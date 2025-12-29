Deset let od Srníčkovy smrti. Mrzelo ho, že nedosáhl na 50 reprezentačních startů

Jiří Seidl
  10:25
Je to deset let, co fotbalový svět zasáhla smutná zpráva, že zemřel někdejší reprezentační brankář Pavel Srniček. Ve 47 letech podlehl následkům srdeční zástavy. Ta ho postihla 21. prosince, když si byl zaběhat v Bohumíně, kam přijel za rodinou na svátky.

Pavel Srníček | foto: MF DNES

Srniček zkolaboval na málo frekventovaném místě, kde ho našel náhodný kolemjdoucí. Údajně se mu na dvacet minut zastavilo srdce. Přivolaní záchranáři ho převezli do ostravské nemocnice, kde ležel v umělém spánku.

„Pokud bude časem jeho srdce silnější, lékaři ho probudí. Nikdo neví, jestli jeho mozek nebyl bez kyslíku,“ napsal tehdy jeho agent Steve Wraith na Twitter.

Pavel Srniček osm dnů po kolapsu zemřel.

Z plejády fotbalových brankářů Baníku Ostrava byl Pavel Srniček spolu s Luďkem Mikloškem největší oporou reprezentace. Mikloško v letech 1982 až 1997 odchytal za národní tým 42 utkání, Srniček jich měl od roku 1994 na kontě 49.

Jeden jediný mu chyběl k padesátce... Nemrzelo ho, že na tuto metu nedosáhl?

„Je mi líto, že ten padesátý start nepřišel. Když se podívám na plakát reprezentačního mužstva, na kterém mám kapitánskou pásku, tak se mi pokaždé vybaví číslo čtyřicet devět,“ přiznal Pavel Srniček v posledním rozhovoru pro MF DNES. „A mrzí mě, že jsem nedostal zlatý odznak, který svaz dává za padesát startů. Někdo si může říct, že to je malichernost, ale tehdy mi to vážně vadilo.“

Srníček v Newcastlu patřil do rodiny. Fandům mával ze hřiště i z auta

Byl u toho, když národní tým na podzim 2001 v baráži o postup na mistrovství světa dvakrát prohrál s Belgií 0:1. Potom, co 14. listopadu 2001 odchytal odvetu s Belgií, netušil, že to bylo jeho poslední vystoupení v reprezentaci.

„Doufal jsem, že ještě nejméně jednou budu za reprezentaci hrát, ale to už se nestalo.“

V zápasech národního týmu dostal 39 branek. S průměrem 0,795 gólu na zápas patří mezi nejúspěšnější české brankáře.

S národním mužstvem se nikdy oficiálně nerozloučil. Skončil v něm tak nějak potichu. „Je pravda, že jsem konec neohlásil, ale neoficiálně jsem to rozhodnutí učinil.“

Vzorem pro odchod do „reprezentačního důchodu“ mu byl někdejší anglický kanonýr a jeho spoluhráč z Newcastlu Alan Shearer. „V devětadvaceti letech řekl, že v reprezentaci končí, a i když ho pak pět let lámali, aby se vrátil, neudělal to. Je to borec. Jednou řekl, že končí a nedělal ze sebe klauna jako jiní, kteří znovu za národní tým hráli.“

Snaha vybudovat brankářskou školu nevyšla

Ostravský Baník býval pověstný líhní brankářů. Klubem prošli Svatopluk Schäfer, František Schmucker, Vladimír Mokrohajský, Pavol Michalík, Jan Laštůvka, Michal Daněk, Martin Raška. Ti všichni mají na svém kontě alespoň jeden reprezentační start.

„Zdejší region je opravdu brankářsky silný,“ řekl Pavel Srniček. „A když se podíváte do světa, tak čeští brankáři jsou všude. Zřejmě jako národ máme k této profesi potřebné dispozice, ta pozice nám sedí. Možná máme jiné přednosti než jiní. Může to být dané i naší mentalitou, vzrůstem.“

Srniček si pochvaloval, že svou kariéru završil v Premier League ve 39 letech. „Chtěl jsem ji ukončit co nejvýše a že jsem ji završil v Newcastlu, tak to bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát.“

OBRAZEM: Srníček prožil krásná léta v Anglii, reprezentaci i ve Spartě

Newcastle United byl spolu s Baníkem klubem jeho srdce. Tam byl po přestupu z Ostravy v roce 1991 sedm let. A na výpomoc, v roli brankářské dvojky, se do anglického týmu vrátil ještě v sezoně 2006 až 2007.

Pak skončil.

„Jít do druhé, třetí ligy? Co bych tím získal? Nic,“ odmítal prodloužení kariéry. A už nechtěl chytat ani v nejvyšší domácí soutěži. „To už vůbec ne. Vrátil jsem se jednou a podruhé bych to zažít nechtěl.“

Co ho tak zklamalo, když v roce 1998 odchytal za Baník šest zápasů?

„Setkal jsem se s obrovskou závistí. Lidé tady měli problém s tím, když se vrátil někdo, kdo v cizině vydělával velké peníze. Dnes už je to jiné. Navíc už venku nevydělávám. Ale tehdy jsem si řekl, že u nás už nikdy chytat nebudu. Nejvíc to odskákala rodina. Lidé byli zlí. Dcera si ve škole musela vyslechnout různé narážky. Nezávidím klukům, kteří se vrátí z ciziny do českého fotbalu, a to jsou slavnější než já.“

Srniček se ještě týž rok vrátil do Anglie do Scheffieldu Wednesdey. Pak si zkusil i italský fotbal v Brescii a Cosenze a přes další působení v Anglii svou evropskou pouť rozšířil o portugalský tým SC Beira-Mar.

„Když jsem se pak vrátil domů, potřeboval jsem najít práci, která by mě uspokojovala,“ uvedl.

V Baníku se pustil do budování brankářské školy.

„Chci pomoct Baníku vybudovat velkou brankářskou školu, která by byla ve světě ojedinělá. A chci se na výchově každého brankáře podílet maximálně aktivně. A až uvidím, že se tito gólmani začínají prosazovat ve světě, budu úplně spokojený,“ říkal v zimě 2008.

Jenže Baník se propadal do ekonomických problémů a brankářská škola se nerozjela podle Srničkových představ. V Baníku působil u prvoligového týmu i v roli trenéra brankářů. Ale i tam na jaře 2011 skončil. Leč sáhla po něm Sparta, v níž připravoval gólmany do své předčasné smrti.

Výsledky

Tragédie na dovolené. Trenér fotbalistek Valencie zemřel i s dětmi při nehodě lodi

Fotbalový trenér Fernando Martín zahynul v pátek spolu se svými třemi dětmi v...

Rodinná dovolená se proměnila v noční můru. Fernando Martín, trenér rezervního týmu fotbalistek Valencie, zahynul v pátek během havárie výletní lodi v Indonésii. Nepřežily ani jeho tři děti....

Drogový skandál větší než Vémolův. V Turecku skončil ve vazbě šéf Fenerbahce

Sadettin Saran, prezident sportovního klubu Fenerbahce Istanbul

Turecká policie ve středu zatkla Sadettina Sarana, prezidenta sportovního klubu Fenerbahce Istanbul. Akt souvisí s vyšetřováním drogového skandálu, který se týká významných osobností zábavního...

Trpišovský po podpisu smlouvy: Národní tým? Můj životní sen je trénovat Slavii

Premium
Jindřich Trpišovský s asistentem Zdeňkem Houšteckým při podpisu nové smlouvy se...

V kapse má novou smlouvu. Ne však s českou reprezentací pro baráž o mistrovství světa, ale se Slavií. V Edenu načne už devátý rok. „Řekli jsme si, jaké jsou naše vize, zda máme pořád hlad po úspěchu,...

Trpišovský podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029. Odměna i závazek, říká kouč

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský podepsal s klubem novou smlouvu do léta...

Fotbalová Slavia si na Štědrý den připravila pro své fanoušky speciální dárek. Trenér Jindřich Trpišovský bude v klubu pokračovat. Spolu se svými dlouholetými asistenty Zdeňkem Houšteckým a Štěpánem...

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

Knapíkův nekonečný příběh. Za operací musel až do Anglie. Najde konečně klid?

Jan Knapík pózuje s dresem po přestupu do Liberce-

Minulou zimu ho fotbalový Liberec přivedl jako posilu do zadních řad. Od té doby si však Jan Knapík kvůli zranění připsal jen dva ligové starty. Po operaci u specialistů v Anglii však už snad jeho...

29. prosince 2025  9:53

Vedle Daridy? Mám štěstí na hráče s velkou kariérou, říká Dancák

Vlevo je Samuel Dancák z Hradce, vpravo Martin Cedidla z Jablonce.

Že se na podzim v případě chvály na hru středu záložní řady hradeckých fotbalistů mluvilo hlavně o Vladimíru Daridovi? Až se to někdy mohlo vůči výborně hrajícímu parťákovi zdát i nespravedlivé? S...

29. prosince 2025  9:13

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

28. prosince 2025  9:33,  aktualizováno  23:03

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

28. prosince 2025  20:36

Tottenham v derby porazil Crystal Palace, Sunderland remizoval s Leedsem

Útočník Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace se snaží uvolnit ze souboje v...

Nedělní program anglické fotbalové ligy nabídl zbylé dva zápasy 18. kola. Souboj nováčků Premier League vítěze nepoznal, Sunderland remizoval s Leedsem 1:1. Tottenham naplno bodoval v londýnském...

28. prosince 2025  14:50,  aktualizováno  19:55

Guardiola: Když chybí srdce, fanoušci se s tím nesmíří. MS klubů City probudilo

Zamyšlený Pep Guardiola na lavičce Manchesteru City

Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola přiznal, že s hráči na letním mistrovství světa klubů v USA vedl po nepovedené minulé sezoně upřímné debaty. Tým podle něj na jejich základě změnil...

28. prosince 2025  14:18

Wirtz se konečně dočkal gólu za Liverpool. Ale chtěl jsem ho vstřelit dřív, uznal

Florian Wirtz slaví svůj premiérový gól v dresu Liverpoolu. Prosadil se do sítě...

Nejen kvůli vysoké přestupové částce si od něj fanoušci slibovali hodně. A možná právě tenhle tlak způsobil, že se Florian Wirtz v úvodu svého angažmá v Liverpoolu trápil. Postupně si ale v novém...

28. prosince 2025  12:35

Fantišova zpověď: pohřbil tátu alkoholika a bezdomovce, s ním i zlé vzpomínky

Premium
Fotbalista Antonín Fantiš v dresu ústeckého Viagemu.

Když svého „ztraceného" tátu, alkoholika a bezdomovce, potkal před lety v milionové Praze, považoval to za vánoční zázrak. Fotbalista Antonín Fantiš se ho přes zkažené dětství ujal a pomáhal mu, jak...

28. prosince 2025

Čvančara žádal peníze a upadl v Turecku v nemilost, vrací se do Německa

Tomáš Čvančara jásá, právě vstřelil gól v utkání proti Wolfsburgu.

Hostování českého útočníka Tomáše Čvančary z Borussie Mönchengladbach v Antalyasporu skončilo předčasně, tedy už po půl roce. Německý klub potvrdil návrat pětadvacetiletého fotbalisty, který před...

27. prosince 2025  23:11

Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara se vrací do Německa, Hlavatý do Pardubic

Sledujeme online
Tomáš Čvančara jásá, právě vstřelil gól v utkání proti Wolfsburgu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

23. prosince 2025  16:54,  aktualizováno  27. 12. 22:50

