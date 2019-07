Pelé exkluzivně pro MF DNES: Messi na mě nemá!

„Nic ve zlém, ale aby se Messi mohl stát Pelém nové éry, musel by dosáhnout na Pelého úspěchy. To nijak nesouvisí s rivalitou mezi Brazílií a Argentinou. Messi by potřeboval tři tituly mistra světa nebo tisíc nastřílených gólů,“ vzkázal 78letý Pelé, kterému se přezdívá Král.

Abyste pochopili, tři světové tituly a tisíc nastřílených gólů, což jsou nepřekonatelné mety, na to dosáhl právě jen Pelé.

Také o tom legendární muž vypráví. Popisuje, jak prožíval nedělní triumf milované Brazílie na šampionátu Jižní Ameriky, vychvaluje krajana Neymara, nejdražšího fotbalistu všech dob, a vzpomíná na Josefa Masopusta, svého celoživotního přítele: „Měl fotbal v krvi jako my Brazilci.“