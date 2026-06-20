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Před 50 lety oslnil penaltou svět. Těšil jsem se, až všem ukážu, vzpomíná Panenka

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Antonín Panenka (Praha, 28. května 2021) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

  20:00
Fotbalové mistrovství světa v Severní Americe je v plném proudu. Češi se tam probojovali po dvaceti letech v barážovém finiši přes silné týmy Irska a Dánska. V obou případech – když i po prodloužení svítilo na tabuli skóre 2:2 – chladnokrevněji zvládli nerváky penaltových rozstřelů. Prodloužili tradici, kterou přesně před padesáti lety započal legendární Antonín Panenka.

Českoslovenští a čeští fotbalisté jsou v této disciplíně při klíčových zápasech historicky nejlepší – pět penaltových rozstřelů, pět triumfů. Poprvé 20. června 1976 ve finále mistrovství Evropy v Bělehradě proti Spolkové republice Německo, tehdy úřadujícímu mistru světa i Evropy. Také tam byl stav po prodloužení 2:2. Rozhodující penaltu proměnil Antonín Panenka lišáckým dloubákem.

Vkročil tak do dějin coby strůjce jednoho z nejikoničtějších momentů fotbalové historie. „Dá se snad říct, že pokud se naše tradiční vlastnosti – šikovnost, vynalézavost i odolnost – promítají také do fotbalu a přidá se poctivý trénink, vyjde nám, že penalty v důležitých momentech opravdu umíme,“ zvažuje odlehčeně Antonín Panenka. „Snad jsem to ale teď nezakřikl,“ usměje se.

Dřív byl zřejmě pomalejší, navíc bez tak závratného kolotoče peněz, ale líbivější, řekl bych. Fotbal přece má být zábava. Diváky je třeba hrou překvapovat, aby je těšila a vzrušovala, mělo by v ní být i kousek umění.

Antonín Panenka

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Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Německo vs. Pobřeží slonovinyFotbal - Skupina E - 20. 6. 2026:Německo vs. Pobřeží slonoviny //www.idnes.cz/sport
20. 6. 22:00
  • 1.45
  • 4.88
  • 7.23
Ekvádor vs. CuraçaoFotbal - Skupina E - 21. 6. 2026:Ekvádor vs. Curaçao //www.idnes.cz/sport
21. 6. 02:00
  • 1.16
  • 7.97
  • 18.70
Tunisko vs. JaponskoFotbal - Skupina F - 21. 6. 2026:Tunisko vs. Japonsko //www.idnes.cz/sport
21. 6. 06:00
  • 7.19
  • 4.40
  • 1.50
Španělsko vs. Saúdská ArábieFotbal - Skupina H - 21. 6. 2026:Španělsko vs. Saúdská Arábie //www.idnes.cz/sport
21. 6. 18:00
  • 1.10
  • 10.50
  • 29.40
Belgie vs. ÍránFotbal - Skupina G - 21. 6. 2026:Belgie vs. Írán //www.idnes.cz/sport
21. 6. 21:00
  • 1.44
  • 4.77
  • 7.86
Uruguay vs. KapverdyFotbal - Skupina H - 22. 6. 2026:Uruguay vs. Kapverdy //www.idnes.cz/sport
22. 6. 00:00
  • 1.47
  • 4.16
  • 9.04
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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