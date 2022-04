Jsme zklamané, ale fanoušci byli skvělí, říká kapitánka fotbalistek

Skoti nejsou v českém fotbale od „kauzy Kamara“ zrovna oblíbení. A duel fotbalistek toto mínění nijak nezměnil. Ba naopak. Skotská sudí Loraine Watsonová předvedla v zápase pár rozhodnutí, nad kterými jste minimálně museli pozvednout obočí.

„Sledujeme skotskou šílenost,“ uvedl v televizním přenosu komentátor ČT David Kalous. Dámy rozhodčí, které sem přijely. To je zoufalý,“ doplnil vedle něj Tomáš Pešír, kdysi vedoucí české ženské reprezentace.

O co šlo? V 36. minutě dostala Jónsdóttirová úvodní gól do sítě nejspíš rukou. „Nevím, čím to tam jejich hráčka dala, ale gól to byl smolný,“ líčila po utkání decentně kapitánka Petra Bertholdová.

V nastaveném čase pak Češky sahaly po vyrovnání, ale trefa Necidové nebyla uznána. Ofsajd, nebo faul? Rozhodčí ukázala, že Lucie Martínková zatáhla ve vápně soupeřku za dres, opakované záběry to ale neprokázaly. Marně se české fotbalistky dohadovaly s rozhodčí. I po zápase se v emocích dožadovaly vysvětlení.

„Jsme zklamané. Přitom kulisa v Teplicích byla skvělá. Tři tisíce diváků na nás moc nechodí,“ pochvalovala si kapitánka atmosféru na severu Čech. „Holky děkujem!“ znělo stadionem po konci zápasu.

Děkujeme za skvělou atmosféru a zázemí v Teplicích ️ pic.twitter.com/l3yhTGHKBd — ženský fotbal (@zenyfotbal) April 13, 2022

Island tak zůstává pro české fotbalistky prokletým soupeřem. V loňské kvalifikaci na MS Češky padly na jeho půdě soupeře 0:4, na únorovém turnaji SheBelieves Cup v USA zase 1:2. Po úterní prohře Island poskočil do čela tabulky o bod před Nizozemsko, třetí Češky už nemají šanci na baráž.

„Věděli jsme, že Island je kvalitní, byl na mistrovství Evropy i světa, ale některé fáze zápasy jsme mohli sehrát líp. Pokud se chceme jednou dostat na velký šampionát, tak se to musíme naučit zvládat,“ nabádá trenér Karel Rada.

Jeho tým nepředvedl ideální výkon. České fotbalistky se těžko dostávaly do vápna, vázl přechod do útoku a chyběla i zraněná Kateřina Svitková z West Hamu - její tah na branku a střelba z dálky.

Útok a góly trápí Češky dlouhodobě. „Byly jsme trochu jalové, moc šancí jsme neměly. A když nějaká byla, tak to neuznali, nebo jsme pořádně nezakončily,“ ví Bertholdová.

Češky vstřelily v pěti zápasech kvalifikace jedenáct branek, jenže z toho osm Kypru. Zářijová kvalifikační dohra v Bělorusku a právě na Kypru tak poslouží i k lepší sebedůvěře v koncovce.