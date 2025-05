Obhájce „titulu“ prohrál. Od delegátů v české komoře získal jen dvanáct hlasů ze 125. Ani na Moravě neuspěl, předčil ho Trunda v poměru 35 ku 30.

„Končí pro mě jedna etapa profesní i lidská. Z asociace odcházím už potřetí. Měl jsem nabídky na práci i mimo fotbal, ale teď se do ničeho po hlavě vrhat nebudu,“ prohlásil Fousek.

Co bude s českým fotbalem podle vás dál?

Věřím, že český fotbal bude pokračovat ve svém rozvoji. Děkuji nejen svým kolegům z výkonného výboru, ale také těm ze sekretariátu. Bez ohledu na výsledky jsem přesvědčený, že za uplynulé čtyři roky se český fotbal posunul a udělal velký kus práce. Úspěchy jsou neoddiskutovatelné a nikdo nám je nevezme.

Čím si vysvětlujete, že volby dopadly takhle? Neuspěl v nich ani váš nejbližší spolupracovník a dosavadní místopředseda Jiří Šidliák.

Analýza není podstatná, důležité jsou výsledky. Své informace mám, fotbalové zákulisí je někdy složité. Ale je to pryč, je nutné se dívat dopředu.

Ukázala se zákulisní síla plzeňského šéfa Šádka a slávistického předsedy Tvrdíka?

Já se cítil jako kandidát všech. Nechci nikoho personifikovat.

Petr Fousek, předseda FAČR, který na volební valné hromadě obhajuje svůj mandát.

Spoléhal jste na to, že projdete v moravské komoře do druhého kola a v něm se k vám pak přesunou hlasy od poraženého kandidáta z prvního kola české komory?

Já na nic nespoléhal. Hlasů je dvě stě a v éteru jich létalo pět set. To je folklór českých valných hromad. Rozhodující je výsledek.

Když vidíte, kdo je dále volen do výkonného výboru, máte pocit, že se asociace vrací před rok 2021?

To bych nechal na stávajícím vývoji. Nechci soudit výkonný výbor, který ještě nezačal fungovat. Všechno ukáže až čas.

Zůstáváte členem výkonného výboru UEFA. Jaká je tam vaše budoucnost?

Mám mandát do roku 2027, do té doby ho budu vykonávat. Ale už ho nemůžu obhajovat, protože jsem se nestal předsedou. Pro nové vedení bude velmi těžké se na evropské mapě prosadit. Abyste to dokázal, jsou za tím roky tvrdé práce.