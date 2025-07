Že za něj chce Plzeň 250 milionů? Za takovou cenovku jsem rád, říká Šulc

Po sparťanovi Davidu Lafatovi (ročník 2014/2015) je teprve druhým hráčem z české ligy, kterému se v bezmála třicetileté historii ankety povedlo zvítězit.

Právě Šulcův triumf v konkurenci krajánků Patrika Schicka, Tomáše Součka či Václava Černého jen potvrzuje, jak se česká liga za poslední roky vyšvihla.

„Myslím si, že je pořád podceňovaná, přitom je strašně těžká, hodně složitě se v ní prosazujete, nikdo vám nedá ani metr prostoru,“ vypočítával Šulc.

Také jste s Plzní v posledních dvou letech v evropských pohárech došli do čtvrtfinále Konferenční ligy a osmifinále Evropské ligy. Co se vám vybaví?

Asi poslední souboj s Laziem, v Římě jsme do poslední minuty bojovali o postup. A pak taky domácí zápas s Manchesterem United, vedli jsme a o remízu přišli v závěru.

Viděl byste se v jejich dresu? Už dlouho se řeší, kdy přestoupíte. Který klub jste si vysnil?

Takových by bylo. Ale já jsem jednou řekl, že bych chtěl hrát právě za Manchester. Ale to nevím, jestli se mi povede.

A co ten možný odchod?

Soustředím se na páteční start nové sezony a pak se uvidí.

Jaké je čekání na to, jestli zajímavá nabídka konečně přijde?

Rozhodně nejsem nervózní, proč taky. V Plzni jsem spokojený. Lidi si myslí, že se z toho hroutím, ale to vůbec, nehroutím se.

Trenér Koubek říká, že s vámi hodně mluví, aby vás psychicky podpořil. Co mu říkáte vy?

Že se na sto procent soustředím na Plzeň, že dám týmu všechno a že se na mě může spolehnout.

Pavel Šulc se Zlatým míčem pro nejlepšího fotbalistu Česka.

V čem je trenér Koubek pro vás důležitý konkrétně?

Dopředu mám určitou volnost, jako kdysi v dorostu, ale taky k tomu patří spousta defenzivních úkolů. Snažím se je plnit, abych týmu pomohl.

Klubový šéf Adolf Šádek se nechal slyšet, že za vás chce deset milionů eur, v přepočtu čtvrt miliardy korun. Co to s vámi dělá?

Je to sice jen cenovka, ale já jsem rád, že takovou mám. Je to určité ocenění a odraz práce a úsilí, které jsem do kariéry dal.

Také mluvil o jisté dohodě s vámi, že jako plzeňský odchovanec zadarmo neodejdete. Ale to byste musel prodloužit smlouvu, která vám za rok končí. Prodloužíte ji?

Pravděpodobně ano.

A pak přestup?

Jediný zahraniční tým, který mám v hlavě, je Servette Ženeva.

To je váš soupeř v 2. předkole Ligy mistrů, úvodní zápas hrajete už příští úterý.

Hlavně nejdřív musíme dobře začít v pátek ligu v Pardubicích, musíme vyhrávat každý zápas. Servette známe a věřím, že přes něj postoupíme. A pak to chce zvládnout ještě další dva protivníky.

Pavel Šulc pózuje s cenou pro nejlepšího záložníka ligy za sezonu 2024/2025.

Pravděpodobně budou ještě mnohem těžší než Servette. Taky si věříte?

Uvědomujeme si, že do Ligy mistrů vede těžká cesta, ale ta soutěž by Plzni slušela.

A vy byste pak nemusel litovat, že do vytouženého zahraničí nepřestoupíte.

Přesně tak, sami jste si odpověděli.

Jaká vůbec byla uplynulá sezona?

Hlavně hodně dlouhá a od začátku pro mě skvělá. Střílel jsem góly a tím týmu pomáhal. Nebyl žádný moment, kdybych si řekl, že by to mohlo být špatné.

Byla vaše životní?

Asi ano, byla moje nejlepší. Doufám, že ta příští bude ještě lepší.

Přitom byly kdysi chvíle, kdy jste o sobě musel pochybovat, chodil po hostováních a do plzeňského kádru se nedostal. Neříkal jste si, že v Plzni o vás nestojí?

Když jdete na hostování, tak něco podobného vám hlavou proletí. Ale já jsem věřil, že dělám správné rozhodnutí v tom, abych se jednou do Viktorky mohl vrátit.