Můj zatím nejlepší rok kariéry, liboval si Šulc. Co znamená jeho gólová oslava?

Býval nejžhavějším zbožím v české lize, toužila po něm Slavia, on ale loni v létě kývl Lyonu. A dobře udělal. Teď si 25letý Šulc lebedí na hřišti třeba s mladým Brazilcem Endrickem, který ve Francii hostuje z Realu Madrid.
A ještě než ve čtvrtek vyběhne v Edenu v baráži o postup na mistrovství světa proti Irsku, přišel si v pražském Foru Karlín poprvé pro ocenění Fotbalista roku. Za ním skončili Patrik Schick z Leverkusenu a Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu.
Byl to nejlepší rok vaší kariéry?
Zatím ano. Říkám zatím, protože doufám, že všechny další budou ještě lepší. A že až tady budu sedět příště, budu doufat, že ten další rok bude zase ten nejlepší.
Fotbalistou roku 2025 se stal Šulc. Na pódiu poděkoval i své kočce
Do francouzské ligy jste vplul parádně. V neděli proti Monaku jste dal svůj 11. gól v sezoně. Co za tím stojí?
Myslím, že velký vliv má zázemí, podpora od rodičů, od přítelkyně, hodně mi pomáhají spoluhráči, vše si sedlo.
Přeci jen, na co jste si ve Francii hůře zvykal?
Na jazyk. Domluvit se s někým je dost složité. A pokud neumíte francouzsky opravdu dobře, povídat si s vámi moc nechtějí. A ještě něco: všechny restaurace v Lyonu zavírají ve dvě odpoledne a otevírají v půl osmé večer. Takže dát si něco ke svačině je docela problém.
A po fotbalové stránce? Bylo něco, co vás zaskočilo?
Liga je hodně atletická, hraje se ve velkém tempu. Rozkoukával jsem se postupně: nejdřív jsem v srpnu dostal jednu minutu na hřišti proti Lens, pak proti Metám už jsem nastoupil v základní sestavě, v dalším zápase proti Marseille dal první gól...
Co vlastně znamená vaše gólová oslava? Z rukou děláte znak hashtagu.
To je z jedné písničky od Yzomandiase. Zpívá se tam: My jdeme ze dna, jdeme stále dolů.
Vy ale jdete nahoru. Kam až?
Uvidíme. Teď mám v hlavě jen baráž s reprezentací.
Případný postup může posunout výš nejen národní tým, ale i jednotlivce.
Jistě. Jak řekl i trenér Koubek: Postoupit na mistrovství světa by byl pro vaši kariéru obrovský krok. Uvědomujeme si to a všichni pro postup uděláme maximum.