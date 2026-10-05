Pijete, až řeknu já! Paličák, který odstavil Ronalda, se nebojí postavit nikomu

Po nedělním zápase s Norskem (2:1) zůstávají Portugalci po čtyřech duelech elitních skupin Ligy národů jediným týmem se čtyřmi výhrami, ovšem témata a dotazy se neustále točí kolem legendy, která minulý týden uraženě opustila reprezentační sraz. Zatímco se Ronaldovi krajané o víkendu chystali v Portu na Nory, on byl spatřen v Madridu, jak nasedá do soukromého tryskáče mířícího do Saúdské Arábie.
„Pokud bude v an-Nasru pravidelně nastupovat, může být povolaný při příštím srazu,“ překvapil kouč portugalské reprezentace.
|
Téma týdne: skončí Cristiano Ronaldo s reprezentací? I premiér velí: Usmiřte se!
Jenže kývl by jeden z nejlepších a nejslavnějších fotbalistů všech dob? Právě v an-Nasru Ronaldo s Jesusem na jaře završili úspěšnou roční spolupráci. Uznávali se. Podporovali se. Objímali se, než Ronaldo pózoval s ligovou trofejí, na kterou v pouštní lize čtyři roky čekal.
Při Jesusově nástupu k národnímu týmu se považovalo za podstatný benefit, že umí s Ronaldem vycházet. Přesvědčil ho, že po letním mistrovství světa může pokračovat. „Mezi nimi existuje nesmírně silná vazba. Bez ní by možná Ronaldo reprezentaci už opustil,“ tvrdí nadále šéf fotbalového svazu Pedro Proenca. Jenže věříte tomu?
Jesus na úvod Ligy národů proti Walesu (1:0) stáhl jednačtyřicetiletou modlu po 67 minutách. V Norsku (4:2) ji nechal rozcvičovat půlhodinu s náhradníky, a pak ji ani nenasadil do hry. Lidé z Ronaldova okolí tvrdí, že dotčená hvězda si před dalším duelem v Dánsku vyžádala od trenéra veřejnou omluvu.
Místo toho ale Jesus spor bagatelizoval, což vyústilo v Ronaldovu uraženou reakci. Podtrhuje se, že sedmdesátník s dlouhými šedivými vlasy není diplomat, ale spíš paličák s výstřednějšími způsoby.
The Athletic přidává k dobru dávnou historku po Jesusově nástupu do Benfiky. Nové podřízené poslal při tréninku ve vyprahlém odpoledni na výběh. Jenže když dokroužili a chtěli se osvěžit, chladicí boxy byly prázdné. Proč? Kouč vysílal vzkaz, že budou pít, až rozhodne on.
„Jediného, koho v klubu poslechnu, je prezident. Nedovolím, aby mi někdo cokoliv diktoval,“ vysvětloval Jesus. S Benfikou mezi lety 2010 až 2015 pětkrát po sobě vyhrál domácí soutěž. Má titul i z turecké nebo brazilské ligy. S letošním triumfem z Arábie vlastní trofeje ze třech kontinentů, což představuje unikátní bilanci.
|
Portugalsko vítězí dál i bez Ronalda. Němci opět ztratili, v Lize národů slaví Nizozemci
„Taky má ale pocit, že se svět točí jen kolem něj,“ cituje The Athletic anonymní zdroj z Benfiky. Server také připomíná, že se Jesus nepáře s pardály, které odstaví, a navrch jim přes média pošle i štiplavý vzkaz. Nečekalo se, že do nemilosti upadne i Ronaldo. „On ani žádný jiný hráč nezmění mé názory,“ připomínal trenér, zatímco obletovaný frajer s bronzovým přelivem opouštěl jeho tým. Z rozpačitého konce se stalo národní téma, kterým se zabývá i premiér Luís Montenegro.
Kdo ví, zda i jeho přímluva zafungovala, ale po výhře nad Nory portugalský kouč vzkázal: „Pokud Cristiano bude chtít, do týmu se vrátí. Už při první nominaci jsem mu říkal, že ho potřebuju po svém boku, ať už bude hrát, nebo ne. A to mu hodlám říct znovu.“
Další reprezentační sraz je v listopadu. Bude zajímavé sledovat, zda po střetu dvou eg vznikne alespoň důstojná rozlučka.