POHLED: Chcete šmrnc? Tak si počkejte. Španělská medicína nemůže zabrat hned

Porážka 1:2 na úvod Ligy národů není nic ke slavení, je fér uznat, že první půle byla vyloženě mizerná, zato druhá potěšila. Stejně jako signály, že Denia opravdu má vůli cosi měnit. A snad i plán, jak utrápené Česko pozvednout.
Sympatická snaha o výstavbu a rozehrávku odzadu sice občas narážela, ale to se dalo čekat. Mnohem důležitější je, že se o ni Češi vytrvale pokoušeli, protože tudy vede cesta.
Přepnout myšlení, přesvědčit hráče, že není čeho se bát. V tomhle ohledu Česko zamrzlo ve fotbalové době kamenné, smířilo se s nakopáváním a destrukcí a Denia má mimo jiné za úkol ho přeučit na atraktivnější a snad i účinnější styl.
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Zatímco na tiskovkách moc odvážně nevystupuje a zůstává u obecných frází, u lavičky mu kuráž nechybí, což je první dobrá zpráva. Nebál se postavit od začátku nováčky Slámu s Ambrosem, což se v obou případech vyplatilo. Ze střídačky ve druhé půli zvedl další debutanty Radostu a Šuberta, ani to vůbec neuškodilo.
A dál? Historie vám napoví, že premiéry nemá cenu přeceňovat ani z nich usuzovat cokoli zásadního.
Napadlo by vás, jak začínal u řecké reprezentace zlatý hrdina Otto Rehhagel? V kvalifikaci o mistrovství světa schytal nářez 1:5 od Finska a slízl to ze všech stran. Přitom o tři roky později tým dokormidloval k senzačnímu triumfu na Euru v Portugalsku.
A jak se v Itálii šilo do mazáka Marcella Lippiho, když v prvním zápase na lavičce národního týmu kousal šokující porážku 0:2 s Islandem! Za dva roky ho nosili na ramenou, protože si věšel na krk zlatou medaili z mistrovství světa.
Současnému Česku by stačilo, kdyby začalo zase bavit a vrátilo se do evropského nadprůměru. Kdyby mu Denia zvládl vtisknout aspoň trochu španělského šmrncu, což je ovšem mise s nejistým výsledkem.
Proto: buďte trpěliví a nesuďte hned. Čtyři zápasy proti gigantům určitě odhalí plno nedostatků, ale hlavně mohou posloužit trenérovi i hráčům jako perfektní studijní materiál do další práce.
Trefně to vystihl zaskakující kapitán Vladimír Coufal: „Jsme v procesu učení. Když půjdete na pět dní k Pohlreichovi, taky hned nebudete vařit jako on.“
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Jasně, že by bylo krásné, kdyby se najednou v potemnělé místnosti rozsvítilo a národní tým zázračně ožil. Kdyby hned dokázal zadupat hluboko pod trávník všechny nedostatky, nabral sebevědomí a zvládal důstojně odehrát zápasy s top soupeři.
Ale zpátky do reality: za týden pod velením španělského trenéra se český fotbal nemůže bleskově vyléčit.
Druhý poločas ukázal, že Denia snad aspoň má v rukávu účinnou medicínu. Ale bude to chtít čas a trpělivost, než naplno zabere.