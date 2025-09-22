Podmínka na 14 měsíců. Šéf reprezentací Nedvěd pyká za působení v Juventusu

Autor: ,
  16:53
Působení Pavla Nedvěda jako dlouholetého funkcionáře Juventusu mělo pro něj zřejmě už poslední dohru. Současný generální manažer českých fotbalových reprezentací byl v Itálii odsouzen k podmíněnému trestu na rok a dva měsíce v případu falšování účetnictví turínském klubu, jehož byl viceprezidentem.

Nový generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd po svém jmenování do funkce. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Římská soudkyně Anna Maria Gavoniová v ostře sledovaném případu nejúspěšnějšího italského klubu přijala s vrcholnými funkcionáři Juventusu dohodu o trestu.

Dvacet měsíců bude v podmínce bývalý předseda Andrea Agnelli, což byl nejvyšší trest. Podle italského práva dohoda o trestu nevyžaduje přiznání viny.

Případ se týká obvinění, že Juventus falšoval své finanční výkazy především v souvislosti s hráčskými přestupy a platy fotbalistů během koronavirové pandemie.

„V rámci vyšetřování kauzy Prisma se již dříve trestněprávně prokázalo, že jsem se ničeho protizákonného nedopustil, a nejvyšší sportovní soud Italské fotbalové federace dokonce zrušil i původně udělený osmiměsíční zákaz činnosti. Aktuální dohoda, kterou podal klub, je legitimním právním nástrojem, který je využíván v procesech tohoto typu, aby se urychlil postup a předešlo nekonečným soudním tahanicím,“ uvedl v prohlášení pro ČTK Nedvěd.

„Z toho důvodu jsem vyhověl vedení klubu svého srdce i bývalým kolegům – a byť jako nevinný jsem souhlasil s přijetím kolektivní odpovědnosti. Věřím, že kauza je tímto jednou provždy uzavřena a moji současnou roli rozhodnutí nijak neohrozí,“ dodal jeden z nejlepších českých fotbalistů historie.

Kauzou se původně od roku 2023 zabýval soud v domovském městě klubu Turíně, ale na žádost právních zástupců se projednávání přesunulo do Říma.

Letos v červnu požádali Agnelli, Nedvěd a ostatní obvinění o vyřešení případu prostřednictvím dohody o trestu poté, co je žalobci chtěli dostat před soud za manipulaci s akciemi, maření dohledu a falešné účetnictví. Bývalí funkcionáři klubu vinu popřeli.

Pavel Nedvěd exkluzivně. O Zlatém míči, práci, novém životě a reprezentaci

Nedvěd, vítěz Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2003, je v Juventusu legendou. Býval špičkovým záložníkem. Po skončení aktivní kariéry v roce 2009 se přesunul do nejvyšší vedení. Od roku 2010 byl v Juventusu jedním z ředitelů, od října 2015 byl sedm let viceprezidentem.

Na funkci rezignoval na podzim 2022, kdy Juventus začali vyšetřovat v jiném případu nesrovnalostí v účetnictví. Klub přišel v sezoně 2022/2023 o deset bodů v tabulce Série A a UEFA ho vyřadila z příštího ročníku Konferenční ligy.

Nedvěd v této kauze dostal společně s dalšími klubovými funkcionáři osmiměsíční zákaz působení ve fotbale, který však tribunál Italského olympijského výboru zrušil.

Do Juventusu se už nevrátil, v závěru roku 2024 se stal sportovním ředitelem v saúdskoarabském aš-Šabab, ale vydržel jen pár měsíců. Letos v létě se vrátil do Česka, po valné hromadě fotbalové asociace (FAČR) přijal nabídku nového vedení na pozici manažera reprezentací.

Jak dostat Nedvěda k šejkům. Agent o české legendě a Trpišovského budoucnosti

Když ji obdržel už v lednu 2024, tehdejšímu předsedovi Petru Fouskovi ji odmítl.

„Bohužel jsem se po zralém uvážení a mnoha konzultacích rozhodl, že ji nemohu přijmout. Po mnoha letech mimo republiku si nejsem jist, zda bych v této chvíli mohl českému fotbalu pomoci. A to tím spíše, že vzhledem k mým stále častým nezbytným pobytům v zahraničí nejsem ještě trvale v České republice,“ vysvětlil.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Neapol vs. PisaFotbal - 4. kolo - 22. 9. 2025:Neapol vs. Pisa //www.idnes.cz/sport
22. 9. 20:45
  • 1.30
  • 5.39
  • 12.50
Brozany vs. SlaviaFotbal - 3. kolo - 23. 9. 2025:Brozany vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
23. 9. 16:00
  • 30.00
  • 15.00
  • 1.01
Horní Ředice vs. SlováckoFotbal - 3. kolo - 23. 9. 2025:Horní Ředice vs. Slovácko //www.idnes.cz/sport
23. 9. 16:00
  • 15.10
  • 8.68
  • 1.10
Táborsko vs. KarvináFotbal - 3. kolo - 23. 9. 2025:Táborsko vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
23. 9. 17:30
  • 2.72
  • 3.10
  • 2.40
Espaňol vs. ValenciaFotbal - 6. kolo - 23. 9. 2025:Espaňol vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
23. 9. 19:00
  • 2.33
  • 3.19
  • 3.30
Bilbao vs. GironaFotbal - 6. kolo - 23. 9. 2025:Bilbao vs. Girona //www.idnes.cz/sport
23. 9. 19:00
  • 1.45
  • 4.58
  • 7.39
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Podmínka na 14 měsíců. Šéf reprezentací Nedvěd pyká za působení v Juventusu

Působení Pavla Nedvěda jako dlouholetého funkcionáře Juventusu mělo pro něj zřejmě už poslední dohru. Současný generální manažer českých fotbalových reprezentací byl v Itálii odsouzen k podmíněnému...

22. září 2025  16:53

Souboj českých gólmanů. Kovář s Jarošem své týmy podrželi, oba ale dostali dva góly

V nizozemském fotbale příliš větších zápasů nenajdete. Střetnutí Ajaxu s PSV Eindhoven vždy fanoušci vyhlíží jako jeden z vrcholů celé sezony. Ti čeští ale měli v neděli ještě další důvod, proč si...

22. září 2025  14:02

Ústí se zadrhlo, podle Habancovy průměrové tabulky se ovšem drží plánu

Ústecký propad? Trenér druholigového nováčka Svatopluk Habanec mluví o práci v mezích plánu. Vytvořil si vlastní průměrovou tabulku a v ní se stále fotbalový Viagem pohybuje v požadované úrovni....

22. září 2025  13:28

Červená karta pro Vydru správně udělena, řekla komise. Za faul Preciada žlutá stačila

Červená karta pro Preciada za faul na Spáčila? Ne, posouzeno správně. Neudělení žluté karty Mercada za faul loktem do obličeje Palusky? Posouzeno špatně. Červená karta pro Matěje Vydru? Ano,...

22. září 2025  13:03

Rashford přišel o dvě minuty pozdě na poradu. Kouč ho vyškrtl ze základu

V týdnu dvěma góly zajistil fotbalistům Barceloně vítězství v úvodním kole Ligy mistrů v Newcastlu, o tři dny později v neděli anglický útočník Marcus Rashford naštval trenéra Hansi Flicka tak, že ho...

22. září 2025  12:05

Přetahovaná o první místo pokračuje. Mdlá a vlažná Slavia ztratila. Čím to?

Byl jedním z pěti posledních slávistů, které trenér Trpišovský v honbě za výsledkem nestáhl. Zjevně věděl proč. Vasil Kušej tři minuty před koncem nedělního ligového taháku v Liberci po fikané...

22. září 2025  10:40

NEJ Z LIGY: Sparťanské obraty i dietní Olomouc. Kováč prolomil zeď jménem JT

Být lídrem české nejvyšší soutěže momentálně není záležitost trvalá. Po dvou týdnech se do čela vrací Sparta, která doma otočila už třetí ligový zápas a zdolala Plzeň (2:1). Slavii v Liberci (1:1)...

22. září 2025

Teplice ožily, Frťala perlil: Ovzduší nic moc, ale Autovi se tu dýchá dobře

Ještě tomu chybějí góly, ale už to nevypadá tak beznadějně. Fotbalisté Teplic zastavili sérii ligových krachů, uhráli bod ve středeční dohrávce v Ostravě (1:1), v sobotu remizovali 0:0 i na půdě...

22. září 2025  9:19

Jak využít pana Vyvoleného? Slavia se učí hrát s Chamem. Kušej: Je jako Matějovský

Dobrých osm minut se po hřišti spíš toulal. Seznamoval se s prostředím. Jako by postupně zjišťoval, co všechno si v české lize, kterou dosud poznával jen z televize či ze střídačky, může dovolit. A...

22. září 2025  8:56

Hradecký kouč Horejš: Zvedli jsme se, ale víme, jak je to křehké

Minimálně pro tuto chvílí jsou fotbalisté Hradce Králové z nejhoršího venku. Po prvních pěti kolech tápání se skoro nezadržitelně sunou tam, kde před sezonou chtěli být.

22. září 2025  8:44

Aby fyzioterapeut strkal do hráče? Musíme si to vyřešit, hlásil po remíze trenér Kováč

Bod se Slavií, účastníkem Ligy mistrů, se vždycky počítá. Pod Ještědem však po remíze s úřadujícím mistrem panovala i kapka hořkosti. O výhru přišel Slovan po trefě Kušeje až v 87. minutě. „Je...

22. září 2025  7:34

Komár na scénu! Vyhraje Zlatý míč favorit, nebo se dočkáme překvapení?

Premium

Kdekdo čekal, že po Hvězdných válkách jedna se hned rozjede pokračování. Ronaldo a Messi out. Haaland a Mbappé in. Bylo by možná fajn, kdyby fotbal hned našel dva suverény, kteří se budou přetahovat...

22. září 2025

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.