Peru se musí vzdát mistrovství světa fotbalistů do 17 let, není připraveno

Peru přišlo o pořadatelství letošního mistrovství světa fotbalistů do 17 let. Mezinárodní federace FIFA uvedla, že jihoamerická země není připravena turnaj zorganizovat. Náhradního hostitele neoznámila. Šampionát pro 24 týmů se má konat od 10. listopadu do 2. prosince.