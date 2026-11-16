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POHLED: Víc proher má jen San Marino. Denia si sám odstřelil čas na další test

Jan Daněk
  16:02
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Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku

Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Čeští fotbalisté před zápasem proti Chorvatsku.
Čeští fotbalisté Michal Sadílek a Jiří Sláma po tom co chorvatský fotbalista...
Čeští fotbalisté před zápasem proti Chorvatsku.
Čeští fotbalisté před zápasem proti Španělsku
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Kdo ví, co si upřímně mysleli předchozí reprezentační trenéři, kterým to dávala veřejnost sežrat po každém nezdaru. Národní tým od letního nástupu Santiho Denii sčítá jen krachy, které se ale shovívavě překrývali pod velkou španělskou reformu, v níž se český fotbal zhlédl. Až do neděle se hledaly dílčí klady, Deniův výběr unikal výrazné kritice. Po prohře 1:2 v Chorvatsku si ji zaslouží. Kouč i jeho tým propadli ve chvíli, kdy se měl dostavit pokrok a první výsledek.

V závěrečném představení Ligy národů pořádně nedokázali udržet míč a kloudně kombinovat. Po zisku se obránci snad pokaždé otáčeli vzad a volil přihrávku na jistotu. Chyběla kuráž, šťáva nebo nápad. Ve druhé půli Češi nestupňovali tlak, ale spíš v jejich hře přibýval chaos.

Denia tomu moc nepomohl. Netrefoval střídání. Přes 70 minut se na křídle trápil neviditelný Kabongo. Na hřiště proudili debutanti, zatímco například veterán Souček zůstal mezi náhradníky a při listopadovém srazu dostal jen párminutový štěk v závěru proti světovým šampionům z Španělska.

Opět vynulovaní. Fotbalisté se museli vytáhnout, místo toho předvedli chaos

„Když jsem slyšel trenéra, jak mluví o tom, že jde o všechno, tak pak mě výběr sestavy překvapil,“ divil se v podcastu SportBar exreprezentant Karel Poborský. „Čekal jsem už nějakou tvář. Po šesti zápasech to mělo vypadat jinak.“

Národní tým od léta vede první cizinec v historii. V elitní úrovni Ligy národů se neočekávaly zázraky. Obtížně lze konkurovat Španělům nebo Angličanům - mančaftům, které před pár měsíci odjížděly s medailemi z mistrovství světa. I Chorvaté se mohou pochlubit plejery z AC Milán, Manchesteru City nebo Bayernu Mnichov, ale také postupně couvají z absolutní špičky.

Češi ukázali, že ani na ně zdaleka nestačí.

Repre jako vadnoucí politická strana

Fotbalová reprezentace tak trochu připomíná politickou stranu, které rapidně padají preference. Vznikl poplach, změnil se lídr a teď se čeká, zda značka zahučí do propadliště, nebo se zatáčka vybere.

Pokud ji reprezentanti nakonec vykroutí a zamíří zase vzhůru, zabere to dost času.

Doufám, že máme před sebou slibnou budoucnost. Na tým jsem hrdý, řekl Denia

Současný nároďák mezitím dál pokračuje v tvorbě kapitol, na které se nebude vzpomínat moc hezky.

Napočítal sedm soutěžních porážek v řadě, čímž trumfl historický rekord z přelomu let 1947 a 1948.

Pomineme-li kamion štěstí a dva úspěšné penaltové rozstřely v březnové baráži o mistrovství světa, poprvé za kalendářní rok fotbalisté nevyhráli soutěžní zápas v řádných 90 minutách.

V Evropě najdete k pondělnímu poledni pouze jedinou reprezentaci, která za rok 2026 napočítala víc porážek. San Marino jich má devět, zatímco Češi nebo nedělní soupeři z Chorvatska zakončí rok s osmi porážkami.

Jistě, prťavý státeček obklíčený Itálií se neměřil s velmocemi, nicméně Češi teprve podruhé od osamostatnění vypadli v žebříčku FIFA z elitní padesátky. Počátkem týdne jim ve virtuální pořadí náleží 53. místo a hrozí další propad.

Pokud by se z mezinárodního žebříčku utvořila čtyřiadvacítka kvalifikovaných zemí na Euro 2028, Češi by turnaj na Britských ostrovech sledovali jen u televize. Mezi evropskými zeměmi, které si zrovna krvavě nepřivlastňují cizí území, spadli na pětadvacáté místo.

I v Chorvatsku se potvrdilo, že než se Češi rozkoukají, ztrácejí. Nejednou se v Lize národů na určitou pasáž hry zvedli - možná i pod dojmem, že protivník s vědomím náskoku zvolní. Výsledek ale nezvrátili.

Další vyznění je ještě trýznivější.

Češi pod Deniou zatím ještě ani jednou v zápasech nevedli! Za poslední tři soutěžní zápasy jen jednou vystřelili přímo na bránu. V tom ohledu se jeví jako náramná klika, že Hložkova ojedinělá a tečovaná střela se rovnou třepotala v chorvatské síti.

Chce to víc času. Češi ho mít mohli...

Dál se ukazuje, že Čechům na většině postů schází kvalita. Proti absolutní šlechtě se zvýrazňují nedostatky, které zatím nemaskuje ani Deniův nový systém.

„Klukům jsem říkal, že bychom potřebovali čtrnáctidenní kemp v teple a na dobrém hřišti, abychom pochopili principy a detaily, které po nás trenér chce,“ vyprávěl kapitán Vladimír Coufal po porážce 1:2.

Kapitán Coufal: Chtělo by to kemp v teple. Musíme líp pochopit, co po nás trenér chce

Možná leckomu uniká, ale španělský kouč si klidně delší dobu na zkoušení mohl v Osijeku uhrát.

Stačila výhra. Za jisté souhry výsledků v dalších výsledky Ligy národů i remíza, po níž Češi sahali. V soutěži by pokračovali březnovou baráží o udržení v elitní úrovni a zároveň by byla možnost, že i v červnu mohli mít volné reprezentační okno na dva přáteláky, pokud by kvalifikaci o Euro 2028 načínali v září, kdy se rozehrávají čtyřčlenné skupiny. Klidně mohl dostat Patrik Schick dalších deset měsíců, aby přehodnotil letní odchod z reprezentace.

Potíže s přesností v koncovce by určitě dokázal zlepšit.

Trochu jsme ale odbočili...

Češi v Lize národů dohráli, v březnu mají rázem volno. A narostla pravděpodobnost, že se ocitnou spíš v pětičlenné kvalifikační grupě, které se rozjíždějí už za čtyři měsíce při nejbližším reprezentačním srazu.

Sbohem, elito. Fotbalisté po sestupu vyhlížejí i těžší a delší cestu na Euro 2028

Boje o Euro zřejmě budou z českého pohledu delší. Náročnější. Nevyzpytatelnější, neboť třeba v pátém nejslabším koši se vyskytuje i Ázerbájdžán.

Taky proto se hodilo, aby Češi pod Deniou poprvé bodovali. Ale měli by na to vůbec? To je otázka. Denia se i v Osijeku držel zásady, že testuje a poznává. Je sympatické, že neuhnul z vlastního přemýšlení, zároveň si tím ale odstřelil další čas na pokusy.

Příště už pojede naostro.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Kazachstán vs. SlovenskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Kazachstán vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.60
  • 3.30
  • 2.10
Faerské ostrovy vs. MoldavskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Faerské ostrovy vs. Moldavsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.65
  • 3.30
  • 6.80
Estonsko vs. BulharskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Estonsko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.96
  • 3.23
  • 4.49
Island vs. LucemburskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Island vs. Lucembursko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.18
  • 7.00
  • 19.40
Litva vs. LichtenštejnskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Litva vs. Lichtenštejnsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.11
  • 8.55
  • 35.00
Řecko vs. SrbskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Řecko vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 20:45
  • 1.41
  • 4.83
  • 7.59
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