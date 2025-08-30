POHLED: Uličník Chorý v české nominaci. Haškův risk, ale i nutnost

David Čermák
  9:12
Kdo ví, jak dlouho se rozhodoval. Možná pár dní, možná jen chviličku. A třeba taky vůbec. Na Ivanu Haškovi, trenérovi fotbalové reprezentace, nepoznáte, jak moc mu vrtalo hlavou, jestli tentokrát vzít do týmu slávistického obra Tomáše Chorého.
Otřesený Tomáš Chorý míří k ošetření.

Otřesený Tomáš Chorý míří k ošetření. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Slávistický útočník Tomáš Chorý jako divák před utkáním proti Pardubicím
Slávistický útočník Tomáš Chorý v utkání na Slovácku.
Tomáš Chorý ze Slavie dostává červenou kartu za úder do rozkroku brankáře...
Tomáš Chorý opouští hřiště Slovácka po obdržení červené karty.
Mimořádně užitečnou zbraň pro podzimní část kvalifikace o mistrovství světa. Ale taky hříšníka, který za podlou ránu pěstí do rozkroku slováckého brankáře Milana Heči vyfasoval šestizápasový flastr a do konce září zůstane mimo hru.

Pro Haška to zjevně není překážka, protože Chorého jméno v pátek v nominaci zasvítilo. S lehce ironickým podtextem, protože povedené oznamovací video se neslo v duchu návratu školáků do lavic. V jednu chvíli z reproduktoru ve třídě zazněl naléhavý rozkaz: „Do ředitelny se dostaví tito uličníci. Pardon, útočníci!“

Děti, do lavic! A přijde uličník Chorý! Jak vznikla netradiční nominace do repre

Chorý mezi vybranou čtyřkou střelců nechybí, což logicky vzbuzuje vášně. Vždyť opravdu provedl lotrovinu, za niž by zasloužil minimálně důtku a doma zaracha.

Tolik nezpochybnitelný morální aspekt. Kdyby ho Hašek vzal v úvahu, slyšel by jistě spíš chválu než výtky. Jenže si spočítal, že by nevytrestal ani tak Chorého, ale spíš sám sebe.

„Zvažovali jsme to, ale Tomáš je gamechanger,“ pomohl si kouč módním anglickým slůvkem. „Strašně důležitý hráč do kolektivu. Atyp. Potřebujeme ho.“

Ať chcete, nebo ne, v tomhle je třeba dát Haškovi za pravdu. Nikde není psáno, že Chorý příští pátek v Černé Hoře nastoupí od začátku, třeba ani nebude nutné ho využít, ale mít ho jako trumf je k nezaplacení.

Soupeři ho nenávidí, jeho přítomnost je nutí měnit styl, dvoumetrový ramenáč se jim špatně brání. Každý souboj s ním bolí, rve se o balony ve vápně, udrží míče zády k bráně, vydatně pomůže při obranných standardkách.

Vzdát se ho, když jde o mistrovství světa? V situaci, když Češi vybouchli v Chorvatsku a potřebují zabrat, aby klapla aspoň baráž?

Byl by to risk. Možná o něco větší než Chorého vzít, byť to nedává navenek hezký příklad.

POHLED: Moment šílenství. A kdo Chorému uvěří, že poslední? Ani omluva to nezaručí

Kdo fotbal nezačal sledovat včera, vytuší, jak zhruba bude zápas v Podgorici vypadat. Černá Hora je sice v žebříčku šestatřicet míst pod Českem, ale doma z posledních čtyř zápasů třikrát vyhrála, jednou remizovala a je nepříjemná. Bouřlivé prostředí složilo loni v listopadu sebevědomé Turky, celkem nedávno třeba Řeky nebo Rumuny.

Rozhodovat můžou drobnosti, faktor X. A to klidně může být Chorý, ačkoli mu bude chybět zápasová praxe a bude pod tlakem jako nikdy. Jenže právě to mu často sedí, jak ukázal ve Slavii, kde ho zpočátku fanoušci nenáviděli.

Slávistický útočník Tomáš Chorý jako divák před utkáním proti Pardubicím

Že by se v krátkém čase podruhé nedokázal ovládnout? Stát se může i to, ale mnohem pravděpodobnější je, že si zrovna teď, pod palbou kritiků, dá extra záležet, aby si kariéru nezašmodrchal ještě víc.

„V nároďáku neměl nikdy prohřešky,“ připomněl Hašek, ačkoli pozapomněl na pozápasovou červenou kartu při strkanici s Turky na loňském Euru. „Věřím, že Tomáš disciplínu udrží, že dorazí hladový a stoprocentně zdravý.“

Dalo se celkem čekat, že Chorého kouč neopomene, zato překvapil, když ukázal na jablonecké duo nováčků Cedidla–Beran. Mezi útočníky vybral i plzeňského mazáka Vydru, jenž se vrací po necelých čtyřech letech. Zato chybí obránce Coufal, který by v Černé Hoře nemohl hrát kvůli kartám a pro přípravu proti Saúdské Arábii dostal volno.

