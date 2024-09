Konec v repre? Ani nápad! Z kritiky si nic nedělám, jen se směju, říká Ronaldo

Před měsícem ohlásil konec kariéry jednačtyřicetiletý portugalský obránce Pepe a spekulovalo se, zda ho bude následovat i dlouholetý parťák Ronaldo.

„Nikdy mě nenapadlo, že bych měl odejít z reprezentace. Právě naopak, jsem ještě více motivován než dřív a chci s Portugalskem vyhrát Ligu národů. Už jsme ji jednou vyhráli a chceme to zopakovat,“ citovala hvězdného kanonýra televize ESPN.

Portugalci tehdy opanovali premiérovou edici v sezoně 2018/19, tři roky po vítězství na Euru ve Francii. Nový ročník zahájí ve čtvrtek proti Chorvatům a v neděli se utkají se Skoty. Ronaldo uvedl, že dohady o jeho možném konci v národním mužstvu přinášejí akorát média. On sám prý cítí důvěru trenéra Roberta Martíneze.

„Říkal, že jsem nadále přínosem pro národní tým. Pokud tomu tak už nebude, budu první, kdo se sbalí a odejde. Ale půjdu s čistým svědomím, protože vím, kdo jsem, co chci a co si můžu dovolit,“ ujistil autor rekordních 130 gólů v 212 mezistátních zápasech.

Letošní šampionát v Německu mu nevyšel, z následné kritiky si ale vrásky nedělá.

„Kritika je skvělá, protože pokud neexistuje, nedochází k pokroku. Vždy tomu tak bylo. Změní se to někdy? Nezmění. Snažím se tedy jít svou cestou, být co nejprofesionálnější, pomáhat co nejlépe svou profesionalitou a nejen brankami, asistencemi, disciplínou a příkladem. Fotbal je přece mnohem víc než jen dobře hrát nebo dát gól,“ doplnil Ronaldo.

Mnozí kritici podle něj nikdy nebyli ve fotbalové šatně. „Často se směju, že to je totéž, jako kdybych měl já hodnotit formuli 1. Nevím nic o pneumatikách, discích nebo hmotnosti auta... Je to však normální, a proto je pro mě kritika dobrá a být její součástí není žádný problém,“ uzavřel.