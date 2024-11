Hraju líp, než když jsem dával góly, říká Šulc. Sílí jeho role i v reprezentaci

V minulé ligové sezoně dal osmnáct branek.

Impozantně začal i tu letošní: pět zápasů, šest gólů, plus další dva za reprezentaci proti Ukrajině. Ještě na konci září se trefil v Evropské lize ve Frankfurtu, ale od té doby nic.

„Hraju trochu jinou pozici než v minulé sezoně i než na začátku té letošní. Spíš takovou osmičku, střeďák od vápna k vápnu. Snažím se hrát pro mužstvo, abychom byli úspěšní. Nedávám góly, nemám ani asistence, ale taky si myslím, že výkony jsou lepší, než když jsem ty góly dával,“ říká třiadvacetiletý záložník během přípravy na duel v Albánii.

Asistenci měl naposled před týdnem proti Realu Sociedad v Evropské lize, jeho střelu tečoval mimo dosah brankáře spoluhráč Vašulín. Stalo se v poslední minutě a Plzeň tak španělského soupeře porazila.

Vítězství ocenila znovu o víkendu, když klub ze San Sebastianu porazil dosud v sezoně suverénní Barcelonu.

„Dělali jsme si legraci, že jsme lepší než Barcelona. No, asi to tak není,“ prohodil Šulc s úsměvem.

V Plzní je oporou, jeho role sílí i v národním mužstvu, přestože teprve letos v březnu v něm debutoval. „To se zase rychle může změnit a otočit,“ varuje.

Ještě v úvodním reprezentačním utkání podzimu v Gruzii (1:4) byl náhradníkem, od té doby patří do základní sestavy.

Právě on, když Češi tři dny po debaklu v Tbilisi potřebovali napravit dojem, dal dva góly Ukrajině (3:2). „Vážím si toho, jak to teď je. A dělám všechno proto, aby mi forma vydržela.“

Mužstvo se po Gruzii zmátořilo a souhra dalších výsledků ho před listopadovými zápasy vynesla do čela skupiny. Když ji Česko udrží, postoupí do nejvyšší úrovně Ligy národů. Stačí mu v součtu duelů v Albánii a s Gruzií získat čtyři body.

„Vždycky se hraje líp, když to si to můžete uhrát sami a nemusíte se spoléhat na ostatní. Věřím, že to dobře dopadne,“ poznamenal Šulc.

V říjnu proti Albánii odehrálo národní mužstvo vůbec nejlepší zápas v éře trenéra Ivana Haška, který k týmu nastoupil v lednu. A právě on do národního mužstva jako první povolal Šulce. „Nechceme nic měnit, zase je budeme presovat.“ ujistil Šulc.

Když Češi naposled nastoupili v Albánii, byla z toho loni v říjnu v kvalifikaci o postup na Euro porážka 0:3. I proto, že v prvním poločase přišli o vyloučeného Chytila a nebyli schopni zastavovat soupeřovy brejky po ztrátě míče. Šulc u toho tenkrát nebyl, teď v sobotu bude.

„Ukazovali jsme si, jak na ně. Musíme hrát dobře s míčem a akci třeba zakončit tak, aby oni hned nemohli vyrazit do brejku,“ přemítal.