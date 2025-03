Děti jsem nikam netlačil. Petr Čech o rodině i studiu. A co ho na fotbale štve?

V Praze se objevil na pár dní. Potkal se s rodiči a sestrou a převzal si cenu Diamantový Fotbalista roku, v níž fanoušci hlasovali, kdo byl podle nich nejlepším českým fotbalistou uplynulých šedesáti let.

Pak vyprávěl v rozhovoru pro MF DNES a iDNES Premium o svých dětech, doktorandském studiu i současném fotbale. Jaký má názor na VAR a proč by podle něj pomohl čistý čas? A kteří čeští hráči z ligy jsou podle jeho gusta?

Mnoho fanoušků vás vidí i jako ideálního šéfa českého fotbalu.

Takhle... Pokud chcete tuto funkci dělat dobře a naplno, musíte v Česku trvale žít. Vnímat fotbalové prostředí, být denně po ruce, potkávat se s lidmi, zajímat se. Já žiju s rodinou v Londýně, takže tato varianta padá.

A co až děti vyletí z hnízda? Je ve hře návrat do Česka?

Zatím to neřešíme. Je jasné, že naše životy s manželkou se posunou. Fotbal mi v životě hodně dal, pořád mě baví, třeba i trénování. V budoucnu se může stát, že budu u fotbalu nikoli v roli funkcionáře, ale trenéra.