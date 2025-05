„Přístavba je komplet financovaná z příspěvků FIFA (Světová fotbalová federace) a UEFA (Evropská fotbalová unie), což krásně dokazuje význam naší pozice v UEFA,“ poví muž, který bude ve čtvrtek na volební valné hromadě obhajovat čtyřletý mandát: „Hotovo bude příští rok na jaře.“

Pásku budete stříhat vy?

Kdybych nevěřil, že můžu znovu být předsedou, nekandidoval bych. Zatím normálně pracuji, kromě kampaně dohlížím na běžný chod a řízení asociace, která se nezastavuje. Zvládám, i když je to po všech stránkách náročné. Dělám maximum, abych dostal důvěru, stejně jako před čtyřmi lety.

Tehdy za vámi stála i velká část veřejnosti, což se teď říct nedá.

V roce 2021 stál fotbal na křižovatce, volby byly černobílé, vše bylo mnohem jednodušší. Věděli jste, kdo je kdo: na jedné straně reformní proud, což jsem byl já s řadou kolegů, na druhé konzervativnější struktury. Jako když se totalita mění v demokracii. A teď? Do výkonného výboru na třináct míst kandiduje několik desítek lidí, což beru jako průvodní jev toho, že se nám fotbal povedlo pročistit. Jsme mnohem dál.

Předseda FAČR Petr Fousek na nominační tiskové konferenci před mistrovstvím Evropy v Německu.

Nemůže se totalita vrátit?

Nemyslím si. Vláda jednoho muže už nehrozí.

Ale volby jsou alespoň podle bookmakerů vyrovnanější, což vám nemusí nahrávat.

Lidí, kteří si myslí, že by fotbal mohli řídit, je spousta. Těch, kteří na to skutečně mají, minimum. Pro mě je zásadní, že se povedlo obnovit důvěru ve fotbal. Po minulých volbách nás při žádosti o úvěr několik bank odmítlo jako nedůvěryhodný subjekt. Často jsme slyšeli: Až si v tom špinavém fotbale uděláte pořádek, můžeme se bavit. Logicky, protože v berbrovských časech fotbal ničily velké kauzy. Za naší éry se žádné takové neobjevily.

Kdy budou volby Volební valná hromada FAČR se uskuteční ve čtvrtek 29. května v Praze. Dvě stovky delegátů, kteří zastupují okresy, kraje, kluby ze čtvrté, třetí ligy i z profesionálních soutěží, zvolí předsedu a dalších dvanáct členů výkonného výboru. Na nejvyšší post kandidují David Trunda, majitel Mladé Boleslavi, někdejší politik Rudolf Blažek a současný předseda Petr Fousek.

Což neznamená, že se fotbal zbavil všeho zlého.

Samozřejmě, očistný proces musí pokračovat. Nejen v následujícím volebním období, ale i po roce 2029. Kredibilita fotbalu pomáhá.

Ale protikandidáti Rudolf Blažek a David Trunda vás shodně kritizují za to, že se nepovedlo pro fotbal vyboxovat víc peněz. Co jim odpovíte?

Sami jistě dobře vědí, že všechno je odvislé od toho, kolik peněz na sport připadne ze státního rozpočtu. Berte v úvahu, jaké výdaje ho zatěžují: válka na Ukrajině, covid, inflace. I proto je sport obecně podfinancovaný. Od státu do něj jde osm miliard, přitom před deseti lety se dohodlo, že v roce 2025 bude mít jednou tolik. Za to zejména pan Blažek kritizuje Národní sportovní agenturu, za níž já naopak stojím. Vidím ji jako mezikrok k ministerstvu sportu, které by podle mě mělo vzniknout. Vyjednat peníze od státu je mnohem obtížnější, než si pan Blažek myslí. Jsem totiž ve výkonných výborech České unie sportu i Českého olympijského výboru i ve vedení platformy sportovních svazů, něco o tom vím.

Neškodíte si, když zůstáváte diplomatický?

Každý jsme nějaký. Ano, já se za diplomata považuji a jsem na to hrdý. Jsem ve výkonném výboru UEFA, vím, jak předseda Čeferin řídí evropský fotbal, jak šéf FIFA Infantino vede ten světový. Bušení pěstí do stolu se v pokročilých svazech nenosí, já chci řídit asociaci evropsky. Poptávka po zkratkovitosti bude vždycky, ale já se tím ovlivnit nenechám.

Proto ale pak slyšíte, že vám chybí turbo.

Zvenčí to tak třeba vypadá, ale je třeba chápat realitu. Pan Trunda, který tuhle větu pronesl, vlastní Mladou Boleslav a může ji řídit v podstatě sám. Já nejsem majoritní akcionář, který o něčem rozhodne a když to tak druhý den není, padají hlavy. Fotbal sice není atomová fyzika, ale FAČR je spolek, kde ve výkonném výboru bylo dvanáct a nyní bude třináct lidí, z různých sfér fotbalu, každý má své představy a názory. Já můžu s čistým svědomím říct, že jsem vždycky dbal na to, aby mezi námi v důležitých otázkách panovala co největší shoda. A pomáhalo mi, že nejsem propojený s žádným klubem.

Oba protikandidáti jsou: Blažek s třetiligovým Motorletem, Trunda s ligovou Boleslaví. Vadí to?

Beru jako svou výhodu, že nejsem na rozdíl od nich ve střetu zájmů. Oni musí vysvětlit, jak tu situaci případně vyřeší, protože řídit asociaci a zároveň klub je nemožné. Předsednictví není vedlejšák, je to víc než full time job. Práce, které musíte obětovat večery, víkendy, soukromí, koníčky, často i spánek. Aspoň já to tak dělám a jinak bych to neuměl.

I tím přesvědčujete delegáty?

Jdu do voleb s mottem: Moje práce je teprve v poločase. Hodně věcí se za mé éry povedlo. Sportovně jsme úspěšní, povedlo se přenastavit asociaci a také ji finančně stabilizovat. Do hnutí a sportu jde 90 procent našich prostředků. Vyřešili jsme Strahov, bylo tu finále Konferenční ligy, máme nejpočetnější zastoupení v UEFA v historii. Pak jsou tu procesy, které poběží delší dobu. Pokračující boj o důvěru, boj proti matchfixingu, restrukturalizace soutěží. Spousta práce, ale mám dost energie, abych v ní pokračoval.

Bývalý reprezentační obránce Tomáš Ujfaluši a předseda FAČR Petr Fousek s trofejí pro vítěze Konferenční ligy.

Cítíte i důvěru?

Jistě. Věřím, že delegáti ocení moje zkušenosti a to, že mám nenahraditelný přesah do UEFA. Vždyť jsem v mezinárodním fotbale třicet let a asociací jsem prošel od píky. Byl jsem mezinárodním sekretářem, ředitelem několika oddělení, generálním sekretářem, poradcem předsedy. Rád říkám, že znám FAČR do šířky i do hloubky. Přijít sem a nevědět, jak tenhle gigant uvnitř funguje, to může být velký šok.

Musíte se před voliteli takhle obhajovat?

Kdo chce, ten mou práci vidí. Kdo ne, neuvidí ji nikdy. Pokud někdo svůj program zjednoduší na variantu Antifousek, už se dostáváme od rozumné diskuse jen k pocitům a emocím. Nemusím být každému sympatický, ale to, co fotbalu přináším, je snad dostatečně vidět.

Ale úplně všechno se za čtyři roky určitě nepovedlo, ne?

Koukám víc do budoucnosti, nedívám se dozadu, nejsem přítel zpětných zrcátek. Co se stalo, to už se nedá odestát. Ale to, co se nepovedlo, se musí povést příště, je to vklad do dalšího úspěchu.

Kritici mimo jiné namítají, že nejste dost transparentní.

Naopak, asociace se za mého působení výrazně zdemokratizovala a ztransparentnila. Dám vám příklad: v roce 2021 jsme nastolili návrhový systém, kde výkonný výbor obešle kluby, kraje a okresy s výzvou, aby navrhovaly kandidáty do všech svazových komisí. Víte, jak se sestavovaly komise do té doby? V uzavřeném, úzkém kruhu. Takových případů lze najít více.

Protikandidátům se spíš nelíbí, že nezveřejňujete obsah důležitých smluv s partnery.

Všichni chceme být transparentní, ale je třeba najít míru. Neporušujeme zákony ani vlastní předpisy, zveřejňujeme řadu věcí, které tam nikdy dřív nebyly. Smlouvy ale často obsahují obchodní tajemství a citlivé údaje, které jsou za hranou toho, co si můžeme dovolit zveřejnit.

Petr Fousek, předseda Fotbalové asociace České republiky

Stejně jako váš plat?

O mé odměně, která je mimochodem manažersky zcela standardní, rozhodl výkonný výbor, jehož členy považuji za naprosto kompetentní zástupce fotbalového hnutí. Tento způsob zároveň považuji za dostatečně transparentní. Nejde o mě nebo o asociaci, ale o prostředí v Česku, které na něco takového není zvyklé a možná ani připravené. Uznávám, jsem v tomhle ohledu konzervativní. Jsou věci, které si podle mě mohou lidé nechat pro sebe, pokud chtějí: kolik berete, koho volíte, s kým žijete, zda věříte v boha. Nepodporuji tedy ani zveřejňování platů trenérů či jiných zaměstnanců.

Znovu se k tomu vracíme: neměl byste přece jen být podobně přímočarý?

Žádný předseda není ideální, všichni máme přednosti i slabiny. Ale málokdo si uvědomuje, že šéfovat asociaci není žádný med. Fotbal je šílený žrout času, přitom dopředu musíte počítat s tím, že vděku se nedočkáte, protože v Česku nejsme zvyklí chválit a oceňovat. Spíš hledáme, za co bychom zkritizovali. Někdo chce předsedu víc vidět v médiích, ale to je věc vnímání proporcí.

A není to pravda?

Když pan Blažek tvrdí, že on bude obíhat parlament a vládu, asi neví, že já nejen s politiky o penězích jednám taky. Možná je chyba, že tyhle schůzky víc nemedializujeme, aby lidi chápali, že nesedíme zavření na Strahově s rukama v klíně. Tuhle kritiku vnímám, ale nedotýká se mě. Vím, že asociace pode mnou funguje zdravě a až jednou jako předseda skončím, netoužím, aby mě z kanceláře vynášeli nohama napřed.

Kam tím míříte?

Chci říct, že na téhle funkci nelpím. Jen bych rád, aby si někteří lidé uvědomili, že na Strahově nemůže ve čtvrtek přistát bůh, který bude umět všechno. Když slyším, že jsem příliš úředník, nikomu to nevyvracím. Šéfové FIFA a UEFA fungují a vystupují podobně, oba jsou právníci, administrativa je dnes kromě znalosti fotbalu nutnou podmínkou a naprostým základem předsednické funkce. Ano, jinde jsou předsedové bývalí hráči, trenéři, manažeři, politici, byznysmeni nebo žurnalisti. Ale to jen dokládá, že na tuhle roli neexistuje mustr.

Další věc, na které se vaši soupeři shodnou, je nevyužitý marketingový potenciál. Měla by se značka FAČR víc lesknout?

Je fér si uvědomit, že jsme od předchůdců zdědili dluh 200 milionů a dalších 100 jako závazek k FIFA. Museli jsme zejména v úvodu spořit. I tak se hodně věcí povedlo, jsme finančně stabilizovaní, zdroje máme od UEFA i vlastní, povedlo se najít nového generálního partnera. Ano, uznávám, v marketingu máme rezervy. Jen se mi nelíbí, když někdo vyhlašuje, že za jeho vlády do kasy automaticky připluje násobně víc. To je čirý populismus.

Fakt je, že před čtyřmi lety se tohle téma ve volbách neřešilo.

Vůbec. Tehdy šlo o to, aby se tu neobjevovali Berbrové ani Berbříci, což se povedlo. Teď jsou volby spíš o tlaku na sportovní a ekonomické výsledky. Přitom spousta lidí nevidí, čeho jsme za čtyři roky dosáhli: áčko i jednadvacítka postoupily dvakrát na Euro, totéž sedmnáctka a další mládežnické kategorie, dvakrát postoupili futsalisté, nahoru jde i ženský nároďák. V tom se můžeme srovnávat s velmocemi. Jenže lidi rychle zapomínají.

Což může vést i k tomu, že předsedou už brzy být nemusíte.

Může, ale tím se nezabývám. Soustředím se na to, abych uspěl, nic víc neřeším. Mám spoustu životních zkušeností, vím, že by mě neúspěch nevykolejil. Koneckonců, už jsem z asociace v minulosti dvakrát z politických důvodů odešel a v životě jsou i jiné věci.