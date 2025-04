KOMENTÁŘ: Match fixing nevymýtíme úplně, ale konkrétní opatření fungují

Pro současné vedení FAČR, zvolené v roce 2021, byl boj proti match fixingu od začátku jedním ze zásadních témat. Jednu dobu byl český sport, a nejde jen fotbal, v tomto ohledu druhý nejhorší na světě. Teď už jsou čísla povzbudivější, ale nemalujme si, že podvody lze zcela vymýtit. Fotbal i ostatní sporty se musí snažit alespoň o to, aby jich bylo co nejméně.

Těžiště tohoto nelegálního byznysu leží v Asii, kde nikdo neovlivní, jaké kurzy tam na české zápasy nabídnou a na jaké zápasy je vypíší. Ani s evropskými spojkami moc nezmůžeme, protože i ty mají svá centra v zahraničí.

Zaměřit se však můžeme a musíme na poslední dílky řetězce, tedy na české hráče a rozhodčí, kteří zápasy ovlivňují přímo na hřišti.

Prevence a represe

Sem tam se ve veřejném prostoru objeví stesky, že fotbal proti match fixingu nepostupuje dostatečně razantně. To je samozřejmě neznalost. Přitom český fotbal i sport obecně udělal v poslední době mnoho důležitých kroků. Jen lidé, kteří se na boj proti tomuto nešvaru zaměřují, nemohou být neustále v záři reflektorů, protože by je to proti podvodníkům znevýhodňovalo. Nicméně i tady je znatelný posun. O match fixingu se mnohem víc a otevřeněji mluví, FAČR pořádá na toto téma akce nejen pro média, integrity officer, který v asociaci na boj proti match fixingu dohlíží, vystupuje častěji v médiích.

Naší snahou je, aby hráči a rozhodčí nabídky na ovlivnění zápasů a pofidérní výdělky odmítali a hlásili je policii a FAČR. Proto asociace zahájila aktivní program preventivních přednášek, které se zaměřují především na mladé fotbalisty a fotbalistky. Cílem je ukázat jim, že toto je cesta leda ke zničení vlastní kariéry. Už se hlásí i samy kluby, že mají o přednášky zájem.

Ale když už někdo podvádí, je zapotřebí ho potrestat. A k tomu je nutné ho nejdříve vypátrat. Fotbalová asociace má v tomto směru svázané ruce bez pravomocí, kterými naopak disponuje policie. Je proto důležité, že důvěra policie spolupracovat s FAČR se za poslední tři roky po systémových a personálních změnách v asociaci extrémně zlepšila.

Přednášky, spolupráce s policií a tresty však samozřejmě nestačí. Plán boje proti match fixingu je mnohem širší. FAČR spolupracuje s UEFA a FIFA, českými sázkovými kancelářemi, Národní sportovní agenturou, ministerstvem financí jako regulátorem sázkového trhu a se společnostmi Genius Sports a Sportradar, které podezřelá utkání monitorují. Tyto společnosti povinně dohlíží na profesionální soutěže, ale český fotbal spolupráci rozšířil i na nižší soutěže. Na rozdíl od mnoha jiných zemí – což je mimochodem také důvod, proč Česko vychází ve srovnání s jinými státy v různých žebříčcích hůře, než odpovídá skutečnosti.

Asociace také upravila svůj disciplinární řád, zpřísnila etické kodexy, spustila Integrity e-learning a zavedla hned několik cest, jak nekalé jednání anonymně i adresně nahlásit, včetně mobilní aplikace. A také posílila funkci integrity officera. Tuto pozici aktuálně zastává Kamil Javůrek, který je v této problematice uznávaný díky nesmírným zkušenostem ze svého předchozího působení při řešení známějších i méně známých kauz, a to i ve fotbalovém prostředí.

Povzbudivé statistiky

Fotbal udělal mnoho důležitých kroků, aby jednání podvodníkům ztížil. Což dokládají i čísla. Podle společnosti Sportradar klesl v roce 2024 ve srovnání s předchozím rokem počet podezřelých fotbalových zápasů v Česku o skoro 55 procent. V Evropě to bylo 37 procent a ve světovém měřítku napříč sporty 17 procent. Celosvětový podíl podezřelých sportovních utkání, a to ještě neznamená opravdu ovlivněných, je 0,43 procenta.

Ale to jsou jen statistiky. A podle některých expertů budou celosvětová čísla bohužel horší, protože metody nelegálních skupin, které se na ovlivňování zápasů zaměřují, se neustále vyvíjejí.

Pro nás všechny by to však mělo znamenat jen motivaci s tímto nešvarem dál bojovat. Ne jen slovy, ale skutečnými činy, jako to dokládají konkrétní kroky z posledních let. Match fixing asi nikdy úplně nevymýtíme, stejně jako zloději zcela nezmizí z jiných společenských oblastí, ale můžeme ho společně co nejvíc eliminovat.