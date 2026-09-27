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POHLED: Chcete šmrnc? Tak si počkejte. Španělská medicína nemůže zabrat hned

David Čermák
  10:51
Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.

Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.
Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.
Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.
Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.
26 fotografií
Měli jste odvahu se v poločase podívat do statistik? Nula střel. Nula šancí. Nula rohů. Očekávané góly: 0,00. A přihrávky na útočné polovině? Čtyřiadvacet proti sto pěti chorvatským. V tu chvíli už i Santi Denia, nový kouč fotbalové reprezentace, musel vědět, že fotbalové Česko rozhodně není bez problémů, jak před startem své mise tvrdil. Dobře pro španělského trenéra i pro hráče, že zvládli zareagovat.

Porážka 1:2 na úvod Ligy národů není nic ke slavení, je fér uznat, že první půle byla vyloženě mizerná, zato druhá potěšila. Stejně jako signály, že Denia opravdu má vůli cosi měnit. A snad i plán, jak utrápené Česko pozvednout.

Sympatická snaha o výstavbu a rozehrávku odzadu sice občas narážela, ale to se dalo čekat. Mnohem důležitější je, že se o ni Češi vytrvale pokoušeli, protože tudy vede cesta.

Přepnout myšlení, přesvědčit hráče, že není čeho se bát. V tomhle ohledu Česko zamrzlo ve fotbalové době kamenné, smířilo se s nakopáváním a destrukcí a Denia má mimo jiné za úkol ho přeučit na atraktivnější a snad i účinnější styl.

Česko - Chorvatsko 1:2, prohra při debutu kouče Denii, k remíze chyběly centimetry

Zatímco na tiskovkách moc odvážně nevystupuje a zůstává u obecných frází, u lavičky mu kuráž nechybí, což je první dobrá zpráva. Nebál se postavit od začátku nováčky Slámu s Ambrosem, což se v obou případech vyplatilo. Ze střídačky ve druhé půli zvedl další debutanty Radostu a Šuberta, ani to vůbec neuškodilo.

A dál? Historie vám napoví, že premiéry nemá cenu přeceňovat ani z nich usuzovat cokoli zásadního.

Napadlo by vás, jak začínal u řecké reprezentace zlatý hrdina Otto Rehhagel? V kvalifikaci o mistrovství světa schytal nářez 1:5 od Finska a slízl to ze všech stran. Přitom o tři roky později tým dokormidloval k senzačnímu triumfu na Euru v Portugalsku.

Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.
Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.

A jak se v Itálii šilo do mazáka Marcella Lippiho, když v prvním zápase na lavičce národního týmu kousal šokující porážku 0:2 s Islandem! Za dva roky ho nosili na ramenou, protože si věšel na krk zlatou medaili z mistrovství světa.

Současnému Česku by stačilo, kdyby začalo zase bavit a vrátilo se do evropského nadprůměru. Kdyby mu Denia zvládl vtisknout aspoň trochu španělského šmrncu, což je ovšem mise s nejistým výsledkem.

Proto: buďte trpěliví a nesuďte hned. Čtyři zápasy proti gigantům určitě odhalí plno nedostatků, ale hlavně mohou posloužit trenérovi i hráčům jako perfektní studijní materiál do další práce.

Trefně to vystihl zaskakující kapitán Vladimír Coufal: „Jsme v procesu učení. Když půjdete na pět dní k Pohlreichovi, taky hned nebudete vařit jako on.“

ZNÁMKY: Ohodnoťte výkon českých fotbalistů v Lize národů proti Chorvatsku

Jasně, že by bylo krásné, kdyby se najednou v potemnělé místnosti rozsvítilo a národní tým zázračně ožil. Kdyby hned dokázal zadupat hluboko pod trávník všechny nedostatky, nabral sebevědomí a zvládal důstojně odehrát zápasy s top soupeři.

Ale zpátky do reality: za týden pod velením španělského trenéra se český fotbal nemůže bleskově vyléčit.

Druhý poločas ukázal, že Denia snad aspoň má v rukávu účinnou medicínu. Ale bude to chtít čas a trpělivost, než naplno zabere.

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POHLED: Chcete šmrnc? Tak si počkejte. Španělská medicína nemůže zabrat hned

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