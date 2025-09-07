Perná šichta pro Nizozemce. V kvalifikaci proti Litvě je zachránil rekordman Depay

Autor: ,
  20:22
Nizozemští fotbalisté se v kvalifikaci mistrovství světa nadřeli na vítězství 3:2 v Litvě. Dvěma góly přispěl Memphis Depay, jenž s 52 góly o dva zásahy překonal Robina van Persieho a stal se nejlepším střelcem nizozemské reprezentace. Gruzie doma porazila Bulharsko 3:0 a připsala si první body do tabulky skupiny E. Severní Makedonie deklasovala Lichtenštejnsko 5:0 a vrátila se na první místo skupiny J.
Memphis Depay z Nizozemska se raduje z trefy proti Litvě.

Memphis Depay z Nizozemska se raduje z trefy proti Litvě. | foto: Reuters

Litevští fotbalisté slaví gól proti Nizozemsku.
Trenér Nizozemska Ronald Koeman uděluje pokyny v utkání proti Litvě.
Litevští fotbalisté slaví gól proti Nizozemsku.
Nizozemští fotbalisté se radují z trefy proti Litvě.
5 fotografií

Nizozemci sice ve 33. minutě měli dvougólový náskok po brankách Depaye a Quintena Timbera, ale domácí Litevci ještě do přestávky srovnali zásluhou Gineitise a Girdvainise. O vítězství favoritů rozhodl v 64. minutě novopečený rekordman Depay.

Po čtyřech zápasech má nizozemský tým s 10 body tříbodový náskok na druhé Poláky a třetí Finy. Litva je s třemi body předposlední před Maltou.

Litevští fotbalisté slaví gól proti Nizozemsku.

Gruzínce nasměrovala za vítězstvím hlavní hvězda týmu Kvaracchelija, k němuž se ještě před přestávkou přidal premiérovým reprezentačním gólem Nika Gagnidze. V 65. minutě uzavřel skóre útočník Mikautadze. Letní posila Villarrealu dala 21. gól v národním mužstvu a k vyrovnání rekordu Šoty Arveladzeho mu schází pět branek.

Svěřenci Willyho Sagnola jsou se třemi body o skóre za Španěly a před Turky. Oba týmy se dnes večer střetnou v turecké Konye. Bulhaři jsou po dvou odehraných zápasech bez bodu a mají skóre 0:6.

Makedonci po vysokém vítězství nad Lichtenštejnskem mají v čele skupiny J jednobodový náskok na druhé Velšany a čtyřbodový náskok na třetí Belgičany, favorité skupiny ale mají k dobru dva zápasy. Jeden z nich je na programu dnes večer, svěřenci Rudiho Garcii v Bruselu přivítají Kazachstán.

Kvalifikace MS
Skupina G 7. 9. 2025 18:00
Litva Litva : Nizozemsko Nizozemsko 2:3 (2:2)
Góly:
36. Gineitis
43. Girdvainis
Góly:
11. Depay
33. Q. Timber
64. Depay
Sestavy:
Gertmonas – Lekiatas, Girdvainis, Armalas – Upstas (50. Beneta), Antanavičius (46. Vorobjovas), Gineitis, Lasickas (C) – Sirgėdas (67. Golubickas), Jansonas (46. G. Paulauskas), Dolžnikov (76. Magdušauskas).
Sestavy:
Verbruggen – Dumfries, de Vrij (62. van de Ven), van Dijk (C), Aké (62. J. Timber) – Schouten, Q. Timber – Malen (88. de Ligt), Reijnders (62. Steijn), Gakpo – Depay (83. Weghorst).
Náhradníci:
Švedkauskas, Adamonis – Kalinauskas, Petkevičius, Jankauskas, Stankevičius.
Náhradníci:
Roefs, Flekken – van Hecke, Simons, Gravenberch, Lang, Koopmeiners.
Žluté karty:
28. Lasickas, 90+4. Golubickas
Žluté karty:

Rozhodčí: Masijev – Abdullajev, Talibov (vš. AZE)

Kvalifikace MS
Skupina E 7. 9. 2025 15:00
Gruzie Gruzie : Bulharsko Bulharsko 3:0 (2:0)
Góly:
30. Kvaracchelia
44. Gagnidze
65. Mikautadze
Góly:
Sestavy:
Mamardašvili – Kakabadze (83. Lominadze), Ločošvili, Gogličidze, Azarovi – Gagnidze, Mekvabišvili, Kočorašvili (77. Mamučašvili) – Davitašvili (83. Lobžanidze), Mikautadze (77. Zivzivadze), Kvaracchelia (C) (77. Guliašvili).
Sestavy:
Vucov – Minkov (46. Nürnberger), Dimitrov, Božinov, Nedjalkov – A. Krajev (46. Grujev), Cenov – M. Petkov (79. Šopov), Milanov (C) (67. Čočev), Kirilov – Nikolov (67. Kolev).
Náhradníci:
Gugešašvili, Kereselidze – Kašia, Chvadagiani, Gočoleišvili, Abuašvili, Citaišvili.
Náhradníci:
Mitov, Djulgerov – A. Petkov, Ž. Atanasov, Kovačev, Minčev, L. Petkov.
Žluté karty:
3. Mekvabišvili, 9. Ločošvili
Žluté karty:
18. Cenov, 39. M. Petkov, 45+1. A. Krajev, 52. Dimitrov

Rozhodčí: Nyberg – Beigi, Yng (vš. SWE)

Kvalifikace MS
Skupina J 7. 9. 2025 18:00
Makedonie Makedonie : Lichtenštejnsko Lichtenštejnsko 5:0 (1:0)
Góly:
15. Büchel (vla.)
52. Bardhi
56. Čurlinov
82. Kjamili
90. Stankovski
Góly:
Sestavy:
Dimitrievski – B. Ilievski, Stojčevski, Zajkov, Alioski – Čurlinov (58. Kjamili), Alimi (71. Ramadani), Bardhi (C), Elmas (83. Stankovski) – Miovski (71. Ristovski), Trajkovski (58. Rastoder).
Sestavy:
Büchel – Malin, Traber (38. N. Beck), Hofer (46. Oberwaditzer) – S. Wolfinger (61. Meier), Lüchinger (61. A. Hasler), N. Hasler (C), Sele, Göppel – Notaro, Saglam (75. Netzer).
Náhradníci:
D. Iliev, Alexovski – Serafimov, Despotovski, Velkovski, Kostadinov, J. Atanasov.
Náhradníci:
Oehri, J. Ospelt – Schlegel, Weissenhofer, F. Wolfinger, Zünd, Pizzi.
Žluté karty:
21. B. Ilievski, 88. Ramadani
Žluté karty:

Rozhodčí: Feșnic – Avram, Cerei (ROU).

Kvalifikace MS
Skupina A 7. 9. 2025 20:45
zápas probíhá
Lucembursko Lucembursko : Slovensko Slovensko 0:0 (-:-)
Sestavy:
Moris – Jans (C), Mahmutović, Olesen, Carlson, Bohnert – Sinani, Cruz, Barreiro, Dardari – Muratovic.
Sestavy:
Dúbravka – Gyömbér, Šatka, Škriniar, Hancko – Bero, Lobotka, Duda – Ďuriš, Strelec, L. Sauer.
Náhradníci:
Fox, Pereira Cardoso – Selimovic, Curci, Borges Sanches, Duarte, Veiga, O. Thill, Pinto, Džogović, S. Thill, M. Martins.
Náhradníci:
Rodák, Takáč – Pekarík, Mesík, Obert, Boženík, Bénes, Tupta, Hrošovský, Mráz, Kmeť, Rigo.

Rozhodčí: Walsh – McFarlane, Macleod

Kvalifikace MS
Skupina E 7. 9. 2025 20:45
zápas probíhá
Turecko Turecko : Španělsko Španělsko 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
6. Pedri
Sestavy:
Çakır – Müldür, Demiral, Bardakcı, Elmalı – Çalhanoğlu (C), Yüksek – Akgün, Güler, Yıldız – Aktürkoğlu.
Sestavy:
Simón (C) – Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella – Merino, Zubimendi, Pedri – Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.
Náhradníci:
Bayındır, Günok – Akaydin, Aydın, Z. Çelik, Gül, Kadıoğlu, Kahveci, Orkun Kökçü, Özcan, Uzun, Söyüncü.
Náhradníci:
Raya, Remiro – Carvajal, Cubarsí, De Frutos, Grimaldo, F. López, Morata, Olmo, Rodri, Torres, A. García.

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring (vš. ENG)

Kvalifikace MS
Skupina A 7. 9. 2025 20:45
zápas probíhá
Německo Německo : Severní Irsko Severní Irsko 1:0 (-:-)
Góly:
7. Gnabry
Góly:
Sestavy:
Baumann – Anton, Koch, Rüdiger, Raum – Kimmich (C), Groß – Gnabry, Wirtz, Leweling – Woltemade.
Sestavy:
Peacock-Farrell – Hume (C), McNair, Toal – Bradley, Galbraith, S. Charles, McCann, Devenny – Price, J. Reid.
Náhradníci:
Nübel, Dahmen – Tah, Goretzka, Beier, Amiri, Nnamdi Collins, Adeyemi, Stiller, Mittelstädt, Nebel, Andrich.
Náhradníci:
Southwood, McMullan – McConville, Saville, Marshall, D. Charles, Donley, R. Johnson, Devlin, McDonnell, Hale, D. Taylor.

Rozhodčí: Eskås – Engan, Dale (vš. NOR)

Kvalifikace MS
Skupina G 7. 9. 2025 20:45
zápas probíhá
Polsko Polsko : Finsko Finsko 0:0 (-:-)
Sestavy:
Skorupski – Cash, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Zieliński, Slisz, S. Szymański – Kamiński, Lewandowski, Zalewski.
Sestavy:
Joronen – Alho, Koski, Uronen, Peltola – Antman, Markhiyev, Kairinen, Tenho, Lod – Pohjanpalo.
Náhradníci:
Grabara, Drągowski – Kędziora, Piotrowski, Świderski, Kapustka, Grosicki, Buksa, Wszołek, Ziółkowski, Frankowski, Piątek.
Náhradníci:
Sinisalo, Bergström – Suhonen, R. Ivanov, Kamara, Staahl, Källman, Keskinen, F. Jensen, Pukki, Väänänen, Jukkola.

Rozhodčí: Obrenovič – Praprotnik, Kordež (SVN)

Kvalifikace MS
Skupina J 7. 9. 2025 20:45
zápas probíhá
Belgie Belgie : Kazachstán Kazachstán 0:0 (-:-)
Sestavy:
Courtois – Castagne, Debast, Theate, De Cuyper – Tielemans (C), Raskin – Trossard, De Bruyne, Doku – De Ketelaere.
Sestavy:
Sejsen – Kasym, Bystrov, Alip (C) – E. Astanov, Orazov, Mužikov, Vorogovskij – Samorodov, Kenžebek – Omirtajev.
Náhradníci:
Sels, Vandevoordt – Batshuayi, Fofana, De Winter, Meunier, Mechele, Moreira, Openda, Saelemaekers, Vanaken, Vanhoutte.
Náhradníci:
Anarbekov, Šajzada – Kajrov, Česnokov, Karaman, Kassabulat, Chalmatov, Satpajev, Ťjuljubaj, Žagorov, Žumat.

Rozhodčí: Radu Marian Petrescu (ROU)

Vstoupit do diskuse
Témata: Memphis Depay
title=Tipsport - partner programu
Polsko vs. FinskoFotbal - Skupina G - 7. 9. 2025:Polsko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.52
  • 3.90
  • 6.20
Belgie vs. KazachstánFotbal - Skupina J - 7. 9. 2025:Belgie vs. Kazachstán //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.04
  • 14.00
  • 50.00
Německo vs. Sev. IrskoFotbal - Skupina A - 7. 9. 2025:Německo vs. Sev. Irsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.04
  • 13.00
  • 40.00
Lucembursko vs. SlovenskoFotbal - Skupina A - 7. 9. 2025:Lucembursko vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 5.20
  • 2.90
  • 1.95
Turecko vs. ŠpanělskoFotbal - Skupina E - 7. 9. 2025:Turecko vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 15.00
  • 7.60
  • 1.15
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě17. 9. 17:00
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Fotbalové přestupy ONLINE: Martinec míří do Sparty, Baník má maďarskou posilu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Překvapení a historický skalp. Slováci v kvalifikaci na MS zaskočili Německo

Slovenští fotbalisté na úvod kvalifikace mistrovství světa překvapivě porazili Německo 2:0. V soutěžním utkání nad ním zvítězili poprvé v samostatné historii, i když trenér Francesco Calzona nemohl...

Sparta - Zlín 3:1, do reprezentační pauzy z prvního místa, dva góly dal Rrahmani

Sparťanští fotbalisté jdou do první reprezentační přestávky z prvního místa. V 7. kole Chance Ligy porazili dosud kurážného nováčka ze Zlína 3:1. Dva góly dal nejlepší střelec týmu Rrahmani,...

Perná šichta pro Nizozemce. V kvalifikaci proti Litvě je zachránil rekordman Depay

Nizozemští fotbalisté se v kvalifikaci mistrovství světa nadřeli na vítězství 3:2 v Litvě. Dvěma góly přispěl Memphis Depay, jenž s 52 góly o dva zásahy překonal Robina van Persieho a stal se...

7. září 2025  20:22

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

7. září 2025  11:16,  aktualizováno  18:06

Spousta chyb i dobrých věcí. Hašek o Černé Hoře i přípravě se Saúdskou Arábií

K sobotním narozeninám dostal od mužstva dort s hořící fontánou, kterou se marně snažil sfouknout. Pro trenéra českých fotbalistů Ivana Haška však bude důležitější, aby národní tým v pondělí večer v...

7. září 2025  16:58

OBRAZEM: Neúnavný střelec a Bonyho dojemné loučení. Jaký byl zápas legend?

Dojemná chvíle přišla. Bývalý sparťan Bony Wilfried uspořádal na Letné benefiční rozlučku se svojí fotbalovou kariérou. Na pražský pažit přitáhl fotbalové hvězdy z tuzemska i zahraničí. Sám Wilfried...

7. září 2025  9:40

Stejný jako dřív. Lafata ozdobil rozlučku hattrickem: Lidem děkuju! Bylo to parádní

Ostré odpolední slunce mu pálilo do obličeje, když typickou dorážkou do prázdné brány otevřel skóre rozlučky Bonyho Wilfrieda a sparťanských legend. Bývalý reprezentační fotbalista David Lafata při...

7. září 2025  7:57

Emoce s euforií zvítězily. A fotbalisté trhali obleky. Módní guru reprezentace vypráví

Premium

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Paní šéfová, už to víte? Hrozný malér. Ti pitomci vám roztrhali obleky! Když módní guru fotbalové reprezentace Anna Motlíková vzala před čtrnácti lety telefon, vůbec nechápala, co se děje. Byla totiž...

7. září 2025

Bonyho dojemná Tečka: Díky Sparto, díky strýčku, měl jsi tu být taky. Dres? Nedám!

Stoupl si na hrot a málokdy se vrátil na vlastní polovinu. Čekal, čekal a čekal. Věděl, že jeho chvíle přijde. A když po dvaceti minutách skutečně poprvé zblízka napral balon do sítě, Letná bouřila...

6. září 2025  20:01

Sto čtyřicet. Ronaldo dvěma zásahy potopil Arméni a posunul rekord. Vyhrála i Anglie

Cristiano Ronaldo pomohl dvěma góly fotbalistům Portugalska k výhře 5:0 v Arménii v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v příštím roce. Anglie zdolala Andorru 2:0 a po čtyřech zápasech zůstala...

6. září 2025  17:17

Reprezentaci budou proti Saúdské Arábii chybět Krejčí i zranění Douděra s Kušejem

Od české fotbalové reprezentace se před pondělním přípravným zápasem se Saúdskou Arábií odpojila trojice hráčů. Národní tým opustili slávisti obránce David Douděra s ofenzivního univerzálem Vasilem...

6. září 2025  17:10

Nabídka nebyla snad jen z Grónska, říká jablonecká posila Zorvan

Fotbalový osud bývá někdy hodně vrtkavý, což dokazuje případ Filipa Zorvana. V květnovém finále MOL Cupu přispěl dvěma góly k triumfu Olomouce nad Spartou 3:1 a tím na dálku odstřihl Jablonec z...

6. září 2025

Nejlepším hráčem Staněk, čtenáři vyzdvihli také Krejčího. Pod průměrem Souček

Čeští fotbalisté sice zvládli pátý kvalifikační zápas o mistrovství světa vítězstvím 2:0 v Černé Hoře, velkou pochvalu si však od čtenářů iDNES.cz v tradiční anketě vysloužil jen brankář Jindřich...

6. září 2025  14:44

Samoobsluha 24 hodin denně. Sparta otevírá moderní prodejnu s oblečením

Otevírací doba bez omezení. Stačí přijít, nakoupit a zaplatit. Klidně v jednu ráno. Fotbalová Sparta představuje ambiciózní projekt v oblasti merchandisingu. Nově otevřený Fanbutik vedle letenského...

6. září 2025

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.