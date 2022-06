Vyzdvihli Brabce, kritizovali Matějů i Hložka. Čtenáři hodnotili duel v Portugalsku

Češi ve třetím utkání elitní divize Ligy národů poprvé prohráli. Po domácím skalpu Švýcarska (2:1) a následné remíze se Španělskem (2:2) ve čtvrtek večer v Lisabonu nestačili na Portugalsko (0:2).

„Nehráli jsme tak dobře jako minule proti Španělsku. Navíc jsme udělali dvě taktické chyby a po nich inkasovali,“ zmínil kouč Jaroslav Šilhavý.

I vysvědčení, které národnímu týmu vystavili čtenáři v tradiční anketě iDNES.cz, odráží jeho slova. Celkový průměr všech známek činí 3,07, což je výrazně horší výsledek než v předchozích zápasech proti Švýcarsku i Španělsku (v obou případech 2,38).

Jak jste hlasovali výsledky známkování fotbalistů za duel v Portugalsku (0:2)

V Portugalsku vlastně podle fanoušků obstál jen Brabec, duše české obrany. Jako jediný se s průměrem 1,99 těsně dostal pod dvojku. Druhý nejlépe hodnocený byl až útočník Jan Kuchta se známkou 2,61.

Podobně jako minule se Španělskem se i v Portugalsku čtenářům nejméně líbili Aleš Matějů (4,25), Adam Hložek (4,16) a Milan Havel (3,96) čili hráči z levé strany, která zejména v první půli hořela.

„Je pravda, že nás tam nachytali, byli nebezpeční, vytvořili si tlak. Když takovému soupeři nabídnete i minimální šanci, on vás potrestá. To přesně se nám stalo a najednou to bylo dva nula,“ mrzelo trenéra.

Ze střídajících hráčů se fanouškům nejvíce zamlouval Václav Jemelka (2,70), který pomohl levý kraj zpevnit. Od Ronalda pak schytal ostrý zákrok za žlutou kartu.

„Lze očekávat, že před posledním zápasem ve Španělsku uděláme více než dvě nebo tři změny,“ přiznal Šilhavý. Jemelkovo zařazení do základní sestavy by mělo být jednou z nich.