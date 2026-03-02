Před 140 lety se narodil rekordman Pozzo. Hráče nutil hajlovat, usmiřoval karamelkou

Fotbalisté Itálie po vítězství ve finále mistrovství světa v roce 1938. Trofej drží trenér Vittorio Pozzo (uprostřed). | foto: Profimedia.cz

David Čermák
Když mu ještě před čtyřicítkou zemřela milovaná manželka Catterina, vůbec nevěděl, co dál se životem. Přestěhoval se. Utíkal se psem na dlouhé procházky do hor. A po vyhazovu z AC Milán se zařekl, že už ho jako kouče ve fotbale nikdo nikdy neuvidí. To se psal rok 1926. Vyvrbilo se to úplně jinak. Vittorio Pozzo je doteď jediným trenérem v historii, který dvakrát vyhrál mistrovství světa.

V pondělí uteklo 140 let od chvíle, kdy se v Turíně narodil a jeho pozoruhodný osud plný paradoxů si říká o zfilmování.

Tři roky ho přemlouvali, aby v listopadu 1929 počtvrté (!) v kariéře převzal národní tým. Kývl, ačkoli si nejdřív dal zvláštní podmínku: „Nechci ani liru, ale dovolte mi dál žít jako doteď.“

Abyste chápali: prázdnotu po manželčině odchodu zaháněl prací. Ve slavných gumárnách Pirelli to dotáhl až na manažera, což ještě zvládal skloubit s rolí novináře v populárním deníku La Stampa. Jenže časem zjistil, že návrat k reprezentaci si žádá plný úvazek.

Dokonce si uměl dupnout i před Mussolinim: prosadil si nominaci fotbalistů, kteří odmítali členství v Národní fašistické straně.

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

2. března 2026

Zakončení jak z Premier League, Šturm je trefa. Olomouc útočí na top pětku ligy

Trenér Sigmy Tomáš Janotka udílí taktické pokyny Danijelu Šturmovi.

Navedl míč mezi obránce, zvedl hlavu a vystřelil neomylně k tyči. Lépe to nešlo trefit. Bujaré slavení? Kdepak. Jenom roztažené ruce a pokývání hlavou. Jako by to byla rutina. Takhle to dělám běžně!...

1. března 2026  22:33

Konečně odšpuntováno! těšilo Červenku. Výhru nad Plzní si podle něj Zlín zasloužil

Zlínský Michal Cupák v zápase proti Plzni.

Jarní střelecké trápení fotbalistů Zlína je minulostí. Po čtyřech kolech a 378 minutách gólového půstu ho utnul Tomáš Poznar, jehož brzká trefa po rohu nasměrovala nováčka k šokujícímu vítězství 3:0...

1. března 2026  20:30

Olomouc - Bohemians 1:0, hostům převaha nestačila, tři body vystřelil Šturm

Momentka z utkání Olomouce s Bohemians.

Ve čtvrtek oslavili postup do osmifinále Konferenční ligy, úspěchu se dočkali i v domácí soutěži. Olomoučtí fotbalisté ve 24. kole přetlačili Bohemians 1:0, rozhodující trefu zapsal ve 26. minutě...

1. března 2026  20:24

Arsenal zvládl šlágr s Chelsea, rozhodli obránci. United otáčeli, Tottenham padl

William Saliba z Arsenalu slaví gól v zápase s Chelsea.

Fotbalisté Arsenalu i po 28. kole anglické ligy drží první místo v tabulce. Rozhodl o tom triumf 2:1 ve šlágru proti Chelsea. Na třetí příčku se posunul Manchester United, který porazil Crystal...

1. března 2026  19:53

Že by se nám po dvou výhrách dýchalo lépe? To vůbec, odmítl trenér Skuhravý

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka, v Jablonci.

Fotbalisté Slovácka se po překvapivé výhře 2:0 v Karviné znovu vzdálili sestupové příčce v Chance Lize. „Ta výhra je pro mě důležitá, neboť vím, jak cenná je pro klub, pro lidi, s nimiž se denně...

1. března 2026  19:26

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

1. března 2026  17:57

Žižkov zvládl obrat doma s Chrudimí, Táborsko otevřelo jaro porážkou

Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z gólu.

Fotbalisté Táborska vstoupili do jarní části druhé ligy porážkou 1:2 v utkání 17. kola ve Vlašimi. Druhý tým tabulky prohrál v soutěži po 11 zápasech. Žižkov doma zdolal po obratu 2:1 Chrudim....

1. března 2026  12:53,  aktualizováno  16:49

Karviná - Slovácko 0:2, hosté udrželi vedení i v deseti, v nastavení ještě zvýšili

Záložník Karviné Emmanuel Ayaosi se snaží obejít Adoniju Ouandeho ze Slovácka.

Nelichotivou bilanci ze začátku jara se ve 24. kole Chance Ligy nepodařilo zlepšit fotbalistům Karviné. Ti zatím ještě nezískali ani bod a také z nedělního domácího zápasu se Slováckem odchází...

1. března 2026  15:33

Druhé ligy už bylo dost! burcuje před jarem hradecká kapitánka a budoucí lékařka

Hradecká kapitánka Aneta Vejrová v akci.

Nebudou to mít s návratem mezi domácí elitu jednoduché i přesto, že na podzim vyhrály jedenáct z dvanácti druholigových zápasů. Kapitánka hradeckých fotbalistek Aneta Vejrová však před nedělním...

1. března 2026  8:30

