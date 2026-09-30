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Napětí u Portugalců. Ronaldo před duelem s Dánskem opustil reprezentaci

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  21:25
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo na lavici náhradníků

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo na lavici náhradníků | foto: Reuters

Cristiano Ronaldo slaví v 59. minutě gól proti Walesu, který však VAR následně...
Cristiano Ronaldo během víkendového utkání Al-Khaleej - Al Nassr.
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Útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. Jednačtyřicetiletý fotbalista o tom bez dalších podrobností informoval na instagramu.

„Po tiskové konferenci trenéra národního týmu a po konverzaci s prezidentem Portugalské fotbalové federace jsem se rozhodl opustit reprezentační kemp. V pravý čas sdělím všem Portugalcům pravdu o důvodech, které stojí za mým odchodem z národního týmu, kterému jsem byl vždy plně oddaný,“ napsal ve středu večer nejlepší reprezentační střelec v historii.

Ronaldo v úvodním utkání Ligy národů nastoupil jako kapitán a při výhře 1:0 nad Walesem střídal v 67. minutě. Ve druhém zápase v Norsku (1:2) už byl pouze na lavičce a do hry nezasáhl.

Od té doby s týmem netrénoval a podle médií ve středu z Malmö, kde se Portugalci na utkání s Dánskem připravují, dokonce odjel. Objevily se proto spekulace o sporu mezi kanonýrem a reprezentačním trenérem Jorgem Jesusem.

cristiano

Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional.

A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipa nacional, à qual sempre me dediquei.

Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção.

30. září 2026 v 20:36, příspěvek archivován: 30. září 2026 v 21:22
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„Vypadá to, jako by mezi námi byl problém, ale žádný není. Já jsem trenér, já rozhoduji a každý to ví,“ vyjádřil se ke spekulacím Jesus. Uznal však, že proti Norsku byla chyba poslat Ronalda se rozcvičit a pak ho nenasadit. „To by naštvalo každého hráče,“ dodal.

V Dánsku však i přesto dostal v základní sestavě přednost Goncalo Ramos. „Nevím, jak bude zápas probíhat. Když ho budeme potřebovat, tak (Ronaldo) nastoupí. Když ne, tak hrát nebude,“ řekl kouč ještě před tím, než Ronaldo vydal prohlášení o svém odchodu.

Přestože Jesus jakýkoliv problém s hvězdným útočníkem popřel, situaci s hráčem i trenérem osobně probíral předseda portugalského svazu Pedro Proenca. „Promluvili jsme si, ale nebylo co řešit, protože žádný problém není,“ prohlásil Jesus.

Ronaldo ale nejspíš viděl situaci odlišně.

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