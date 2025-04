„Zpráva jako z Okresního přeboru,“ psal rozčilený Jaroslav Tvrdík, šéf Slavie, který na celou věc upozornil.

„Skandální precedent a pokus o narušení férové soutěže,“ přidal se Ondřej Kania z Liberce.

Proč?

„Výkonný výbor FAČR vyhověl žádosti Miroslava Pelty a FK Jablonec o poskytnutí půjčky ve výši 7,5 milionu korun. Předmětem činnosti asociace není být bankou předlužených klubů. Podle mého soudu to dokonce může být porušení povinnosti při správě cizího majetku a péče řádného hospodáře,“ uvedl Tvrdík na sociální síti X.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Blizi se Valna hromada FACR. Klicovym problemem, ktery zni na mych vyjezdech do regionu od vykonnostniho fotbalu, jsou penize (naposledy ve Slanem dne 9. dubna 2025 od predsedy SK Slany). Chybi na trenery, na infrastrukturu, na vybaveni nebo na energie.



Naráží na to, že peníze mohou chybět ve výkonnostním fotbale a v regionech a před volbami nového předsedy, které proběhnou 29. května v Praze, jednotlivé delegáty upozorňuje: „Pamatujte si to. Ukliďte si nejdříve před vlastním prahem a zvolte si v květnu důvěryhodné vedení, protože bez toho se český fotbal z problému nedostane.“

Solidarity payments UEFA Evropská fotbalová unie (UEFA) každým rokem přerozděluje část vygenerovaných prostředků ze svých klubových soutěží mezi všechny národní asociace. Na bonusové peníze si díky tomu sáhnout i ty prvoligové kluby, které mají k účasti v pohárech daleko. V dopise jednotlivým členským asociacím UEFA říká, že peníze by měly být použity na aktivity klubů zaměřené na rozvoj mládeže a programy místní komunity. Zároveň platí, že všechny kluby, které poplatek obdrží, musí mít schválený program rozvoje mládeže v souladu s platnými národními předpisy pro udělování licencí.

Předsednický post bude obhajovat i Petr Fousek, kterého Slavia před posledními volbami podpořila, ale na konci čtyřletého funkčního období patří k jeho nejhlasitějším kritikům. Vést český fotbal chtějí také Rudolf Blažek, šéf třetiligového Motorletu, a David Trunda, současný majitel prvoligové Mladé Boleslavi.

„Co na to říkáte?“ vyzval Tvrdík na sociálních sítích oba kandidáty k reakci.

Ta přišla ve středu v podvečer zatím jen ze strany FAČR, která tvrdí: „FK Jablonec se obrátil na Výkonný výbor FAČR s žádostí o zálohovou platbu ve výši 250 tisíc eur (v přepočtu 6,25 milionu korun) z příspěvku, který má prostřednictvím FAČR od UEFA získat v létě. Nejde tedy o půjčku ani o transakci na úkor jakéhokoliv segmentu fotbalu.“

Asociace prý podobný postup volila už v minulosti, kdy se snažila členským klubům pomoci, pokud to bylo v jejích možnostech. Konkrétní případy neuvádí, ale doplňuje: „Vše bude smluvně podloženo včetně řešení úroků, a nejde o porušení povinnosti při správě cizího majetku či povinnosti řádného hospodáře.“

FAČR @FACR_Asociace Reakce FAČR na některá nepodložená vyjádření z dnešního dne.



Postup FAČR přitom veřejně napadl i liberecký majitel Ondřej Kania.

„Jablonec má finanční problémy a nemá na mzdy a další závazky. Když jsem, uznávám, velice nešikovně a bez dalšího kontextu, což byla moje chyba, řekl minulé léto v Zajíci, že Jablonec nepokládám za konkurenci, nemyslel jsem sportovní stránku, ale přesně tohle,“ napsal na svém instagramovém profilu.

„Udělal jsem pár komunikačních chyb. Ale mohu slíbit všem fanouškům Slovanu, že se nikdy nestane, že klub bude tak finančně na dně, že bude muset přijít škemrat za předsedou FAČR o peníze, protože nikdo jiný mi už nepůjčí.“

Miroslav Pelta, boss Jablonce, v osobním dopise předsedovi Fouskovi, výslovně žádá o vyplacení druhé části příspěvku solidarity UEFA za ročníku 2024/2025. Jde o peníze, které Evropská fotbalová unie vyplácí i těm prvoligovým klubům, které se v pohárových soutěží neobjeví.

„Vrchol fotbalové sezony se blíží do finální části a naše ambice udržet krok s čelem tabulky a zajistit si tak účast v evropských soutěžích nás dostaly do pozice s poněkud napjatým cash-flow,“ píše Pelta Fouskovi. „Jsme si vědomi, že plánovaná výplata finančních prostředků se předpokládá na konec července po skončení všech tří soutěží, nicméně pevně doufáme, že naší žádosti v rámci výkonného výboru vyhovíte.“

A to se skutečně stalo.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik @FACR_Asociace Dekuji za vysvetleni nepodlozenych vyjadreni. Pro kluby profesionalniho fotbalu, takto se zada, banka FACR vyhovi do 2 dnu od podani zadosti. Jedina podminka je, ze mate napjate cash-flow, jste predluzeni a nikdo jiny Vam nechce pujcit. Ale nebojte, dle vyjadreni FACR to neni na https://t.co/JCI7vebdQz

Mimochodem, Kania na platformě Substack upozorňuje na to, že Jablonec poslal žádost asociace dva dny před posledním možným datem k doložení bezdlužnosti v rámci licenčního řízení pro příští sezonu a pozastavuje se také nad formulací o „napjatém cash-flow“.

„Pozoruhodné je, že z této citace implicitně vyplývá, že cash-flow je asi napjaté proto, protože klub motivuje své hráči bonusy za to, že se dostanou do evropských pohárů. To tedy bude FAČR ze svých prostředků (nikoliv z prostředků UEFA), které jsou do velké míry financovány daňovými poplatníky, poskytovat financování všem klubům, které se rozhodnou své hráče finančně motivovat k dosažení páté příčky a evropských kvalifikací?“

Do volební valné hromady zbývá přesně šest týdnů.