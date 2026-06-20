Před 50 lety oslnil penaltou svět. Těšil jsem se, až všem ukážu, vzpomíná Panenka

Českoslovenští a čeští fotbalisté jsou v této disciplíně při klíčových zápasech historicky nejlepší – pět penaltových rozstřelů, pět triumfů. Poprvé 20. června 1976 ve finále mistrovství Evropy v Bělehradě proti Spolkové republice Německo, tehdy úřadujícímu mistru světa i Evropy. Také tam byl stav po prodloužení 2:2. Rozhodující penaltu proměnil Antonín Panenka lišáckým dloubákem.
Vkročil tak do dějin coby strůjce jednoho z nejikoničtějších momentů fotbalové historie. „Dá se snad říct, že pokud se naše tradiční vlastnosti – šikovnost, vynalézavost i odolnost – promítají také do fotbalu a přidá se poctivý trénink, vyjde nám, že penalty v důležitých momentech opravdu umíme,“ zvažuje odlehčeně Antonín Panenka. „Snad jsem to ale teď nezakřikl,“ usměje se.
Dřív byl zřejmě pomalejší, navíc bez tak závratného kolotoče peněz, ale líbivější, řekl bych. Fotbal přece má být zábava. Diváky je třeba hrou překvapovat, aby je těšila a vzrušovala, mělo by v ní být i kousek umění.