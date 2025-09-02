Máme kuchaře v autobuse, to vyprávím všude. Šulc s Karabcem o zážitcích v Lyonu

Autor:
  17:45
Situace z nich rázem udělala výborné kámoše. I z řeči těla poznáte, že si Pavel Šulc s Adamem Karabcem rozumí. A to nejen na hřišti, které teď společně brázdí v barvách francouzského Lyonu, kam oba nedávno přestoupili. „Mít parťáka je úleva, protože nemusíte pořád přemýšlet anglicky. A máte si pořád s kým pokecat,“ kývl Šulc během reprezentačního srazu v pražském hotelu, kde se oba usadili před novináři.
Kluci z Lyonu. Čeští reprezentanti Pavel Šulc (vlevo) a Adam Karabec po utkání...

Kluci z Lyonu. Čeští reprezentanti Pavel Šulc (vlevo) a Adam Karabec po utkání s Marseille. | foto: Olympique Lyonnais

Adam Karabec z Lyonu (vlevo) a Pierre-Emile Hojbjerg z Marseille
Adam Karabec z Lyonu (vlevo) se raduje z červené karty pro CJ Egana-Rileyho z...
Český záložník Adam Karabec slaví první gól v dresu Olympique Lyon, trefil se...
Český záložník Adam Karabec při své premiéře v dresu Lyonu dostává žlutou kartu...
18 fotografií

Za jednoho z nich francouzský gigant poslal do Plzně skoro dvě stě milionů, druhého si vypůjčil na hostování ze Sparty.

Ještě v neděli oba v objetí fanoušků za bránou oslavovali Šulcův vítězný gól do sítě Marseille, teď se spolu připravují na páteční zápas kvalifikace o mistrovství světa proti Černé Hoře.

Pavle, gól vám nakonec připsali, přestože byl původně evidován jako vlastní. Potěšilo?
Šulc: Dozvěděl jsem se to jako první, protože mi hned z Lyonu psali, že ho nakonec uznají mně. Měl jsem z toho radost, ale asi by mi bylo jedno, kdyby zůstal vlastní. Jsem rád, že jsem na tom místě byl a nějak tam míč dotlačil.

Po gólu v extázi. Viděli jste někdy Šulce takhle řádit? Byl to zážitek, rozplýval se

Takhle řádit jsme vás snad ještě neviděli.
Šulc: Kdybyste viděli, co se všechno během týdne dělo. Už od pondělí všichni chodí, že hrajeme s Marseille, že to je nejdůležitější zápas sezony a musíme ho zvládnout. Kvůli lidem i městu. A vy přijdete na dvacet minut a rozhodnete takovým gólem. I ty, Adame, potvrdíš, jak moc to v klubu prožívají. A my měli obrovskou radost, že jsme jim pomohli. Oslava do mě pak už nějak vlezla. Všichni přiskákali za mnou.

Nelekl jste se sám sebe na opakovaných záběrech?
Šulc: Vůbec ne! Měl jsem prostě čistou radost.

Gólovou bilanci už máte vyrovnanou. Čekali jste takový rozjezd?
Karabec: Čekal jsem ho trochu pomalejší. Že první zápasy do repre pauzy budou těžší a budu čekat, než se vůbec do hry dostanu. Představy to ale předčilo.
Šulc: Také jsem čekal pomalejší rozjezd jako Adam, zvlášť po tom prvním zápase, do kterého jsme oba šli jen na minutu. Ale pak jsme se každý prostřídali v základu, dali gól, je to super.

Pavel Šulc z Lyonu se raduje z gólu proti Marseille, který byl poté uznán jako...
Český záložník Adam Karabec při své premiéře v dresu Lyonu dostává žlutou kartu...

Adame, jak velká změna je to proti Hamburku, kde jste hostoval naposledy?
Karabec: Hlavní rozdíl je v tom, že tam jsem hrál druhou ligu a tady první. Francouzská liga i náš tým se hodně liší v rychlosti. Tréninky se mi zdají těžší než zápasy. Když jsem přišel, docela jsem koukal. Adaptace bude potřeba, pořád jsem si úplně nezvykl. Běžecká kvalita je velká, a k tomu musím dodat ještě nějakou nadstavbu.

Pavle, vám tamní styl sedí?
Šulc: Hrajeme jinak než v Plzni. Hodně chtějí držet balon. Když se nenajde stoprocentní přihrávka dopředu, vracíme míč zpátky, obehráváme obranu a čekáme na správný moment. Hraje se na dvě desítky, což je pro mě fajn.

Jak důležité je mít v týmu krajana?
Šulc: Když spoluhráče někdy slyším mluvit francouzsky, tak nejsem schopný pobrat ani slovo. Hodně kluků ale mluví jen anglicky, takže když si pak s Adamem sedneme spolu, můžeme si v klidu popovídat česky. I na tréninku se to hodí, když si můžeme cokoli znovu vysvětlit, když jeden něco nepochytí.
Karabec: V Německu jsem krajana neměl, ale má to i pozitiva. Kdyby v týmu Šulcík nebyl, možná je začlenění do kabiny rychlejší, protože vám nic jiného nezbyde. Teď je to ale určitě lepší, protože pořád někoho vedle sebe máte a myslím, že nás kabina i tak vzala dobře.

Český záložník Adam Karabec slaví první gól v dresu Olympique Lyon, trefil se při svém druhém startu proti Métám.

Máte už nějaký super zážitek?
Šulc: Že nikdo ve městě, které je fakt nádherné, nemluví anglicky. Prostě nechtějí. Jo a taky, když jsem po prvním zápase přišel do autobusu a tam kuchař připravoval jídlo. To říkám fakt všude, protože to bylo jak z jiného světa.

To máte kuchyň přímo v autobuse?
Šulc: No jasně, přímo u nás a servíruje nám jídlo.

Co bylo dobrého?
Karabec: Všechno: lasagne, losos, kuřecí. Taky nezdravé věci jako dezerty, popcorn, což jsem snad ještě neviděl. Úplně všechno na celou cestu.

Koordinujete spolu i bydlení? A jak se líbí vaší kočce, Pavle?
Šulc: Fanynka tam s námi ještě není, musíme pro ni zařídit pas nebo spíš mezinárodní očkování. Bydlení jsme ale moc nezkoordinovali, protože tolik možností na výběr jsme neměli a já chtěl být víc ve městě v bytě, protože jsem na to zvyklý.
Karabec: Já zase bydlím víc mimo město, protože jsem chtěl zahradu. Máme psa a stejně jako v Německu jsem chtěl být trochu od ruchu města. To mi vyšlo a jsem moc spokojený.

Pavel Šulc a Corentin Tolisso z Lyonu v utkání proti Marseille

Připomínají vám lidé třeba Milana Baroše, který v Lyonu působil?
Karabec: Toho zmínili jednou, když jsem podepisoval smlouvu.
Šulc: Mně nikdo nic neříká, ale aspoň deset lidí už mi řeklo, že nesmíme nosit zelenou barvu kvůli rivalovi ze Saint-Etienne.

Jaká je vaše šéfka? Vídáte ji v klubu často?
Šulc: Je tam často. Ne úplně každý den, ale na zápasy jezdí, taky byla asi na třech trénincích. Řekl bych, že klubem dost žije a je ráda, že se nám daří. Po zápase s Marseille dorazila i za námi do kabiny.

Jaká je teď v týmu nálada? Cítíte se na boj o titul s dominantním PSG?
Karabec: Na to je ještě brzy. Ale co tak pobírám, jsou všichni nadšení, protože jsme měli těžké soupeře a devět bodů z devíti se bere tak, že s tím nikdo nepočítal. Nálada je skvělá.

Jak jste prožívali tohle léto? Platí, že u Pavla se řešila Anglie a u Adama dlouho zase Hamburk?
Šulc: Já jsem naději neztrácel a věřil jsem, že se přestup povede a on se povedl. Anglie byla ve hře docela hodně, ale já jsem nakonec zvolil takto.
Karabec: Ze začátku Hamburk prioritou byl, protože to bylo dohodnuté. Jednání ale byla dlouhá, ale protože se pořád něco objevovalo, jsem to časem pustil z hlavy, že to trvá moc dlouho a asi to nevyjde. Začal jsem hledat jinde a nabídka, která přišla z Lyonu, byla nejlepší. Takže to ani nebylo těžké rozhodování.

Šulc asistoval a Karabec gólem pečetil výhru Lyonu: Pomůže mi do budoucna

Pavel si nakonec vybral číslo deset, které jste nosil ve Spartě. Vy jste zvolil sedmičku.
Karabec: No hlavně proto, že tam Pavel přišel první.
Šulc: Předtím jsem také hrával s desítkou, pak na hostováních mi vždycky nějaké číslo přidělili a v Plzni jsem měl 31 protože mladým dávají čísla od 30 nahoru a to už mi pak zůstalo.
Karabec: Není to tak, že by desítka byla má oblíbená. Mám několik čísel, která jsou fajn, dokonce tři z nich byla volná a většinou bývají zabraná. Navíc sedmičku jsem měl v mládeži v Bohemce, pak na Spartě se to trochu střídalo, ale se sedmičkou jsem začínal a když byla volná, trochu jsem přemýšlel a nakonec mi ji dali.

Jak se teď cítíte v reprezentačním? Adam navíc poprvé, když nahradil zraněného Matěje Vydru.
Karabec: Bylo to hodně narychlo, protože jsem se o dodatečné nominaci dozvěděl v neděli po zápase. Musel jsem si hned sbalit a ráno jsem letěl. Jsem moc rád, protože to byl jeden z mých cílů do nové sezony a splnil se dřív, než jsem čekal.
Šulc: Těšil jsem se sem moc, reprezentace je pro mě nejvíc, takže jsem rád, že jsem zase dostal pozvánku a že tady můžu být. Věřím, že pořád máme o co hrát, takže uvidíme, jak se nám bude dařit.

Co čekáte od pátečního zápasu s Černou Horou?
Šulc: Víme, že bude těžký, protože jsme si to vyzkoušeli už v domácím zápase. Bude hodně otevřený, v Černé Hoře je pekelná atmosféra. Ale musíme to zvládnout.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Ostrava B vs. KroměřížFotbal - 2. kolo - 3. 9. 2025:Ostrava B vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
3. 9. 17:00
  • 1.51
  • 4.26
  • 5.25
Admira Praha vs. Příbram BFotbal - 3. kolo - 3. 9. 2025:Admira Praha vs. Příbram B //www.idnes.cz/sport
3. 9. 17:00
  • 1.60
  • 3.88
  • 3.55
Kazachstán vs. WalesFotbal - Skupina J - 4. 9. 2025:Kazachstán vs. Wales //www.idnes.cz/sport
4. 9. 16:00
  • 6.24
  • 3.95
  • 1.53
Litva vs. MaltaFotbal - Skupina G - 4. 9. 2025:Litva vs. Malta //www.idnes.cz/sport
4. 9. 18:00
  • 2.07
  • 2.88
  • 4.22
Gruzie vs. TureckoFotbal - Skupina E - 4. 9. 2025:Gruzie vs. Turecko //www.idnes.cz/sport
4. 9. 18:00
  • 2.95
  • 3.46
  • 2.28
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia řeší Prekopa, reprezentant Černý z Německa do Turecka

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Nuda na Strahově, debakl 0:7 i Bořilovo bodlo. Slavia má v Lize mistrů staré známé

S pěti z osmi soupeřů, které jim čtvrteční los Ligy mistrů přisoudil, si slávističtí fotbalisté dají repete. Vybavíte si ještě sedmigólový debakl od Arsenalu? Slavnou remízu na San Siru s Interem?...

Baník - Celje 0:2, domácí v odvetě propásli start. V pohárech po další porážce končí

Ani třetí český tým nezvládl v odvetě závěrečného pohárového předkola vstřelit gól. Fotbalisté ostravského Baníku podlehli v utkání o Konferenční ligu slovinskému Celje i podruhé, doma po vlažném...

Máme kuchaře v autobuse, to vyprávím všude. Šulc s Karabcem o zážitcích v Lyonu

Situace z nich rázem udělala výborné kámoše. I z řeči těla poznáte, že si Pavel Šulc s Adamem Karabcem rozumí. A to nejen na hřišti, které teď společně brázdí v barvách francouzského Lyonu, kam oba...

2. září 2025  17:45

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia řeší Prekopa, reprezentant Černý z Německa do Turecka

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

1. září 2025  12:18,  aktualizováno  2.9 17:20

Beauguel se vrací na české trávníky. Vítěz ligy s Plzní posílí Artis Brno

Francouzský fotbalista Jean-David Beauguel, někdejší vítěz nejvyšší soutěže s Plzní a král ligových střelců ze sezony 2021/22, se po dvou a půl letech v zahraničí vrací na české trávníky. Jak během...

2. září 2025  12:39,  aktualizováno  16:34

Rozhazuje Olomouc s rozmyslem? Neudělali jsme harakiri, dušuje se Janotka

Na reprezentační sraz pro něj přiletěl vrtulník s agentem Jiřím Müllerem, v pondělí po obědě přistál vedle Androva stadionu, v jehož útrobách si domluvil lukrativní smlouvu. Pak opět nasedl do...

2. září 2025  15:30

Přesuny gólmanských hvězd. Donnarumma je v City, Ederson odešel do Fenerbahce

Přesun slavných brankářů mezi velkými kluby: Gianluigi Donnarumma po „vyhazovu“ z Paris St. Germain přestoupil do Manchesteru City, odkud zase bývalá jednička Ederson zamířil do Fenerbahce Istanbul....

2. září 2025  13:12

Velký přestup v české lize stvrzen. Nabídku z Olomouce jsem nečekal, přiznal Beran

Za fotbalovou reprezentací přijel v pondělí z Jablonce. Až národní mužstvo příští týden po přípravném utkání v Hradci Králové proti Saúdské Arábii bude opouštět, vyrazí do Olomouce, kde během srazu...

2. září 2025  12:12

Robinho zůstává za znásilnění ve vězení, soud zamítl jeho žádost o propuštění

Bývalý fotbalista Robinho zůstane v Brazílii ve vězení, kde si odpykává devítiletý trest za účast na hromadném znásilnění. Nejvyšší soud v pondělí oznámil, že většinou hlasů zamítl jeho žádost o...

2. září 2025  10:04

Ztratili jsme kvalitu. Hapal a Mikloško o odchodech, zraněních i doplnění kádru

Tiéhi netrefil odkrytou branku, Prekopův únik zmařil brankář Koutný a v dobrých střeleckých pozicích neuspěli Rusnák a Boula. Vinou mizerné koncovky fotbalisté Baníku prohráli v neděli 0:1 v...

2. září 2025  9:40

Grundza uklízel ghetto, teď je na dresu. Nepřizpůsobiví o pomoc nestojí, říká herec

Nejdříve pomáhal uklízet v předlickém ghettu, pak se Grundza dostal na provizorní dres ústeckých fotbalistů. S ním na hrudi domácí tým Viagemu zametl s Českými Budějovicemi díky pohádkovému...

2. září 2025  8:40

Vytrucoval si přestup a je nejdražším hráčem anglické ligy. Isak míří do Liverpoolu

Pro všechny strany je to velká úleva po vleklých dohadech, které by si znovu nejspíš s radostí odpustily. Newcastle v závěru přestupového okna prodává švédského útočníka Alexandera Isaka do...

1. září 2025  11:21,  aktualizováno  22:49

Po gólu v extázi. Viděli jste někdy Šulce takhle řádit? Byl to zážitek, rozplýval se

Sotva míč přes ležícího obránce Balerdiho dostrkal za čáru, oči se mu rozsvítily. Rozpřáhl ruce, zakřičel, rozběhl se a zase zastavil. Chvíli jako by nevěděl, čí je. Pak přeskočil blikající reklamní...

1. září 2025  12:19,  aktualizováno  19:43

Barák se stěhuje, z Fiorentiny bude hostovat v druholigové Sampdorii

Antonín Barák stráví aktuální fotbalovou sezonu ve druholigové Sampdorii Janov. Třicetiletý záložník se 44 reprezentačními starty bude hostovat z Fiorentiny, kde mu příští léto vyprší smlouva....

1. září 2025  18:58

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.