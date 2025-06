V sobotu strávil den v Mnichově, kde následně večer sledoval ve finále Ligy mistrů drtivý triumf fotbalistů Paris St. Germain v duelu s Interem Milán. A hned den poté se objevil v Jablonci na stadionu Střelnice. Petr Čech opět navlékl dres, rukavice a tradiční ochrannou helmu na hlavu a v prvním poločase předvedl v brance týmu Legendy Česko několik výtečných zákroků i ostrých vzdušných soubojů s protivníky při standardkách.

Když dostal pozvánku na nedělní kariérní rozlučku svého bývalého dlouholetého spoluhráče Tomáše Hübschmana a setkání s dalšími parťáky z národního týmu Nedvědem, Poborským, Kollerem a spol., tak vůbec neváhal a na sever Čech dorazil.

„Tomáš Hübschman je jedním z mých největších kamarádů, které z fotbalu mám. Hráli jsme spolu v národních týmech vlastně už od sedmnácti let a potom jsme spolu působili i ve Spartě. A když jsme byli oba nominováni do reprezentace, tak jsme byli vždycky spolubydlící na pokoji, takže bylo úplně jasné, že na Tomášovu rozlučku přijedu,“ řekl 43letý Petr Čech, 124násobný český reprezentant.

Jak obecně vnímáte tyto rozlučkové exhibiční akce?

Já je mám moc rád z toho důvodu, že se potkávám s bývalými spoluhráči, protože během roku nemáme moc šancí se vidět. Takže je příjemné si zase zahrát s fotbalisty, se kterými jsem v kariéře prošel velkými zápasy a velkými turnaji, ale pak se naše cesty rozešly. Proto nám takové akce pomůžou v tom zase si trochu zavzpomínat, potkat se a zahrát si spolu na jednom hřišti.

Tomáš Hübschman své rozhodnutí ukončit kariéru pořád odkládal, nakonec ji uzavřel před rokem ve 42 letech. Myslíte, že by s ohledem na jeho kondici mohl ještě dál hrát vrcholově fotbal?

To je spíš otázka na něj, ale každopádně dokud je člověk zdravý a může fyzicky trénovat tak, jak potřebuje na to, aby stačil a byl pořád plnohodnotným členem týmu, tak by měl hrát dál. Ovšem pokud z toho má pořád tu samou radost. Většinou hráči končí právě z toho důvodu, že už ji prostě nemají. Anebo že jim to nedovolí tělo. Proto asi Tomáš to rozhodnutí o konci odkládal, co to šlo, protože byl až do fotbalově požehnaného věku zdravý a bylo vidět, že ho stále bavilo hrát. Ale skončil a teď se věnuje fotbalu v jiné roli.

V utkání na Střelnici jste se opět postavil do brány, jak často vlastně ještě chytáte?

Skoro vůbec... Třeba letos jsem odehrál jen dvě exhibiční utkání a malý turnaj před finále Ligy mistrů, ale to bylo jen pět na pět na menším prostoru. Od konce kariéry jsem toho opravdu moc neodchytal, ale o to víc si to užívám, třeba když při zápase legend mezi Chelsea a Bayernem bylo v hledišti čtyřicet tisíc lidí, tak je to samo o sobě velká událost a člověku se vrátí adrenalin v podobě plného stadionu. Proto jsem rád, že i do Jablonce přišlo hodně lidí a pro nás hráče to bylo příjemné.

Brankář Petr Čech během rozlučky Tomáše Hübschmana a oslav 80 let založení jabloneckého klubu

Vzpomenete si, kdy jste byl v Jablonci jako aktivní brankář naposledy?

To bylo v roce 2006, kdy se tady otevíral rekonstruovaný stadion Střelnice, hráli jsme s reprezentací proti Kostarice, vyhráli jsme 1:0, ale já jsem tehdy nehrál a seděl jen na tribuně. To bylo naposledy, ale hrál jsem tady předtím i dvakrát v lize. Nejdřív za Blšany ke konci sezony, kdy jsme v Jablonci potřebovali vyhrát, to jsme dokázali, vyhráli jsme 2:0 a díky tomu jsme se prakticky s předstihem zachránili. A pak jsme tady prohráli se Spartou 0:2, což vedlo k tomu neslavnému incidentu, kdy naši naštvaní fanoušci zastavili na cestě zpátky na dálnici náš autobus, začali na něj házet kameny a nebylo to příjemné. Takže mám z Jablonce z ligy takové dvě rozporuplné vzpomínky.