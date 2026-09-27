Na Milanovi bylo nejlepší, že hrál pro tým, chválil parťáka brankář Čech

Co se vám vybaví, když se řekne Milan Baroš?
Výborný parťák do šatny i do týmu. Jeho kvality nemusím popisovat, dal spoustu gólů. A hlavně na Milanovi bylo vždycky nejlepší, že hrál pro tým. Je to ten správný týmový hráč, který by pro mužstvo udělal první poslední. To ho provázelo celou tu kariéru v reprezentaci i v klubech, v nichž hrál. On fotbal miluje a když jde na hřiště, pokaždé tam nechá všechno.
Pamatujete si nějaký gól, který vám Milan Baroš dal?
Nějaký gól mi dát musel, ale jaký, to nevím. Možná na začátku kariéry, ještě když jsem chytal v Blšanech... Jestli mi dal gól v anglické lize za Portsmouth, když tam hostoval, si nepamatuji. Ale za Liverpool asi žádný.
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Jaké je Barošovo typické zakončení?
Proběhnout obranou a střela takovým obloučkem okolo nohy, utažená k levé nebo pravé tyči.
Uměl i proběhnout obranou a spadnout.
(smál se) To mu taky šlo, ale penalty proměňoval, tak to bylo dobré.
Trenér Verner Lička o něm říkal, že byl mentálně silný, že ho jen tak něco nerozhodilo. Souhlasíte?
Na něm bylo vidět, že má odhodlání, chtěl dávat góly, hra ho bavila. Šel na hřiště s tím, že udělá vše, co je v jeho silách a dá co nejvíc gólů. To je pro útočníka velice důležité. Když neproměnil nějakou šanci, tak na něm bylo vidět, že mu to sice vadí, ale nenechal se tím ovlivnit, a tu další už proměnil.
Jak jste si v exhibici, v níž váš tým porazil Baník Ostrava a výběr světa 11:9, zachytal?
Bylo to složité, při takové akci musíte nechat hráče, aby dávali góly... (smál se) Pro brankáře je to nepříjemná role. Jsou tam situace, že když bychom hráli naplno, tak tam vletíte a vyřeší to. A i obránci ve vápně nechávají útočníky dávat góly. Není příjemné dostat devět gólů, ale na druhou stranu to byl zápas pro lidi. Hlavně, aby se všichni bavili.
Přesto jste tam po střele Nemanji Kuzmanoviće jeden výborný zákrok měl. Jako za mlada...
Přece jen něco chytit musím, nemohu nechat dát gól každého. Ale myslím, že Kuzma to trošku podcenil.
Nemrzí vás, že vy jste podobnou rozlučku neměl?
Nebyl na to správný čas a nějak jsem nad tím ani nepřemýšlel. Rozlučku měl před Milanem i Marek Jankulovski, Tomáš Rosický a někteří další kluci... Takže člověk si zahraje s nimi a tak tu kariéru hezky zakončí.
Milan Baroš je velký srdcař Baníku. Jste stejný v případě Sparty?
Tak to asi ne. (smál se)
Rozjíždí se hokejová sezona. Chystáte se na ni?
V sobotu jsem měl hrát zápas, ale jsem tady, příští týden bude další hokej. Hraju dál. Baví mě to, jsem zdravý. Motivaci na to mám, takže ještě hraji.