem tady můžeme spolupracovat každý den,“ říká David Trunda, předseda FAČR, v bilančním rozhovoru pro web asociace.

Předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda po příletu na pražské Letiště Václava Havla, 14.října 2025, Praha. | foto: ČTK

Trunda, nedávný majitel boleslavského klubu, se stal šéfem českého fotbalu loni v květnu. Ve volbách porazil dosavadního předsedu asociace Petra Fouska i Rudolfa Blažka, předsedu pražského Motorletu.

„Sedm měsíců uteklo velmi rychle a bylo to velmi hektické období, kdy jste v plné permanenci čtyřiadvacet hodin sedm dnů v týdnu,“ říká Trunda pro fotbal.cz.

„Po volbách byl červen, jste v polovině roku a máte odsouhlasený rozpočet, který jsem ovlivnit moc nemohl. Ale mám radost, že se nám podařilo nějakým způsobem a věřím, že i správným, otočit kormidlo asociace. Zahájili jsme určitou reformu, abychom postupně naplňovali cíle, které jsme slíbili. Máme připravenou vizi a koncepci pro rozvoj celého českého fotbalu na všech stupních pyramidy,“ poznamenává předseda asociace.

O čem všem ještě mluvil?

Novým šéfem českého fotbalu se stal Trunda, zástupce ve vládě mají i pražská S

O svém záběru u reprezentace. „Kopíruje to vesměs reprezentační okna. Když je sraz, jsem plně vytížen aktivitami s tím spojenými ať už v rámci sportovní diplomacie nebo fungování týmu. Jak asi víte, na podzim došlo ke změně trenéra, což k fotbalovému životu patří. Kdybych to srovnal, tak osmdesát procent činnosti mi zabere práce pro asociaci a dvacet procent reprezentace. Vytvořili jsme tým a připravili koncepci, jak by reprezentace měly fungovat. Máme obrovský sen a tím je postup na mistrovství světa. Věřím, že se nám povede vytvořit takové prostředí, aby nás všichni přišli podpořit a my to zvládli.“

O přínosu nového trenéra reprezentace Miroslava Koubka. „Mám radost, že se ho povedlo přivést. Pan Koubek toho dokázal hodně, ať už v Plzni nebo v předchozích angažmá. Věřím, že výběr trenéra, který má zkušenosti s českou ligou, zná prostředí a byl úspěšný v evropském fotbalu, byl tím správným řešením.“

O přípravách na baráž o mistrovství světa. „Jak manažer Pavel Nedvěd, tak trenér Koubek se potkávají každý den, připravují inspekční cesty na soustředění klubů v zahraničí. Odsouhlasili jsme si jasný plán až do konce baráže. Je důležité si to všechno odpracovat. Děti potřebují své hrdiny a vzory, tím je i k fotbalu můžeme motivovat.“

Šéf Trunda o hledání trenéra: Nedvědovi důvěřujeme, Koubka jsme zatím neoslovili

O výběru stadionů v Edenu a na Letné pro baráž. „Pamatuji si, jak jsme před dvaceti lety na Spartě v baráži porazili Norsko. Když jsme zvažovali možnosti, kde hrát, tak i tohle hrálo roli. Pak jsme to řešili s vedením Slavie i Sparty a dohodli se i v rámci výkonného výboru, že zápasy rozdělíme na oba stadiony. Oba kluby mají fantastické fanoušky. Zkusíme oslovit všechny fanoušky z celé České republiky, aby nám k postupu pomohli.“

O krocích, které asociace od loňských voleb udělala. „Slíbili jsme, že na pozice, které chceme měnit, případně rozšiřovat, vypíšeme výběrová řízení, která probíhají. Důležité bylo vybrat správné lidi, udělat obměnu, aby tady s námi byli odborníci. To se nám daří. Teď řešíme pozici sportovního ředitele a sportovního development manažera, to jsou stěžejní pozice pro další rozvoj. Měníme spoustu věcí, některé zažité principy tady fungovaly mnoho let stejně a já věřím, že všechno, co děláme, bude ku prospěchu fotbalu.“

O finanční situaci asociace. „Dostali jsme rozpočet, který jsme nepřipravovali a přitom za něj máme být zodpovědní. Chceme připravit rozpočet, který by byl precizní. Myslím si, že je to po dlouhé době i v rámci českých sportovních organizací, že jsme dávali dohromady veškeré podklady a od října na něm začali pracovat, aby to dávalo smysl. Věřím, že bude dobře zpracovaný tak, aby mohl poskytnout podporu napříč fotbalovým hnutím. Není to jen o prezentaci velkého fotbalu, práce na naší asociaci je především o podpoře výkonnostního a mládežnického fotbalu. Mě žene dopředu nejvíc právě mládežnický fotbal. Chci, aby sportovalo co nejvíc dětí.“

O roli bývalého španělského sudího Carlose Close Gómeze v komisi rozhodčích. „Rozhodnutí sudích v milisekundě vzbuzuje spoustu emocí. Když jsem přemýšlel, jaké kroky po volbách udělat, měl jsem dvě věci. Propojit komisi s Ligovou fotbalovou asociací (LFA), proto tam je Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA. A druhá myšlenka byla, jestli chceme rozhodčí rozvíjet a vzdělávat víc, zkusme si pomoci v zahraničí. Jsem aktivní směrem k FIFA a UEFA, tak jsem se na využití pomoci zeptal a probral to s předsedou UEFA panem Čeferinem. Dostali jsme na výběr z několika osob a oslovili Carlose Close Goméze. Jeho životopis, spousta zápasů ve španělské lize, zkušenosti z El Clásika. Líbil se mi jeho podíl na rozvoji koncepce a vzdělávání v různých asociacích, dohodli jsme se na spolupráci do června. Je nedílnou součástí komise, jeho pohled nám možná pomůže k tomu, abychom s koncepcí, kterou s předsedou komise panem Kovaříkem připravujeme, dosáhli třeba i toho, že naši rozhodčí budou na evropské poháry obsazováni častěji.“

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

O největší radosti. „U mě osobně to byla reprezentace do sedmnácti let, výkony i její herní projev byly potěšující. A pak také přidělení pořadatelství mistrovství Evropy do devatenácti let pro rok 2027. Nebylo to jednoduché. Původně naši předchůdci podali kandidaturu pro jinou kategorii, my jsme požádali o změnu. Dohodli jsme se na tom se sportovním sektorem, Pavlem Nedvědem, Zdeňkem Grygerou i na výkonném výboru. Věřím, že bude obrovskou motivací pro hráče i fanoušky mít takhle atraktivní turnaj doma. Věřím, že to bude i skvělá prezentace pro Českou republiku. Může to být hodně zajímavé.“

O podpoře mládeže. „Mě žene dopředu to, abychom ke sportu přivedli co nejvíc dětí, že rozšíříme členskou základnu. To je hnací motto. Zásadní je dostat fotbal zpátky do škol. Je to tvrdá a dlouhodobá práce. Jít do krajů, okresů, do malých klubů na vesnicích, aby spojili fotbal se školou. Zjistit u starostů obcí, jak si můžeme vzájemně pomoci. Chystáme finanční podporu do menších klubů, okresů a krajů, abychom třeba našli i nové trenéry, kteří by chodili do škol, účastnili se výuky a pak děti vodili rovnou do klubů.“

O podpoře komunitních projektů. „Žil jsem nějakou dobu v zahraničí a viděl, jaký výsledek se dostaví, když se podpora komunitních projektů dělá správně a prostředky skončí tam, kde mají. To je velmi důležité. Shodou okolností jsem na asociaci objevil dokument, memorandum o spolupráci, které vzniklo před deseti lety. A snažil se vyhodnotit, co se od té doby udělalo. Vidím, že se musí pracovat trochu jinak. V minulých dnech jsem měl schůzku se zástupci komunitního projektu, řešíme například, jak zapojit romské děti, nebo v určitých komunitách pomoci s výstavbou FIFA Aren. Musíme ještě hodně zapracovat, aby to bylo úspěšné.“

O projektu FIFA Aren. „Měl jsem několik mítinků s prezidentem FIFA Infantinem, prezentoval jsem mu projekt Stověžatá Praha a výstavbu sto FIFA Aren, což jsou veřejná hřiště čtyřicet metrů na dvacet metrů. Jemu se to líbilo a dostali jsme možnost co nejrychleji vybudovat dvě hřiště. Věřím, že v následujících dvou let jich otevřeme dalších osmadevadesát. Hřiště splňují přesně to, co jsme chtěli, aby tam byl komunitní způsob fungování. Na jednom máme časosběrné kamery a vidíme, jak děti jdou ze školy, odloží aktovku a dvacet minut si zahrají. Čeká mě třicet schůzek se zástupci samospráv po celé zemi a budeme vyhodnocovat, jestli ty žádosti jsou reálné. Chtěl bych pro to získat i partnery nejen z FIFA. Když se podaří vybudovat FIFA Areny, další krok budou hřiště s umělou trávou klasických rozměrů, kterých máme nedostatek. Jeden z našich primárních cílů je rozvoj infrastruktury. Nemít je obecně vypsaný projekt na rozvoj, ale mít na míru ušitou strategii pro dané kraje i okresy.“

O zájmu partnerů na podporu mládeže. „Když jednáme s partnery, je to rozdělené do dvou rovin. Jedna je z naší strany možnost účasti brandingu, visibility a hospitality v rámci reprezentačních zápasů, ale pak devadesát procent je diskuze o tom, jak pomoci rozvoji českého fotbalu. Říkáme, jak přesně investovat prostředky do klubů, okresů a krajů. Jak využít podporu pro rozvoj rozhodčích, trenérů a také nesmím zapomenout na ženský fotbal. Připravujeme festival ženského fotbalu. Je toho hodně, ty primární cíle jsou podpora konkrétních aktivit, ne celoplošně, ale koncepčně na míru jednotlivým krajům a okresům.“

