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S národním týmem získal tři trofeje, v jeho dresu nastřílel 146 branek a překonal nespočet rekordů. Teď hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo i kvůli konfliktu s novým trenérem Jesusem ukončil reprezentační kariéru. Připomeňte si prostřednictvím obrazového článku jeho největší úspěchy a nejzásadnější okamžiky v barvách Portugalska.
Autor: Reuters
Mládežnickými kategoriem doslova prosvištěl. V šestnácti hrál za výběr do 15 let a v sedmnácti už za jedenadvacítku. Netrvalo dlouho a přišla pozvánka do áčka.
Autor: Reuters
Ronaldo debutoval v srpnu 2003, kdy odehrál poločas v přípravě s Kazachstánem. Bylo mu osmnáct let.
Autor: Profimedia.cz
Svůj první gól v portugalském dresu si schoval až na velký turnaj. Na úvod Eura 2004 se Portugalsko utkalo s Řeckem a Ronaldo v samotném závěru snižoval hlavou po rohu na konečných 1:2.
Autor: Profimedia.cz
Málokdo mohl tušit, že se obě země znovu potkají ve finále. A že i napodruhé uspějí Řekové. Ronaldo finálovou porážku oplakal.
Autor: AP
O dva roky později si připsal svou první branku na mistrovství světa. Ve skupinovém utkání se z penalty prosadil proti Íránu.
Autor: Profimedia.cz
Na témže šampionátu si mimochodem znepřátelil anglické fanoušky, což pro něj vzhledem k angažmá v Manchesteru United nebylo příjemné. Wayne Rooney po hodině hry čtvrtfinálového zápasu došlápl na Ricarda Carvalha a Cristiano ihned běžel protestovat k sudímu, jenž po krátkém přemýšlení vytasil červenou kartu. Rooney byl vzteky bez sebe a vše ještě umocnil fakt, že právě Ronaldo pak proměnil vítěznou penaltu v rozstřelu.
Autor: Profimedia.cz
S Českem se Ronaldo poprvé utkal na Euru 2008, kdy si tehdy při výhře 3:1 připsal gól a asistenci.
Autor: Eddie Keogh
Druhý gól na mistrovství světa následoval na šampionátu v Jihoafrické republice, při drtivé výhře 7:0 nad Jižní Koreou tehdy jednou skóroval a jednou asistoval.
Autor: Profimedia.cz
Zatímco na klubové úrovni sbíral trofeje i individuální ocenění, s národním týmem pořád na velký úspěch čekal. Nadějně to pro Portugalce vypadalo na Euru 2012, kde ale v semifinále vypadli s pozdějšími šampiony Španěly.
Autor: AP
Ve čtvrtfinále se mimochodem Ronaldo podruhé v kariéře utkal s Českem a jediným gólem utkání rozhodl. Na fotce zakončuje nůžkami před Davidem Limberským.
Autor: AP
Jeden z Ronaldových nejpamátnějších zápasů v reprezentaci. Baráž o mistrovství světa 2014. Portugalsko proti Švédsku, Ronaldo proti Ibrahimovičovi. Švéd sice tehdy zapsal dva góly, Ronaldo si ale připsal hattrick a poslal svou zemi na závěrečný turnaj.
Autor: AP
Zato na Euru 2016 jim i s notnou dávkou štěstí vyšlo úplně všechno. Tři remízy ve skupině, jeden postup přes prodloužení, další na penalty a pak výhra 2:0 nad Walesem je poslala do finále s domácí Francií.
Autor: AP
To se pro Ronalda nevyvíjelo vůbec dobře, jelikož musel ještě v první půli se slzami v očích kvůli zranění střídat.
Autor: Profimedia.cz
Když mu doktoři zafixovali koleno, jal se plnit roli v podstatě druhého trenéra. Poskakoval u postranní čáry, dirigoval spoluhráče, motivoval je a nakonec si mohl vychutnat velké oslavy.
Autor: Reuters
Útočník Éder totiž v závěru prodloužení jediným gólem utkání rozhodl a vystřelil Portugalsku historicky první velkou trofej.
Autor: ČTK
Další šampionát a další Ronaldův zápis do historie. Na úvod turnaje v Rusku v roce 2018 vstřelil hattrick Španělsku při remíze 3:3 a stal se nejstarším střelcem hattricku v historii mistrovství světa. Letos ho ale překonal odvěký rival Lionel Messi.
Autor: Reuters
Rok na to si ale spravili náladu, ovládli premiérový ročník Ligy národů a Ronaldo na tom měl velký podíl - v semifinále hattrickem v podstatě sám vystřílel postup přes Švýcarsko.
Autor: AP
Dva roky na to následovalo Euro odložené kvůli koronaviru. Ač Portugalci vypadli už v osmifinále, Ronaldo se přesto s pěti góly nakonec stal nejlepším střelcem turnaje. O tohle ocenění se mimochodem dělil s Patrikem Schickem.
Autor: AP
A dobře pro Portugalce nedopadlo ani mistrovství světa v Kataru. Tam Ronaldo letěl po vyhroceném konci v Manchesteru United a vypadnutí s Marokem oslzel. Když pak oznámil odchod do Saúdské Arábie, začalo se poprvé hlasitě mluvit o jeho možném konci v národním týmu.
Autor: Profimedia.cz
Euro v Německu o dva roky později dopadlo podobně neslavně. Ronaldo tehdy v prodloužení osmifinále se Slovinskem zahodil penaltu a na hřišti se rozbrečel. V rozstřelu si však vzal míč, proměnil a Portugalci postoupili. Hned v dalším kole je ale pozdější vítězové vyřadili Španělé.
Autor: Reuters
Ronaldův dlouholetý parťák Pepe po turnaji ukončil reprezentační kariéru, Ronaldo však stále zůstával.
Autor: Reuters
A rok na to přišel jeho poslední velký úspěch s Portugalskem - druhá trofej z Ligy národů. V semifinále s Německem i ve finále se Španělskem se navíc Ronaldo gólově prosadil.
Autor: Reuters
Na letošním mistrovství světa se pak dvěma góly proti Uzbekistánu stal historicky prvním hráčem, který se prosadil na šesti šampionátech.
Autor: Reuters
Přesto čelil kritice, že národnímu týmu už nepomáhá a že bez něj by mužstvo hrálo lépe. Trenér Martínez však nenašel odvahu ho posadit na lavičku.
Autor: Reuters
Na úvod vyřazovací fáze se pak Ronaldo prosadil proti Chorvatsku, což byl jeho poslední gól v národním týmu.
Autor: Reuters
Portugalci vypadli v osmifinále se Španělskem a čekalo se, zda Ronaldo ukončí reprezentační kariéru.
Autor: AP
Prý nad tím uvažoval, ale nakonec tak neučinil a v září odcestoval na další sraz. Svůj poslední zápas odehrál proti Walesu, kde mu v 59. minutě neuznali branku, načež krátce nato střídal.
Autor: AP
Následoval zápas s Norskem, po němž se naštval na trenéra Jesuse, že ho nechal se rozcvičovat, aniž by ho poté poslal do hry. Následně se Ronaldo od reprezentace odpojil, za což vyfasoval pokutu. Jesus pak ujišťoval, že má v národním týmu stále dveře otevřené.
Autor: Reuters