Máme kuchaře v autobuse, to vyprávím všude. Šulc s Karabcem o zážitcích v Lyonu

Za jednoho z nich francouzský gigant poslal do Plzně skoro dvě stě milionů, druhého si vypůjčil na hostování ze Sparty.
Ještě v neděli oba v objetí fanoušků za bránou oslavovali Šulcův vítězný gól do sítě Marseille, teď se spolu připravují na páteční zápas kvalifikace o mistrovství světa proti Černé Hoře.
Pavle, gól vám nakonec připsali, přestože byl původně evidován jako vlastní. Potěšilo?
Šulc: Dozvěděl jsem se to jako první, protože mi hned z Lyonu psali, že ho nakonec uznají mně. Měl jsem z toho radost, ale asi by mi bylo jedno, kdyby zůstal vlastní. Jsem rád, že jsem na tom místě byl a nějak tam míč dotlačil.
Po gólu v extázi. Viděli jste někdy Šulce takhle řádit? Byl to zážitek, rozplýval se
Takhle řádit jsme vás snad ještě neviděli.
Šulc: Kdybyste viděli, co se všechno během týdne dělo. Už od pondělí všichni chodí, že hrajeme s Marseille, že to je nejdůležitější zápas sezony a musíme ho zvládnout. Kvůli lidem i městu. A vy přijdete na dvacet minut a rozhodnete takovým gólem. I ty, Adame, potvrdíš, jak moc to v klubu prožívají. A my měli obrovskou radost, že jsme jim pomohli. Oslava do mě pak už nějak vlezla. Všichni přiskákali za mnou.
Nelekl jste se sám sebe na opakovaných záběrech?
Šulc: Vůbec ne! Měl jsem prostě čistou radost.
Gólovou bilanci už máte vyrovnanou. Čekali jste takový rozjezd?
Karabec: Čekal jsem ho trochu pomalejší. Že první zápasy do repre pauzy budou těžší a budu čekat, než se vůbec do hry dostanu. Představy to ale předčilo.
Šulc: Také jsem čekal pomalejší rozjezd jako Adam, zvlášť po tom prvním zápase, do kterého jsme oba šli jen na minutu. Ale pak jsme se každý prostřídali v základu, dali gól, je to super.
Adame, jak velká změna je to proti Hamburku, kde jste hostoval naposledy?
Karabec: Hlavní rozdíl je v tom, že tam jsem hrál druhou ligu a tady první. Francouzská liga i náš tým se hodně liší v rychlosti. Tréninky se mi zdají těžší než zápasy. Když jsem přišel, docela jsem koukal. Adaptace bude potřeba, pořád jsem si úplně nezvykl. Běžecká kvalita je velká, a k tomu musím dodat ještě nějakou nadstavbu.
Pavle, vám tamní styl sedí?
Šulc: Hrajeme jinak než v Plzni. Hodně chtějí držet balon. Když se nenajde stoprocentní přihrávka dopředu, vracíme míč zpátky, obehráváme obranu a čekáme na správný moment. Hraje se na dvě desítky, což je pro mě fajn.
Jak důležité je mít v týmu krajana?
Šulc: Když spoluhráče někdy slyším mluvit francouzsky, tak nejsem schopný pobrat ani slovo. Hodně kluků ale mluví jen anglicky, takže když si pak s Adamem sedneme spolu, můžeme si v klidu popovídat česky. I na tréninku se to hodí, když si můžeme cokoli znovu vysvětlit, když jeden něco nepochytí.
Karabec: V Německu jsem krajana neměl, ale má to i pozitiva. Kdyby v týmu Šulcík nebyl, možná je začlenění do kabiny rychlejší, protože vám nic jiného nezbyde. Teď je to ale určitě lepší, protože pořád někoho vedle sebe máte a myslím, že nás kabina i tak vzala dobře.
Máte už nějaký super zážitek?
Šulc: Že nikdo ve městě, které je fakt nádherné, nemluví anglicky. Prostě nechtějí. Jo a taky, když jsem po prvním zápase přišel do autobusu a tam kuchař připravoval jídlo. To říkám fakt všude, protože to bylo jak z jiného světa.
To máte kuchyň přímo v autobuse?
Šulc: No jasně, přímo u nás a servíruje nám jídlo.
Co bylo dobrého?
Karabec: Všechno: lasagne, losos, kuřecí. Taky nezdravé věci jako dezerty, popcorn, což jsem snad ještě neviděl. Úplně všechno na celou cestu.
Koordinujete spolu i bydlení? A jak se líbí vaší kočce, Pavle?
Šulc: Fanynka tam s námi ještě není, musíme pro ni zařídit pas nebo spíš mezinárodní očkování. Bydlení jsme ale moc nezkoordinovali, protože tolik možností na výběr jsme neměli a já chtěl být víc ve městě v bytě, protože jsem na to zvyklý.
Karabec: Já zase bydlím víc mimo město, protože jsem chtěl zahradu. Máme psa a stejně jako v Německu jsem chtěl být trochu od ruchu města. To mi vyšlo a jsem moc spokojený.
Připomínají vám lidé třeba Milana Baroše, který v Lyonu působil?
Karabec: Toho zmínili jednou, když jsem podepisoval smlouvu.
Šulc: Mně nikdo nic neříká, ale aspoň deset lidí už mi řeklo, že nesmíme nosit zelenou barvu kvůli rivalovi ze Saint-Etienne.
Jaká je vaše šéfka? Vídáte ji v klubu často?
Šulc: Je tam často. Ne úplně každý den, ale na zápasy jezdí, taky byla asi na třech trénincích. Řekl bych, že klubem dost žije a je ráda, že se nám daří. Po zápase s Marseille dorazila i za námi do kabiny.
Jaká je teď v týmu nálada? Cítíte se na boj o titul s dominantním PSG?
Karabec: Na to je ještě brzy. Ale co tak pobírám, jsou všichni nadšení, protože jsme měli těžké soupeře a devět bodů z devíti se bere tak, že s tím nikdo nepočítal. Nálada je skvělá.
Jak jste prožívali tohle léto? Platí, že u Pavla se řešila Anglie a u Adama dlouho zase Hamburk?
Šulc: Já jsem naději neztrácel a věřil jsem, že se přestup povede a on se povedl. Anglie byla ve hře docela hodně, ale já jsem nakonec zvolil takto.
Karabec: Ze začátku Hamburk prioritou byl, protože to bylo dohodnuté. Jednání ale byla dlouhá, ale protože se pořád něco objevovalo, jsem to časem pustil z hlavy, že to trvá moc dlouho a asi to nevyjde. Začal jsem hledat jinde a nabídka, která přišla z Lyonu, byla nejlepší. Takže to ani nebylo těžké rozhodování.
Šulc asistoval a Karabec gólem pečetil výhru Lyonu: Pomůže mi do budoucna
Pavel si nakonec vybral číslo deset, které jste nosil ve Spartě. Vy jste zvolil sedmičku.
Karabec: No hlavně proto, že tam Pavel přišel první.
Šulc: Předtím jsem také hrával s desítkou, pak na hostováních mi vždycky nějaké číslo přidělili a v Plzni jsem měl 31 protože mladým dávají čísla od 30 nahoru a to už mi pak zůstalo.
Karabec: Není to tak, že by desítka byla má oblíbená. Mám několik čísel, která jsou fajn, dokonce tři z nich byla volná a většinou bývají zabraná. Navíc sedmičku jsem měl v mládeži v Bohemce, pak na Spartě se to trochu střídalo, ale se sedmičkou jsem začínal a když byla volná, trochu jsem přemýšlel a nakonec mi ji dali.
Jak se teď cítíte v reprezentačním? Adam navíc poprvé, když nahradil zraněného Matěje Vydru.
Karabec: Bylo to hodně narychlo, protože jsem se o dodatečné nominaci dozvěděl v neděli po zápase. Musel jsem si hned sbalit a ráno jsem letěl. Jsem moc rád, protože to byl jeden z mých cílů do nové sezony a splnil se dřív, než jsem čekal.
Šulc: Těšil jsem se sem moc, reprezentace je pro mě nejvíc, takže jsem rád, že jsem zase dostal pozvánku a že tady můžu být. Věřím, že pořád máme o co hrát, takže uvidíme, jak se nám bude dařit.
Co čekáte od pátečního zápasu s Černou Horou?
Šulc: Víme, že bude těžký, protože jsme si to vyzkoušeli už v domácím zápase. Bude hodně otevřený, v Černé Hoře je pekelná atmosféra. Ale musíme to zvládnout.