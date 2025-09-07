Perná šichta pro Nizozemce. V kvalifikaci proti Litvě je zachránil rekordman Depay

Nizozemci sice ve 33. minutě měli dvougólový náskok po brankách Depaye a Quintena Timbera, ale domácí Litevci ještě do přestávky srovnali zásluhou Gineitise a Girdvainise. O vítězství favoritů rozhodl v 64. minutě novopečený rekordman Depay.
Po čtyřech zápasech má nizozemský tým s 10 body tříbodový náskok na druhé Poláky a třetí Finy. Litva je s třemi body předposlední před Maltou.
Gruzínce nasměrovala za vítězstvím hlavní hvězda týmu Kvaracchelija, k němuž se ještě před přestávkou přidal premiérovým reprezentačním gólem Nika Gagnidze. V 65. minutě uzavřel skóre útočník Mikautadze. Letní posila Villarrealu dala 21. gól v národním mužstvu a k vyrovnání rekordu Šoty Arveladzeho mu schází pět branek.
Svěřenci Willyho Sagnola jsou se třemi body o skóre za Španěly a před Turky. Oba týmy se dnes večer střetnou v turecké Konye. Bulhaři jsou po dvou odehraných zápasech bez bodu a mají skóre 0:6.
Makedonci po vysokém vítězství nad Lichtenštejnskem mají v čele skupiny J jednobodový náskok na druhé Velšany a čtyřbodový náskok na třetí Belgičany, favorité skupiny ale mají k dobru dva zápasy. Jeden z nich je na programu dnes večer, svěřenci Rudiho Garcii v Bruselu přivítají Kazachstán.
36. Gineitis
43. Girdvainis
11. Depay
33. Q. Timber
64. Depay
Gertmonas – Lekiatas, Girdvainis, Armalas – Upstas (50. Beneta), Antanavičius (46. Vorobjovas), Gineitis, Lasickas (C) – Sirgėdas (67. Golubickas), Jansonas (46. G. Paulauskas), Dolžnikov (76. Magdušauskas).
Verbruggen – Dumfries, de Vrij (62. van de Ven), van Dijk (C), Aké (62. J. Timber) – Schouten, Q. Timber – Malen (88. de Ligt), Reijnders (62. Steijn), Gakpo – Depay (83. Weghorst).
Švedkauskas, Adamonis – Kalinauskas, Petkevičius, Jankauskas, Stankevičius.
Roefs, Flekken – van Hecke, Simons, Gravenberch, Lang, Koopmeiners.
28. Lasickas, 90+4. Golubickas
Rozhodčí: Masijev – Abdullajev, Talibov (vš. AZE)
30. Kvaracchelia
44. Gagnidze
65. Mikautadze
Mamardašvili – Kakabadze (83. Lominadze), Ločošvili, Gogličidze, Azarovi – Gagnidze, Mekvabišvili, Kočorašvili (77. Mamučašvili) – Davitašvili (83. Lobžanidze), Mikautadze (77. Zivzivadze), Kvaracchelia (C) (77. Guliašvili).
Vucov – Minkov (46. Nürnberger), Dimitrov, Božinov, Nedjalkov – A. Krajev (46. Grujev), Cenov – M. Petkov (79. Šopov), Milanov (C) (67. Čočev), Kirilov – Nikolov (67. Kolev).
Gugešašvili, Kereselidze – Kašia, Chvadagiani, Gočoleišvili, Abuašvili, Citaišvili.
Mitov, Djulgerov – A. Petkov, Ž. Atanasov, Kovačev, Minčev, L. Petkov.
3. Mekvabišvili, 9. Ločošvili
18. Cenov, 39. M. Petkov, 45+1. A. Krajev, 52. Dimitrov
Rozhodčí: Nyberg – Beigi, Yng (vš. SWE)
15. Büchel (vla.)
52. Bardhi
56. Čurlinov
82. Kjamili
90. Stankovski
Dimitrievski – B. Ilievski, Stojčevski, Zajkov, Alioski – Čurlinov (58. Kjamili), Alimi (71. Ramadani), Bardhi (C), Elmas (83. Stankovski) – Miovski (71. Ristovski), Trajkovski (58. Rastoder).
Büchel – Malin, Traber (38. N. Beck), Hofer (46. Oberwaditzer) – S. Wolfinger (61. Meier), Lüchinger (61. A. Hasler), N. Hasler (C), Sele, Göppel – Notaro, Saglam (75. Netzer).
D. Iliev, Alexovski – Serafimov, Despotovski, Velkovski, Kostadinov, J. Atanasov.
Oehri, J. Ospelt – Schlegel, Weissenhofer, F. Wolfinger, Zünd, Pizzi.
21. B. Ilievski, 88. Ramadani
Rozhodčí: Feșnic – Avram, Cerei (ROU).
Moris – Jans (C), Mahmutović, Olesen, Carlson, Bohnert – Sinani, Cruz, Barreiro, Dardari – Muratovic.
Dúbravka – Gyömbér, Šatka, Škriniar, Hancko – Bero, Lobotka, Duda – Ďuriš, Strelec, L. Sauer.
Fox, Pereira Cardoso – Selimovic, Curci, Borges Sanches, Duarte, Veiga, O. Thill, Pinto, Džogović, S. Thill, M. Martins.
Rodák, Takáč – Pekarík, Mesík, Obert, Boženík, Bénes, Tupta, Hrošovský, Mráz, Kmeť, Rigo.
Rozhodčí: Walsh – McFarlane, Macleod
6. Pedri
Çakır – Müldür, Demiral, Bardakcı, Elmalı – Çalhanoğlu (C), Yüksek – Akgün, Güler, Yıldız – Aktürkoğlu.
Simón (C) – Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella – Merino, Zubimendi, Pedri – Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.
Bayındır, Günok – Akaydin, Aydın, Z. Çelik, Gül, Kadıoğlu, Kahveci, Orkun Kökçü, Özcan, Uzun, Söyüncü.
Raya, Remiro – Carvajal, Cubarsí, De Frutos, Grimaldo, F. López, Morata, Olmo, Rodri, Torres, A. García.
Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring (vš. ENG)
7. Gnabry
Baumann – Anton, Koch, Rüdiger, Raum – Kimmich (C), Groß – Gnabry, Wirtz, Leweling – Woltemade.
Peacock-Farrell – Hume (C), McNair, Toal – Bradley, Galbraith, S. Charles, McCann, Devenny – Price, J. Reid.
Nübel, Dahmen – Tah, Goretzka, Beier, Amiri, Nnamdi Collins, Adeyemi, Stiller, Mittelstädt, Nebel, Andrich.
Southwood, McMullan – McConville, Saville, Marshall, D. Charles, Donley, R. Johnson, Devlin, McDonnell, Hale, D. Taylor.
Rozhodčí: Eskås – Engan, Dale (vš. NOR)
Skorupski – Cash, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Zieliński, Slisz, S. Szymański – Kamiński, Lewandowski, Zalewski.
Joronen – Alho, Koski, Uronen, Peltola – Antman, Markhiyev, Kairinen, Tenho, Lod – Pohjanpalo.
Grabara, Drągowski – Kędziora, Piotrowski, Świderski, Kapustka, Grosicki, Buksa, Wszołek, Ziółkowski, Frankowski, Piątek.
Sinisalo, Bergström – Suhonen, R. Ivanov, Kamara, Staahl, Källman, Keskinen, F. Jensen, Pukki, Väänänen, Jukkola.
Rozhodčí: Obrenovič – Praprotnik, Kordež (SVN)
Courtois – Castagne, Debast, Theate, De Cuyper – Tielemans (C), Raskin – Trossard, De Bruyne, Doku – De Ketelaere.
Sejsen – Kasym, Bystrov, Alip (C) – E. Astanov, Orazov, Mužikov, Vorogovskij – Samorodov, Kenžebek – Omirtajev.
Sels, Vandevoordt – Batshuayi, Fofana, De Winter, Meunier, Mechele, Moreira, Openda, Saelemaekers, Vanaken, Vanhoutte.
Anarbekov, Šajzada – Kajrov, Česnokov, Karaman, Kassabulat, Chalmatov, Satpajev, Ťjuljubaj, Žagorov, Žumat.
Rozhodčí: Radu Marian Petrescu (ROU)