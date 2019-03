Úspěchy fotbalové mládeže. A trenéři prosí kluby: Nechte talenty hrát!

Sedmnáctka i devatenáctka se na evropský šampionát ve stejném roce dostaly po osmi letech.

„Ostatní země jsou co do šířky hráčských základen ještě trochu jinde, ale já už mám v kádru fotbalisty z našich akademií. Ukazuje se, že soustředit v nich mladé kluky byl dobrý nápad,“ myslí si Václav Kotal, trenér českého týmu do 17 let.

„Ale nesmíme zapomínat na důležitý fakt: s devatenáctkou jsme sice také postoupili, ale ostatní země mají vrstevníky posunuté do vyšších kategorií. Viz Angličané, s kterými jsme se potkali. Z toho pohledu je to neporovnatelné,“ zmínil další z úspěšných koučů Jan Suchopárek.

Třeba Jadon Sancho nebo Callum Hudson-Odoi, kteří minulý pátek nastoupili ve Wembley proti Česku v evropské kvalifikaci dospělých, věkem stále patří do kádru devatenáctky. Podobně jako Phil Foden, fotbalista Manchesteru City, jenž je členem anglické jedenadvacítky.

„Zrovna Hudson-Odoi ani nehraje v Chelsea v základu, spíš střídá a trenér reprezentace ho postavil, protože v něm vidí potenciál. My to dělat nemůžeme, protože u nás hráči nejsou ani na lavičce. Některé z nich brzdíme v rozletu,“ řekl Suchopárek.



Poprvé po 138 letech nastoupili za anglickou reprezentaci dva osmnáctiletí fotbalisté: Jadon Sancho (vlevo) a Callum Hudson-Odoi (vpravo).

„Jasně, ligové mančafty vezmou mladé do přípravy, ale pak je vrátí do dorostu a jejich motivace i výkonnost pak logicky klesá. Přitom právě hráči, kteří jsou v dospělé kategorii, mají daleko větší předpoklady, že budou opravdu úspěšní,“ pokračoval kouč reprezentační devatenáctky. „I proto přemlouvám trenéry v klubech, aby hráče - a zejména reprezentanty - posouvali výš,“ doplnil Kotal.



Samozřejmě, že to nejde u všech. Musíte mít v týmech výjimečné talenty, aby se mezi staršími neztratili. Aby jim posun neublížil, ale pomohl: jako sparťanovi Adamu Hložkovi.

„Obecně u hráčů sedmnáctky stačí, když nastupují v devatenáctce, ovšem Adam je jiný případ: v reprezentaci měl na náš tým rozhodující vliv, je to lídr a kluci za ním jdou, má obrovskou kvalitu,“ chválil Kotal teprve šestnáctiletého záložníka, který na jaře stabilně nastupuje v lize.

A proto je v ohrožení i jeho start na Euru. Turnaj sedmnáctek v Irsku se hraje v květnu, kdy zároveň vrcholí nadstavbová část nejvyšší soutěže.

Adam Hložek (vlevo) v ligovém duelu Sparty.

„Už jsme se s lidmi ze Sparty bavili o jeho případném uvolnění. Záleží, jestli budou hrát ještě o druhé místo, ale samozřejmě bychom byli rádi, kdyby s námi Adam jel. Byl by velkou posilou,“ dodal Kotal.

Jeho tým bude na evropském šampionátu bojovat také o účast na mistrovství světa v Brazílii. Z šestnácti účastníků na něj postoupí pět nejlepších.

Euro pro o dva roky starší hráče se hraje v červenci v Arménii. Češi se na něj probojovali po dvou letech, v roce 2017 tým kolem Alexe Krále či Michala Sadílka postoupil do semifinále.