Trenér Ivan Hašek zatím nikoho dostatečně nepovolal. Vedení mužstva o tom informovalo na webu FAČR.
Kušej v duelu v Podgorici, který favorit vyhrál 2:0, vystřídal v poločase. Douděra nuceně opustil trávník jen o chvíli později na začátku druhého dějství. Ani jeden z nich se do zápasu v Hradci Králové, kde reprezentace uzavře zářijový sraz, nestihne dát do pořádku. Obránce Krejčí bude mít volno, aby si vyřídil náležitosti spojené s nedávným přestupem z Girony do Wolverhamptonu.
„Všichni hráči v zápase bojovali na maximum. Byl to těžký zápas a někteří hráči mají zdravotní problémy, které jim neumožní v pondělí nastoupit. Proto jsme se dohodli na jejich uvolnění do klubu,“ poznamenal Hašek, který v sobotu slaví 62. narozeniny.
Po odjezdu Douděry, Kušeje a Krejčího má trenér k dispozici 22 hráčů. Zatím nepovolal žádného náhradníka. Dá se očekávat, že Hašek v utkání výrazně změní základní sestavu.
Mužstvo se v sobotu letecky přesunulo z Podgorici zpět do Čech a v neděli ho čeká klasický předzápasový trénink v Hradci Králové. Zatímco celý tým vystoupil z letadla v Pardubicích, zranění Douděra s Kušejem absolvovali ještě dvacetiminutový přelet do Prahy.
Přípravný duel má v Malšovické aréně výkop v pondělí v 19:15.