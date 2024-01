Fotbalový zvrat na africkém šampionátu. Od ostudy a utrpení k velké euforii

Příběh hostitelské země v pondělí večer napsal zásadní zvrat. V osmifinále afrického šampionátu po remíze 1:1 přemohla v penaltovém rozstřelu obhájce a zároveň největší favority na titul ze Senegalu.

„Dostali jsme šanci a otevřeli si dveře. Myslím si, že už můžeme zapomenout na to, co se stalo ve skupině,“ prohlásil Haller, jenž hraje v Dortmundu.

Když v posledním utkání ve skupině utrpělo s Rovníkovou Guineou historický debakl (0:4), zdálo se, že vystoupení Pobřeží slonoviny na šampionátu skončí fiaskem už po základní části. Přitom závěrečný turnaj země pořádá po čtyřiceti letech.

Tři dny žili domácí v krajní nejistotě. „Končíme, nebo přece jen do play off zázrakem proklouzneme?“ Potřebovali kopec štěstí, aby se do vyřazovací fáze protlačili jako jeden z týmů ze třetích míst.

Pár hodin po jejich ostudném výkonu s Rovníkovou Guineou zkolaboval jeden z jejich konkurentů. Ghana ještě na začátku poslední minuty nad outsiderem z Mosambiku vedla 2:0, ale nakonec nevyhrála.

Druhý den vedení svazu vyhodilo francouzského kouče Jeana-Louise Gasseta. Při čekání na výsledky zbývajících zápasy dalších skupin vedl tréninky nezkušený asistent Emers Fae.

O osudu Pobřeží slonoviny rozhodl až úplně poslední duel, ve kterém Zambie neuhrála potřebný bod proti Maroku, už jistému postupujícímu. Do vyřazovací části postoupil domácí tým jako čtvrtý nejhorší z třetích příček.

V osmifinále narazilo na nejlepší tým dosavadního průběhu turnaje, Senegal prošel základní fází suverénně a jako jediný vyhrál všechna utkání se skóre 8:1. Ale pak narazil.

„Byl to bizarní zápas, ve kterém se událo mnoho podivných momentů. Měli jsme kopat penaltu,“ postěžoval si senegalský kouč Aliou Cissé. „Když se podíváte na výkony, které jsme tady předvedli, zasloužili jsme si postup my.“

Fotbalisté Senegalu po vyřazení v osmifinále Afrického poháru. V bílé mikině trenér Aliou Cissé.

To v Pobřeží slonoviny se radují z nečekaného.

„Viděl jsme, jak lidé po porážce ve skupině plakali. Snad jsem jim aspoň trochu náladu vylepšili. Jsme moc šťastní,“ jásal záložník Seko Fofana.

Nástupce sedmdesátiletého Gasseta udělal pár drobných úprav ve strategii a taktice, do sestavy nedal důležitého záložníka Kessieho, který jako střídající hráč v závěru základní hrací doby z penalty vyrovnal. A pak proměnil tu rozhodující v rozstřelu.

„Myslím si, že změny přišly ve správný čas. Nový trenér to zvládl velmi dobře. I pro něj to bylo těžké, za těch pár dní nemohl moc změnit,“ řekl Fofana.

„Je i naše ostuda a zodpovědnost, že trenér Gasset musel skončit,“ podotkl Haller.

Z turnaje také už odpadl další favorit Egypt, doma je také Rovníková Guinea či Kamerun. A Pobřeží slonoviny najednou může myslet vysoko, cesta do finále se nezdá být obtížná.

Jeho čtvrtfinálovým soupeřem bude vítěz duelu Mali - Burkina Faso. V dolní části pavouka jsou ještě Demokratická republika Kongo a Guinea.

„Teď musíme zůstat na zemi. Nemůžeme si myslet, že už nás čekají jen snadní soupeři. Pořád máme daleko k tomu, abychom uspěli,“ podotkl Haller.