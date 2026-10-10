Bizarní konspirace ve fotbale. Fanoušci řeší, jestli nemá Vinícius dvojníka

Světovým fotbalem hýbe šílená teorie, která zesílila po prachmizerném představení Brazilce při nedávném přáteláku v Indii.
Vinícius Júnior, eso slavného Realu a nejobletovanější borec současné brazilské reprezentace, údajně za záhadných okolností zmizel. A už týdny ho zastupuje dvojník či (ne)dokonale vytvořený klon.
„Vyskočilo to na mě nejprve na sociálních sítích. Člověk si myslel, že jde o parodickou stránku, kterých je na internetu plno. Přijde mi to bizarní, ale najednou o tom píšou i zpravodajské weby,“ líčí Tomáš Podvín – bývalý novinář a příznivec madridského velkoklubu, který založil fanouškovský web bilybalet.cz.
Bláznivé úvaze se věnují Mundo Deportivo nebo známý sportovní list Marca, kde celý příběh označují za naprosto absurdní. Přidala se i brazilská mutace CNN či německý Bild.
Šestadvacetiletý útočník v létě po mistrovství světa navštívil specializovanou kliniku Lumini Privilége v brazilské Goianii, kde podstoupil estetický zákrok obličeje. Zvýrazněnou bradu navíc zarostl plnovous, čímž se Vinícius vážně změnil. Nebo ho opravdu někdo nahradil?
Ohromný výkonnostní propad
Zastánci ztřeštěných teorií z důmyslné záměny viní CIA, rodinu Rothschildů, reptiliány nebo dokonce mimozemské civilizace. Kromě likvidace či únosu se mezi fanoušky šíří zvěsti, že si fotbalová star s novou identitou užívá na Bahamách ve společnosti krásných žen.
Vinícius a jeho proměna
Místo něj je narafičený dvojník, jelikož brazilský originál musí nadále plnit sponzorské smlouvy. A konspirátoři přidávají další důkazy. Kromě odlišného obličeje upozorňují, že mu schází vyrýsovaná figura nebo masivní tetování na levém stehně. A snad za nejpádnější argument kolosálního spiknutí se považuje obří propad výkonnosti brazilské modly.
Upřímně? Na podzim zůstává jen stínem frajera, který ještě předloni ovládl La Ligu, Ligu mistrů a sahal po Zlatém míči. Dohromady s přípravou zvládl za Real 11 zápasů, po kterých má na kontě jediný gól a je zralý na lavičku.
„On má často momenty jako na houpačce. Neuvěřitelně vymíchá tři soupeře, ale pak nedokáže přihrát na pět metrů. Zdobí ho ohromně vysoký strop výkonnosti, ze kterého ale rychle spadne. A teď se v tom babrá,“ myslí si Podvín. „Už předchozí dvě sezony neměl moc vydařené. Nový trenér Mourinho mu důvěřuje, ale Vini není v pohodě. Fotky, kde není tolik osvalený, zase můžou vypovídat o tom, že mu chybí příkladná životospráva. A když slyší o kauze, dovedu si představit, že ho to sráží ještě víc.“
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Bídně zahrál i za reprezentaci, která vyrazila na šňůru do Austrálie a Asie. Po výhře 4:0 nad Indií domněnky o falešném Viníciovi zase rezonovaly. Zvládl poločas, než šel ze hry. Podle svědků, vybraných statistik a sestřihů byl proti indickému komparzu laxní, nepřesný, pomalý. Zkrátka nejhorší na place. Nejspíš se dá zdůvodnit, že náladového šikulu nerajcoval povinný přátelák na hrbolatém hřišti v Kalkatě. Milovníci smyšlených teorií ale nalezli další vítanou munici.
Obilí, otravy i MS, které nebylo
Potrhlé úvahy o Brazilcově záměně se už teď rozhodně řadí mezi nejšílenější konspirace fotbalu, kde si často přehmaty, podvody nebo podezřelosti žijí vlastním životem.
Příklad? Na závěr semifinálové skupiny při mistrovství světa 1978 musela Argentina porazit Peru aspoň o čtyři góly, aby na úkor Brazilců postoupila do finále. Argentinci zvítězili 6:0 a prezident Videla se údajně zasadil o to, že k soupeři putovalo 35 tisíc tun obilí, 50 milionů dolarů zmrazených aktiv a také vybraní peruánští političtí vězni.
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Na šampionátu 1990 se jihoamerické mocnosti střetly přímo. Po osmifinálové prohře 0:1 si brazilský levý obránce Branco stěžoval, že se cítil omámený, když se ve druhé půli při ošetřování napil z lahve, kterou mu nabídl soupeřův fyzioterapeut. Story o kontaminovaném nápoji přiživil argentinský trenér Bilardo, který po letech utrousil: „Nebudu tvrdit, že se to nestalo.“
V Anglii si leckdo vzpomene na květen 2006, kdy Tottenham ve vrcholící Premier League na dálku soupeřil s Arsenalem o poslední volný flek pro Ligu mistrů. Spurs po otravě jídlem náhle vypadla desítka hráčů, neuspěli s žádostí o odklad a oslabený tým prohrál s West Hamem. Byť se úmyslná otrava neprokázala, v Anglii dodnes razí teorii, že hotelový kuchař byl fanda Arsenalu – podrobnosti na internetu najdete pod heslem Lasagna-gate.
Zdravotní nesnáze provázely i Brazilce Ronalda před finále mistrovství světa 1998. Odpoledne dokonce zkolaboval, hodinu před výkopem scházel v základní sestavě. Jeho nasazení měl ale prosadit oděvní gigant Nike, jehož (nepotvrzené) vměšování coby sponzora potom řešil i brazilský parlament.
A chcete snad největší šílenost? Traduje se, že se světový šampionát 1958 neodehrál ve Švédsku. Teorie tvrdí, že CIA, televizní průmysl a FIFA turnaj zinscenovaly ve Spojených státech, aby se otestovala síla propagandy v období studené války. Počátkem tisíciletí o tom dokonce švédský režisér Johan Löfstedt natočil smyšlený dokument Konspiration 58. Dílo bylo tak přesvědčivé, že mu někteří diváci uvěřili.
Nyní fotbalovou říši pohlcuje další komplot. Nebo jste výměnu Viníciuse prokoukli?