Praha hostí významnou fotbalovou konferenci. Posilujeme vztahy, říká Trunda

„Velmi si vážím toho, že se tato významná konference uskutečňuje právě v České republice,“ zdůraznil předseda FAČR David Trunda, který při zahájení hovořil u řečnického pultíku.
Na dvoudenním jednání se podle asociace bude probírat odpovědné hospodaření, transparentnost, kvalitní řízení klubů a dlouhodobá finanční stabilita evropského fotbalu.
Praha dnes hostí významnou událost evropského fotbalu. Měl jsem tu čest zahájit výroční konferenci UEFA věnovanou licencování klubů a finanční udržitelnosti, na které se setkává 180 zástupců všech 55 členských asociací UEFA a dalších významných fotbalových organizací. Témata jako odpovědné hospodaření, transparentnost, kvalitní řízení klubů a dlouhodobá finanční stabilita jsou zásadní pro budoucnost celého evropského fotbalu. Jsem přesvědčený, že právě sdílení zkušeností a otevřená spolupráce mezi jednotlivými asociacemi mohou významně přispět k jeho dalšímu rozvoji. Velmi si vážím toho, že se tato významná konference uskutečňuje právě v České republice. Je to pro nás příležitost nejen přivítat představitele evropského fotbalu, ale také dále posilovat naše vztahy a spolupráci s UEFA a ostatními národními asociacemi. Rád bych proto poděkoval UEFA za důvěru a za možnost spolupořádat tuto významnou akci právě v Praze. Velmi si této příležitosti vážíme a děkuji také všem, kteří se na přípravě a organizaci konference podíleli.— David Trunda (@TrundaDavid) November 4, 2026
„Výroční konference UEFA Club Licensing & Financial Sustainability Annual Conference představuje důležitou platformu pro výměnu zkušeností, sdílení osvědčených postupů a diskusi o aktuálních výzvách, kterým evropský klubový fotbal čelí. Do české metropole se sjeli zástupci národních fotbalových asociací, lig, klubů a dalších organizací, které se podílejí na jeho řízení a rozvoji,“ podotýká FAČR na svém webu.
Účastníci diskutují například o vnitřních pravidlech a jejich možným změnám.
|
Jdeme správným směrem, řekl Trunda o reprezentaci. Věří v lepší výsledky
„Témata jako odpovědné hospodaření, transparentnost, kvalitní řízení klubů a dlouhodobá finanční stabilita jsou zásadní pro budoucnost celého evropského fotbalu. Jsem přesvědčený, že právě sdílení zkušeností a otevřená spolupráce mezi jednotlivými asociacemi mohou významně přispět k jeho dalšímu rozvoji,“ dodal Trunda.
Ten také poděkoval Evropské fotbalové unii za důvěru a možnost konferenci spolupořádat, a také všem, kteří se na její přípravě podíleli. Loňský ročník se konal v Aténách.
V Česku se během reprezentační přestávky uskuteční také dvoudenní konference Asociace světových lig (WLA), kterou v Praze organizuje Ligová fotbalová asociace, jež sdružuje dvě tuzemské profesionální soutěže.