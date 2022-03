Fotbalové MS každé dva roky ztrácí podporu. Byl by to nesmysl, říká šéf UEFA

Odvážný i kontroverzní nápad hrát fotbalové mistrovství světa každé dva roky s největší pravděpodobností do finále dotažen nebude. „Byl by to nesmysl pro všechny a jsem rád, že si to FIFA uvědomila,“ prohlásil Aleksander Čeferin, předseda Evropské fotbalové unie (UEFA).