V barážové odvetě vyběhnou do FINEP Arény proti Turkům s výhrou 1:0 v prvním zápase a k postupu tak, stejně jako před dvěma lety, bude stačit remíza. Tehdy proti sobě Češi měli jasnějšího favorita Belgii, proti které hájili výhru 2:0.
Podařilo se jim to remízou 1:1 a na jaře dalšího roku se představili na mistrovství Evropy, jež se hrálo na Slovensko.
Nyní je ve hře postup na šampionát, jenž se bude na konci jara hrát v Černé Hoře a v Albánii. „Mně osobně se v Hradci daří. Vyhrál jsem tam s Karvinou MOL Cup a zvládli jsme tam s jednadvacítkou i zápas s Bulharskem. Těším se na fanoušky a věřím, že to zvládneme vítězně,“ řekl před zítřejší odvetou v Hradci (začátek v 17 hodin) záložník Pavel Kačor.
Právě jeho zásluhou budou čeští hráči ve stejné situaci jako jejich předchůdci před dvěma lety. Kačor totiž v pátek svým gólem rozhodl o vítězství 1:0 v Turecku. Záložník pražské Slavie tak navázal na svůj říjnový střelecký úspěch proti Fenerbahçe v Lize mistrů. Dvacetiletý záložník se 20. října prosadil v Istanbulu proti Fenerbahçe, když svým gólem v závěru utkání zařídil Slavii remízu 2:2.
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Jedenadvacítka se přiblížila postupu na Euro, v Turecku rozhodl Kačorův gól
Turecké prostředí Kačorovi očividně svědčí. V barážovém zápase rozhodl o vítězství českého týmu ve 48. minutě, kdy se po rohovém kopu k němu odrazil míč až téměř na hranici pokutového území a on přesnou střelou zaznamenal svou premiérovou branku za jednadvacítku.
„Těžko říct, jestli je Turecko moje zaslíbená země. Asi jo. Na Fenerbahçe jsem tam dal gól, teď zase, takže kdykoliv budeme hrát v Turecku, asi se sem budu rád vracet,“ uvedl Kačor.
Česká jedenadvacítka se s jeho výrazným přispěním přiblížila ke čtvrté účasti na závěrečném turnaji v řadě. „Vítězství je hodně důležité. Nemyslím si, že by nás úplně složilo, kdybychom tady prohráli, ale měli bysme to trochu v hlavách. To, že jsme vyhráli, nás hodně povzbudí,“ míní český hráč.
Kačor, který v květnu přestoupil do Slavie, ocenil hru zítřejšího soupeře: „Hlavně jsem rád, že jsme to tam zvládli, protože to byl hodně těžký zápas. Musím říct, že jsem byl trochu překvapený, jakou měli Turci kvalitu. Nebyli až tak dobří týmově, ale některé individuality byly skvělé, takže smekám.“
V Hradci se očekává výborná návštěva, která by měla vytvořit dobrou atmosféru. Takovou, která v Rize hnala dopředu domácí Turky. „Kulisa v Turecku, to je něco neskutečného. Fanoušci je hnali dopředu, oni tím pádem byli na koni a ke konci nás trochu mačkali. My jsme ale ukázali skvělého týmového ducha a myslím si, že právě díky tomu jsme zápas zvládli. Gól mě samozřejmě těší, ale jsem hlavně rád, že jsme vyhráli,“ zdůraznil český záložník.
Trávník opustil v 81. minutě, ač vystřídat chtěl už dřív. Po nedávném zranění ramene se k většímu zápasovému zatížení teprve vrací a proti Turecku jej v průběhu druhého poločasu začaly trápit křeče. Přesto musel na hřišti vydržet ještě několik minut, než se českému týmu podařilo vystřídat.
„Byl jsem trochu vyšťavený, takže jsem řekl, že už potřebuju střídat, aby tam šel někdo nový, protože by to tak bylo lepší. Myslím si, že jsem čekal deset minut. Trošku to bylo pro mě těžší, ale naštěstí jsme neinkasovali. Tlak Turků byl obrovský, ale zvládli jsme to,“ popsal český fotbalisté náročné chvíle a dodal: „Už jsem doufal při každém přerušení, že to bude, a tak když jsem šel střídat, oddechl jsem si a byl jsem rád."
Obavy o jeho zdravotní stav před úterní odvetou ale prý nejsou namístě: „Jsem zdravý, jen se po tom rameni snažím dostat zpátky do zápasového vytížení. Chytly mě jen křeče, na odvetu to bude v pořádku.“