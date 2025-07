Překvapení? Rozhodně. I pro vítěze.

„Vůbec bych nečekal, že něco takového můžu vyhrát, když máme v zahraničí tolik skvělých hráčů,“ žasl Šulc, když si v autosalonu na pražském Chodově dokráčel na pódium pro zlatostříbrnou trofej. „Jsem rád, že se mi to podařilo.“

Napadlo by vás, že v konkurenci tahounů Leverkusenu, West Hamu nebo třeba i mistrovské Slavie uspěje zrovna on? Navíc s ne zrovna titěrným náskokem? Druhý Souček zaostal o 42 bodů, třetí Schick dokonce o třiaosmdesát.

Do výsledků se výrazně propsalo, že anketa, kterou od roku 1997 pořádá Klub sportovních novinářů, je dvoukolová.

Poprvé se hlasuje v zimní pauze, uzávěrka v polovině prosince. Podruhé na konci sezony čili do 15. června. Hlasy se sečtou a výsledkem má být první místo pro borce, který se v průběhu sezony blýskl nejvyrovnanějšími výkony.

Což by na Šulce sedělo. V lize na podzim pět gólů, na jaře deset. Celkem dvacet branek a patnáct asistencí ve všech soutěžích plus čtyři trefy za národní tým. Druhá parádní sezona v řadě. Další důkaz, že hráče s pestřejším rejstříkem v lize nenajdete a ani v reprezentaci takových moc není. Skauty musel jeho dravě elegantní styl zaujmout, zvlášť zápasy v Evropské lize proti silnějším soupeřům mu sedly.

Pavel Šulc se Zlatým míčem pro nejlepšího fotbalistu Česka.

Přesto se nabízí dost pádný protiargument: nehrají náhodou Souček a Schick taková utkání každý týden? Neperou se s daleko větší konkurencí? A nemají tudíž jejich výkony a čísla výrazně větší hodnotu?

Odpověď zní: ano, je to přesně tak. Proto se část fanoušků durdí, že hlavní cenu mazákům z Anglie a Německa vyfoukl chlapík, který ještě nevykoukl z české ligy. Už přinejmenším rok se mluví o tom, že ji přerůstá, ale najde se vůbec někdo, kdo splní podmínku plzeňského bosse Adolfa Šádka? Deset milionů eur minimálně, jinak na Šulce zapomeňte!

Pokud neodejde v létě, je otázka, jestli ho Plzeň přemluví, aby prodloužil smlouvu, která vyprší už za rok. A kdyby přestup do některé z top pěti soutěží klapl, bylo by extra zajímavé sledovat, jestli se Šulc otrká, přizpůsobí nárokům a bude vidět tak jako Schick se Součkem.

Už proto, že je jiný typ. Rychlý, mrštný, fikaný, pohotový, ale taky křehčí než tvrďák Souček a ne tak sebejistý jako suverén Schick. Ti jsou zvyklí sbírat trofeje, jenže v úterý dostalo přednost neokoukané jméno.

Možná nechybělo moc, aby bylo všechno jinak. Kdyby Schick na podzim stihl víc než pět ligových gólů, přiskákalo by mu i větší množství hlasů a nemusel by na jaře dotahovat obří ztrátu. Pamatujete, jak v prosinci čtyřmi zásahy rozmetal Freiburg? Hrálo se jednadvacátého, necelý týden po uzávěrce hlasování.

Ani to, že do konce sezony stihl dalších dvanáct tref, už nestačilo. Zimního krále Součka na jaře sotva mohl dotáhnout, když ztrácel víc než 200 bodů. V druhé polovině ročníku zase novináři logicky hlasovali hlavně pro Schicka a před Součkem vyplaval na prvním místě Šulc, ačkoli ani jednu část ankety nevyhrál. Paradox!

Plzeňský blonďák s knírkem a bradkou trochu klame tělem. Působí jako tichošlápek, přitom rád sáhne po výstředním oblečení a poslouchá drsný rock nebo potetovaného rapera Yzomandiase. Když má klid, umí se zajímavě rozpovídat. Roky trenéři lomili rukama a vyčítali mu, že je palič šancí, než se rozjel a k rychlosti a dravosti přidal efektivitu.

„Kdysi jsem se v řadě věcí až moc patlal. Přemýšlel jsem příliš,“ přiznal v zimě, když v polovině ankety vyskočil na průběžnou bronzovou pozici. „Pořád jsem toho plný: třetí místo mezi fotbalisty v Česku! Když jsem byl před dvěma lety v Jablonci, nenapadlo by mě to.“

Teď Šulce čekal další příjemný šok. Trofej za odměnu? Nebo na rozloučenou na cestě do zahraničí? Přestoupit do top soutěže může do začátku září.