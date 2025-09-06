Reprezentaci budou proti Saúdské Arábii chybět Krejčí i zranění Douděra s Kušejem

  17:10
Od české fotbalové reprezentace se před pondělním přípravným zápasem se Saúdskou Arábií odpojila trojice hráčů. Národní tým opustili slávisti obránce David Douděra s ofenzivního univerzálem Vasilem Kušejem, kteří utrpěli zranění v pátečním vítězném duelu kvalifikace mistrovství světa v Černé Hoře. Stoper Ladislav Krejčí dostal volno.

Ladislav Krejčí smutní v utkání s Chorvatskem. | foto: Reuters

Trenér Ivan Hašek zatím nikoho dostatečně nepovolal. Vedení mužstva o tom informovalo na webu FAČR.

Kušej v duelu v Podgorici, který favorit vyhrál 2:0, vystřídal v poločase. Douděra nuceně opustil trávník jen o chvíli později na začátku druhého dějství. Ani jeden z nich se do zápasu v Hradci Králové, kde reprezentace uzavře zářijový sraz, nestihne dát do pořádku. Obránce Krejčí bude mít volno, aby si vyřídil náležitosti spojené s nedávným přestupem z Girony do Wolverhamptonu.

„Všichni hráči v zápase bojovali na maximum. Byl to těžký zápas a někteří hráči mají zdravotní problémy, které jim neumožní v pondělí nastoupit. Proto jsme se dohodli na jejich uvolnění do klubu,“ poznamenal Hašek, který v sobotu slaví 62. narozeniny.

Po odjezdu Douděry, Kušeje a Krejčího má trenér k dispozici 22 hráčů. Zatím nepovolal žádného náhradníka. Dá se očekávat, že Hašek v utkání výrazně změní základní sestavu.

Mužstvo se v sobotu letecky přesunulo z Podgorici zpět do Čech a v neděli ho čeká klasický předzápasový trénink v Hradci Králové. Zatímco celý tým vystoupil z letadla v Pardubicích, zranění Douděra s Kušejem absolvovali ještě dvacetiminutový přelet do Prahy.

Přípravný duel má v Malšovické aréně výkop v pondělí v 19:15.

