Předseda Fousek: Věřím, že navážeme na bojovnost z října. Absence překonáme

Reprezentační trenér Ivan Hašek po zářijovém úvodním debaklu 1:4 v Gruzii čelil velké kritice. V následujících třech zápasech ale jeho svěřenci zabrali, získali sedm bodů a poskočili do čela skupiny B1.

„Byl jsem přesvědčený o tom, že tenhle realizační tým s Ivanem Haškem včetně všech asistentů má potenciál, aby vedl českou reprezentaci. Musíme si říct, že po (úvodních) čtyřech přípravných zápasech přišlo Euro, kde jsme měli vyšší ambice. Ani začátek Ligy národů nebyl oslnivý. Ale vždy se rozhoduje až na konci,“ podotkl Fousek.

„Pevně věřím, že mužstvo i realizační tým dobře vědí, o co se hraje. Bylo nutné sáhnout k některým změnám v sestavě, ale jak jsem měl možnost jak na srazu, tak zatím i v průběhu reprezentačního soustředění sledovat, tak neopomíjíme žádný detail. Přestože jsme třeba oslabeni v obraně, věřím, že povolaní hráči chytí příležitost za pačesy. Že navážeme na bojovnost, kterou jsme ukázali v říjnu, a uděláme maximum pro postup,“ dodal Fousek.

K prvnímu místu a přímému postupu do elitní divize A potřebují Haškovi svěřenci bez ohledu na další výsledky ještě čtyři body. V případě vítězství v Albánii a výhry Ukrajiny v Gruzii by ale mohli slavit už v sobotu.

„Skupina je tak vyrovnaná, že každý může porazit každého. To jsme koneckonců viděli v dosavadních čtyřech zápasech. Podstatné je, že to máme ve svých rukách. V Albánii jsme hráli v minulé kvalifikaci, prostředí v Tiraně je bouřlivé. Víme, co nás tam čeká,“ uvedl Fousek.

„Pak hrajeme s Gruzií doma v Olomouci, kde tradičně končíme kvalifikace. Je tam vyprodáno. Věříme, že i to přispěje k tomu, abychom naplnili naši ambici - pokusit se o návrat do skupiny A a zároveň si zachovat cestu na mistrovství světa tímto způsobem,“ připomněl Fousek, že čtyři nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří neuspějí v klasické kvalifikaci, projdou do play off o světový šampionát.

Stejně jako v říjnu schází ve výběru nejlepší střelec současné reprezentace Schick. Hašek to vysvětlil přetrvávajícími drobnými zdravotními problémy, osmadvacetiletý kanonýr nicméně jen den po nominaci odehrál za Leverkusen 77 minut.

„Komunikace mezi hráčem a národním mužstvem je věcí trenéra, jeho asistentů a samozřejmě manažera. Vím, že komunikace proběhla, že trenéři byli s Patrikem v kontaktu, že se byli i podívat na Leverkusen. Já samozřejmě nepochybuji o tom, že trenéři chtějí mít vždy to nejsilnější mužstvo, které by mohli mít k dispozici,“ řekl Fousek.

„Odpověď na to dá konečný výsledek. Patrikovi přeju, aby se mu v kariéře dařilo, aby byl hlavně zdravý. Nechci posuzovat detaily, které třeba ani neznám, co se týče klubové problematiky. Myslím, že trenéři teď mají nějakou filozofii stavby mužstva a zbytek je mezi nimi,“ dodal Fousek.