Nedvěd bude manažerem reprezentačních výběrů.

Stále mile šokuje, že se to stalo.

„Mám velkou radost, že se nabídku rozhodl přijmout,“ ohlásil nový šéf asociace David Trunda. Ačkoli je ve funkci teprve od konce května, okamžitě pochopil, že je potřeba zatroubit na poplach.

Dvě nejvýraznější státní značky uvadají stále víc. Naposledy reprezentační áčko vyhořelo v Chorvatsku 1:5, čímž si vážně zkomplikovalo vysněnou cestu na mistrovství světa. Jedenadvacítka se následně lekla favoritů a na svém mistrovství Evropy měla utrum už před posledním utkáním ve skupině.

Všechno špatně.

Zatím se můžeme leda dohadovat, jakou bude mít legendární záložník roli, ale jisté je, že jeho nástup silně rezonuje. Samozřejmě si nemyslete, že se národní týmy okamžitě zvetí, protože jim chybí nadprůměrný materiál, ale dvaapadesátiletý Nedvěd jim jistě přidá na kreditu a vážnosti.

Stane se štítem.

Býval takový už jako hráč. Nesmiřitelný buldok, šéf, jeden z nejdůležitějších kapitánů v historii.

Současná generace kolem Součka nebo Schicka vyrůstala právě na Nedvědových válečnických výkonech, při kterých mu na hlavě neposedně poskakovala blonďatá hříva. Účes má podobný, daleko podstatnější je však jeho charakter.

Do českého fotbalu se dlouho vracet nechtěl. Nevěřil, že by se mu naslouchalo. Po kariéře zůstal v Juventusu Turín, kde se vypracoval v druhého nejmocnějšího muže hned po majiteli Agnellim. Do manažerské kanceláře ho několikrát lákala Slavia. Odmítal, byť má stejného agenta jako trenér Trpišovský. Ostatně právě manažer Jiří Müller (a plzeňský boss Adolf Šádek) měli zásadní vliv při jednání s asociací.

Poslední půlrok Nedvěd působil v Saúdské Arábii, byl sportovním ředitelem klubu aš-Šabab. Peníze pohádkové, leč konkurence nedostižná, protože elitní čtyři kluby dotuje královská rodina. Zřejmě i to Nedvěda popostrčilo, aby skončil.

„Pavel je v kanceláři přesně takový jako dřív na hřišti. Pečlivka, poctivka, pintlich. Pro něj je fotbal droga,“ říká manažer Müller.

Sportovní ředitel. Pavel Nedvěd nově šéfuje klubu aš-Šabab.

Do českého fotbalu se vrací po téměř třiceti letech, kdy ze Sparty vyletěl do Lazia Řím.

Ne, nečekalo se, že se to někdy stane. Na přelomu let 2023 a 2024, ještě za minulého předsedy Petra Fouska, lavíroval, zda by práci u národního týmu přece jen nevzal. Všechno se zdálo připravené, stejně vycouval. Teď už naštěstí ne.

Jako šéf reprezentací, nebude-li se dařit, se jistě dostane pod palbu. Ale chránit ho bude status modly, která v roce 2003 získala Zlatý míč.

V zákulisí se přetřásá, že dostane stejné pravomoci, jako měl kdysi Oliver Bierhoff u velmi úspěšné německé reprezentace. Čili by měl právo vyjadřovat se k nominacím nebo k výběru trenérů. Ale nepředbíhejme.

Až v úterý výkonný výbor odklepne Nedvědovo jmenování, dá se předpokládat, že u áčka nezbude místo pro současného manažera Tomáše Hübschmana.

Rovněž padá myšlenka, že by se Nedvěd významně angažoval v Hradci Králové, jak se měsíce spekuluje. Změna je holt život. Kdo by kdy tušil, že se nejslavnější z českých fotbalistů v zimě zasnoubí s Darou Rolins? Pořád to ovšem bylo reálnější než návrat k reprezentaci po devatenácti letech.