Julišova euforie z premiéry: Viděla to celá rodina, škoda, že jsem nedal gól

V hradecké Malšovické aréně i tak prožil debut snů. Na jeho konci totiž mohl záložník prvoligového Hradce před svými nejbližšími slavit vybojovanou účast v baráži o postup na evropský šampionát. „Měl jsem na stadionu celou rodinu od babiček, dědů, skoro všichni se byli podívat. A spoustu kamarádů. O to lepší to bylo,“ sděloval Juliš s nadšením.

Co oslava postupu do baráže bezprostředně po zápase?

Velká euforie. Všichni jsme věděli, o co se hraje. Deset dní tohoto srazu pro nás bylo hodně důležitých. Snažili jsme se na to přichystat v hlavě i po fyzické stránce a to se nám skvěle povedlo. Oba zápasy jsme zvládli a vyhráli, což byl náš cíl. Jinak bychom se do baráže nepodívali.

Odehrál jste deset posledních minut, jak jste se cítil?

Snažil jsem si zápas užít, jako by to bylo v klubovém týmu. Myslím, že se mi to povedlo. Měl jsem tam vlastně i šanci, škoda, že jsem to nevyřešil tak, aby z ní byl gól.

Mezi ukrajinskými soupeři se prohání Petr Juliš.

Dostal jste za obranu dlouhý míč a zkusil jste brankáře Litvy hned prvním dotekem překonat lobem. To vás napadlo hned?

Nejdřív jsem si chtěl míč zpracovat, ale sledoval jsem, jestli brankář vyběhl, protože jsem se už dostával blízko k pokutovému území. On udělal dva kroky dopředu a já jsem to vyhodnotil tak, že půjde nejspíš proti mně. Proto jsem zkusil lob, jenomže on se v tu chvíli zastavil. Nebylo to tak špatné řešení, celou situaci jsem viděl poté v televizi, kdybych to kopl o trochu líp, možná by to vyšlo.

Co baráž, která se dnes losuje?

Doufám, že se v nominaci na ni objevím, záležet určitě bude na tom, jak budu hrát poslední zápasy před baráží. Vysněného soupeře nemám, je mi to úplně jedno. Hlavní je postoupit a nezáleží na tom, přes koho to bude.

Už v sobotu vás čeká další ligové utkání, budete hostit Olomouc, co od zápasu očekáváte?

Nějaké očekávání máme a zápas chceme zvládnout stejně jako se nám to s výjimkou Sparty povedlo ve všech dosavadních utkáních doma.

Potkáte se na hřišti se svým bratrem, útočníkem Olomouce?

Nějaké zprávy jsem dostal, ale nic nevím úplně přesně, protože brácha to má teď tak půl na půl. Víc nedokážu říct.