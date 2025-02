Pozor na krátkou paměť. Rok 2021 je ve fotbale jako 1989 v politice, varuje Fousek

Zatím jsou čtyři.

Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA).

David Trunda, majitel prvoligového boleslavského klubu.

Rudolf Blažek, šéf třetiligového pražského Motorletu.

A Fousek.

Ti všichni chtějí vést český fotbal příští čtyři roky.

„Jsem předseda všech. Nejsem spojený s žádným klubem. Nejsem ve střetu zájmů. Nemusím řešit, jestli opouštět klub, firmu nebo agendu. V tom vidím svou výhodu,“ zdůraznil Fousek na páteční tiskové konferenci.

Petr Fousek 62 let fotbalový funkcionář a diplomat

vzdělání: VŠE Praha

jazyky: mluví anglicky, německy, rusky a španělsky Na předsedu FAČR kandiduje počtvrté, vyhrál v roce 2021. Od roku 1994 v orgánech FIFA a UEFA jako předseda, místopředseda, člen komisí, delegát, inspektor stadionů. V roce 2023 zvolen členem výkonného výboru UEFA jako třetí Čech v historii po Václavu Jírovi a Františku Chvalovském.

Jak na vás působí vyjádření nově zvolených šéfů na okresech, kteří mají na valné hromadě 76 hlasů z dvou set?

S mnoha zástupci jsem mluvil, někdo mi fandí, jiný ne, to je normální. Někdo se vyjádří veřejně, jiný říká, že si nejdřív poslechne kandidáty. Ti ještě můžou přibýt. A hlavně, volby jsou tajné.

Zástupci okresů jako důvod vás nevolit uvádějí, že jste nepodporoval výkonnostní fotbal. Mají pravdu?

Ještě se budeme potkávat. Ono můžeme mít různé názory na to, jak by měla vypadat míra podpory. Někdo si představuje peníze, jiný organizační záležitosti, další sportovní stránku. Nejdůležitější je komunikace. Potkat se, vyjasnit si názory a pak se uvidí, co se dá udělat, abychom rozpor odstranili.

Jak chcete volitele přesvědčit, dostat je na svou stranu?

Tady jede rétorika, že se pro fotbal na okresech a krajích za čtyři roky udělalo málo. Ale tohle nesdílejí všichni. Vytvořili jsme například uživatelsky příjemní prostředí, máme nové stanovy. Jasně, na první dobrou vás tohle na okresech nenapadne. Dělali jsme řadu sportovních projektů, taky změnili klíč k dělení členských příspěvků. Okresy dostaly z celého balíku padesát procent. A za rok 2025 si přijdou na dvakrát tolik než loni.

V červnu 2021 jste měl podporu z Moravy, z fevolučního hnutí i nerozhodných voličů. Od koho ji chcete čerpat letos, když zástupci Moravy i Fevoluce se k vám vyjadřují kriticky?

Napříč celým hnutím. Od okresů, krajů, výkonnostního fotbalu i z toho profesionálního. Není tajemstvím, že se dění posunulo. Ti, kteří mě tenkrát podporovali, tak mě letos volit nemusí. A u jiných to může být obráceně.

Jak se změnila doba? Jak byste porovnal tehdejší a současnou kandidaturu z pohledu vašich šancí?

Rok 2021 ve fotbale bývá přirovnán k roku 1989. A ono to tak je. Před těmi čtyřmi lety tady bylo velké proreformní prostředí. Pak se staly věci, s kterými já nemůžu souhlasit.

Co tím myslíte?

Jako pokusy o odvolání generálního sekretáře nebo členů výkonného výboru. Jsem zastáncem toho, že aktivistické činy do fotbalu nepatří. Když se nestane něco hodně závažného, volení lidé by měli svůj mandát dokončit. Dnes je situace jiná, reformismus takový akcent už nemá. Spíš některé momenty signalizují riziko návratu starých pořádků. Letos je politická mapa jiná. Někteří se na fotbal dívají optikou před rokem 2021. Fotbal se pootočil, dál se vyvíjí. Je to podobné jako v tom roce 1989, kdy došlo ke změně politického režimu. Pak se hnutí a strany různě štěpily a vyvíjely.

Proč kandidujete?

Asociace hodně věcí odpracovala, dosáhla řady úspěchů a rozhodně se nemá za co stydět. Tak to vnímám i já. Ale na některé věci čtyři roky nestačí, musí se v nich pokračovat. Moje práce je teprve v poločase. Rok 2021 byl přelomový rok. Jenže někteří, zdá se, ztrácejí paměť. A věci, které ustoupily do pozadí, se mohou vracet.

Dva vaši protikandidáti vycházejí z profesionálního fotbalu. Jací to jsou soupeři?

Soustředím se na sebe, svou kandidaturu a na svou podporu. Od nich mě odlišuje znalost a zkušenosti z asociace a také přidaná hodnota z mezinárodního prostředí. Se všemi se dlouho známe, spolu jsme vycházeli. Uvidíme, jak to bude dál, ale zatím to hodnotit nechci.

Máte co nabídnout profesionálnímu fotbalu?

I v roce 2021 některé kluby stály za Karlem Poborským, jiné za mnou. Teď má profesionální fotbal dva kandidáty a pro delegáty valné hromady by to mělo být určité memento, aby rovnováha na asociaci mezi výkonnostním a profesionálním fotbalem zůstala.

Tomáš Bárta tvrdí, že má podporu od velké čtyřky Sparty, Slavie, Baníku a Plzně. Nesráží to vaše šance?

Největší kluby svou váhu mají, respektuju je. Moje vztahy s nimi jsou korektní. Nikoho nepodceňuju, každý má právo vybrat si svého kandidáta, ale na valné hromadě je dvě stě delegátů.

Profesionálnímu fotbalu přibude od letoška do výkonného výboru (FAČR) třetí člen. O kandidatuře na místopředsedu za Čechy uvažuje plzeňský šéf Adolf Šádek, na Moravě se mluví o Zdeňku Grygerovi. Kdyby z něj vzešel i předseda, profesionální fotbal by pak výkonný výbor ovládl. Budete před tím delegáty varovat?

Začínají krajské volby, kterých se zúčastním, ale jako současný předseda. Nebudu je zneužívat ke kampani, na tu si najdu jiný prostor a čas. Budu zdůrazňovat, že nepatřím k žádnému klubu. Co se týče poměru ve výkonném výboru, tak předpokládám, že hnutí si tohle uvědomuje a vnímá.

Jako třetí Čech v historii jste ve výkonném výboru UEFA. Zůstanete v něm, i když volby v Česku prohrajete?

Na UEFA jsem dostal mandát do roku 2027. Teď se nezabývám tím, že bych v květnu prohrál.

Šéf českého fotbalu Petr Fousek (vlevo) a předseda UEFA Aleksander Ćeferin při návštěvě v Praze.

V minulých volbách vám pomohla podpora dlouholetého a oblíbeného reprezentanta Vladimíra Šmicera. Oslovíte někoho podobného?

Mám svou strategii, o některých věcech ještě mluvit nelze. Vláďa Šmicer byl jedním ze tří kandidátů a před volbami se své kandidatury vzdal v můj prospěch.

Do voleb jdete i s tím, že delegátům můžete prezentovat splněné sliby z minulého programu. Naopak co se vám během čtyř let nepovedlo?

Největší dluh máme v restrukturalizaci soutěží, to se realizovat nepodařilo. Pojali jsme to příliš na volno. Nejvíc se řeší, kolik skupin mají mít třetí a čtvrté ligy. Na tom jsme se neshodli.

V sobotu může v rámci fotbalové asociace dojít ke kuriozitě, pokud bude předsedou okresního svazu Beroun zvolen Petr Blažej. Někdejší rozhodčí, který před lety dorazil na pohárové utkání Olomouce s Ostravou pod vlivem alkoholu, už je totiž předsedou okresního svazu Kladno. Jak je možné, že může být šéfem dvou okresů?

Vím o tom a také jsem legislativní radě a právnímu oddělení zadal, aby se na to podívaly. Zdá se, že předpisy to umožňují, protože v minulosti nikoho nenapadlo, že by se něco takového mohlo stát. Nejde o Petra Blažeje, ale o princip. Do stanov budeme muset dát mechanismus, abychom takovému souběhu funkcí zabránili. Teď to záleží na voličích.