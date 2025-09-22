Římská soudkyně Anna Maria Gavoniová v ostře sledovaném případu nejúspěšnějšího italského klubu přijala s vrcholnými funkcionáři Juventusu dohodu o trestu.
Dvacet měsíců bude v podmínce bývalý předseda Andrea Agnelli, což byl nejvyšší trest. Podle italského práva dohoda o trestu nevyžaduje přiznání viny.
Případ se týká obvinění, že Juventus falšoval své finanční výkazy především v souvislosti s hráčskými přestupy a platy fotbalistů během koronavirové pandemie.
„V rámci vyšetřování kauzy Prisma se již dříve trestněprávně prokázalo, že jsem se ničeho protizákonného nedopustil, a nejvyšší sportovní soud Italské fotbalové federace dokonce zrušil i původně udělený osmiměsíční zákaz činnosti. Aktuální dohoda, kterou podal klub, je legitimním právním nástrojem, který je využíván v procesech tohoto typu, aby se urychlil postup a předešlo nekonečným soudním tahanicím,“ uvedl v prohlášení pro ČTK Nedvěd.
„Z toho důvodu jsem vyhověl vedení klubu svého srdce i bývalým kolegům – a byť jako nevinný jsem souhlasil s přijetím kolektivní odpovědnosti. Věřím, že kauza je tímto jednou provždy uzavřena a moji současnou roli rozhodnutí nijak neohrozí,“ dodal jeden z nejlepších českých fotbalistů historie.
Kauzou se původně od roku 2023 zabýval soud v domovském městě klubu Turíně, ale na žádost právních zástupců se projednávání přesunulo do Říma.
Letos v červnu požádali Agnelli, Nedvěd a ostatní obvinění o vyřešení případu prostřednictvím dohody o trestu poté, co je žalobci chtěli dostat před soud za manipulaci s akciemi, maření dohledu a falešné účetnictví. Bývalí funkcionáři klubu vinu popřeli.
Nedvěd, vítěz Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2003, je v Juventusu legendou. Býval špičkovým záložníkem. Po skončení aktivní kariéry v roce 2009 se přesunul do nejvyšší vedení. Od roku 2010 byl v Juventusu jedním z ředitelů, od října 2015 byl sedm let viceprezidentem.
Na funkci rezignoval na podzim 2022, kdy Juventus začali vyšetřovat v jiném případu nesrovnalostí v účetnictví. Klub přišel v sezoně 2022/2023 o deset bodů v tabulce Série A a UEFA ho vyřadila z příštího ročníku Konferenční ligy.
Nedvěd v této kauze dostal společně s dalšími klubovými funkcionáři osmiměsíční zákaz působení ve fotbale, který však tribunál Italského olympijského výboru zrušil.
Do Juventusu se už nevrátil, v závěru roku 2024 se stal sportovním ředitelem v saúdskoarabském aš-Šabab, ale vydržel jen pár měsíců. Letos v létě se vrátil do Česka, po valné hromadě fotbalové asociace (FAČR) přijal nabídku nového vedení na pozici manažera reprezentací.
Když ji obdržel už v lednu 2024, tehdejšímu předsedovi Petru Fouskovi ji odmítl.
„Bohužel jsem se po zralém uvážení a mnoha konzultacích rozhodl, že ji nemohu přijmout. Po mnoha letech mimo republiku si nejsem jist, zda bych v této chvíli mohl českému fotbalu pomoci. A to tím spíše, že vzhledem k mým stále častým nezbytným pobytům v zahraničí nejsem ještě trvale v České republice,“ vysvětlil.