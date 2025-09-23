Jsem nevinný, ale přijal jsem kolektivní dohodu, říká Nedvěd o podmínce

  13:29
Poté, co ve studiu celý večer komentoval ceremoniál udílení Zlatého míče, jenž sám v roce 2003 vyhrál, se vyjádřil také k záležitosti, která mu už tak příjemná není. Někdejší fotbalový záložník a současný manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd totiž několik hodin předtím dostal podmínku 14 měsíců v případu falšování účetnictví Juventusu. „Jsem s verdiktem spokojený,“ překvapil.
Manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd před přípravným utkáním...

Manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd před přípravným utkáním se Saúdskou Arábií.

Utkání Mladé Boleslavi proti Liberci navštívil i Pavel Nedvěd.
Generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd (vlevo) sleduje...
Pavel Nedvěd (vpravo), nový generální manažer českých fotbalových reprezentací,...
Pavel Nedvěd (vpravo) podepisuje čtyřletou smlouvu s fotbalovou asociací vedle...
12 fotografií

Případ, který se týkal falšování finančních výkazů zejména v souvislosti s hráčskými přestupy a platy fotbalistů během koronavirové pandemie, se táhl od listopadu 2022.

„Bylo to pro mě komplikované a těžké období a jsem šťastný, že je za mnou. Ačkoliv jsem nevinný, tak jsem přijal kolektivní dohodu, protože Juventus miluju a bude tomu tak nadále,“ pokračoval Nedvěd v pondělí večer ve studiu Nova Sport.

Fotbalová asociace vzápětí fanoušky ujistila, že na Nedvědovu funkci u reprezentaci to nebude mít žádný vliv. Byl do ní přitom jmenován teprve v červnu letošního roku.

Podmínka na 14 měsíců. Šéf reprezentací Nedvěd pyká za působení v Juventusu

„Nic se pro mě nemění, jenom teď můžu mít čistou hlavu, klid na svou práci a nemusím se věnovat téhle věci. Ve fotbale jsem působit mohl, jelikož italský sportovní soud mě už dřív omilostnil, takže pro mě žádná změna a maximálně se koncentruju na svůj úkol, což je reprezentace a postup na mistrovství světa,“ zdůraznil i samotný Nedvěd.

Nedvěd kopal za Juventus mezi lety 2001 až 2009, od roku 2010 pak působil ve vedení, a od roku 2015 byl dokonce viceprezidentem. Až do zmíněného listopadu 2022, kdy celá správní rada včetně tehdejšího předsedy Agnelliho skončila.

Původně si Nedvěd vyslechl osmiměsíční zákaz působení ve fotbale, odvolací soud Italského olympijského výboru jej však posléze zrušil a viny ho následně zprostil i zmíněný Sportovní soud Italské fotbalové federace(FIGC) v novém procesu s klubem.

A nakonec třiapadesátiletý Nedvěd vyvázl s podmínkou.

KOMENTÁŘ: Vítejte zpět, mistře. A teď kdo nové Nedvědy pro fotbal vychová?

„Cítil jsem nespravedlnost, že nemůžu bojovat a bránit se, jak jsem mohl na fotbalovém hřišti. Myslím, že jsem Juventusu odevzdal všechno, co jsem měl. Jak na hřišti, tak mimo něj. Byl jsem tam 20 let strašně spokojený, bylo to krásné období a rád na něj vzpomínám, i když úplně dobře neskončilo,“ pronesl Nedvěd. „Jsem šťastný, že jsem tam mohl být.“

Klub měl původně přijít o 15 bodů, nakonec mu však bylo strženo pouze 10. V aktuální sezoně je zatím po čtyřech kolech Juventus, jenž na titul čeká od roku 2020, na druhé příčce.

„Moc s lidmi z Juventusu v kontaktu nejsem, protože z toho našeho vedení už tam skoro nikdo není, možná vůbec nikdo. Ale do Itálie a do Turína se vracím strašně rád. Budu je ale sledovat nadále, přeju jim to nejlepší a snad budou zase vyhrávat tituly,“ pravil.

Sám se po konci v Juventusu stal v závěru roku 2024 sportovním ředitelem v saúdskoarabském aš-Šabab, kde ale vydržel jen pár měsíců. Poté přijal funkci ve fotbalové asociaci.

