Pavel Nedvěd se vrací do českého fotbalu, stává se manažerem reprezentací

Miloslav Novák

15:54

Je to velký návrat Pavla Nedvěda do českého fotbalu. Po devětadvaceti letech od přestupu ze Sparty. Po devatenácti letech od ukončení kariéry v národním mužstvu. Legendární záložník a držitel Zlatého míče z roku 2003 se stane manažerem reprezentačních celků. Jeho oficiální jmenování musí ještě posvětit výkonný výbor asociace, což by měla být formalita.