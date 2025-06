K Chorvatsku mám hodně otázek. Nedvěd o trenéru Haškovi i vizích v nové roli

Příchod někdejšího znamenitého záložníka k národnímu mužstvu vzbuzuje nadšení i naději.

„Budu se snažit nezklamat,“ prohlásil Pavel Nedvěd, nový generální manažer reprezentací, jak zní oficiálně jeho pozice.

Téměř třicet let jste žil v Itálii, poslední půl rok v Saúdské Arábii. Nebojíte se návratu do Česka?

Nebojím, vždyť jsem tady doma. Naopak se těším. Fotbal je všude stejný. Musíte mu dávat maximum, abyste uspěli. A země je určitě jinde než byla v roce 1996, kdy jsem ze Sparty přestupoval do Itálie. Asi je lepší, ne?

Co určitě lepší není, je fotbal. Jak ho vyléčíte?

Je pro mě dobrou vizitkou, že mě výkonný výbor schválil jednohlasně. Budu mít jasně dané kompetence co se týče áčka a jedenadvacítky. Dostanu dost prostoru a vhodné podmínky, abych mohl pracovat, jak nejlíp umím.

Proč jste zvolil návrat domů?

Po dovolené jsem se měl vrátit do Saúdské Arábie a v klubu aš-Šabab dál pokračovat jako sportovní ředitel. Oslovili mě lidé z výkonného výboru, jestli bych se s nimi nesešel. Hned na první schůzce na mě pan předseda Trunda zapůsobil, jak jasnou vizi má. Že chce dělat fotbal pro fotbal, že chce být úspěšný. To mě hodně zajímalo. Už po té první schůzce jsem byl přesvědčen, že nastal správný moment, abych se vrátil.

Pavel Nedvěd (vpravo) podepisuje čtyřletou smlouvu s fotbalovou asociací vedle jejího předsedy Davida Trundy.

Před rokem a půl jste předchozímu vedení asociace nabídku na pozici reprezentačního manažera odmítl. Proč jste názor změnil?

Částečně už jsem odpověděl, příjemně mě překvapilo jednání předsedy, pak i pana Šádka, pana Tvrdíka. Sešli jsme se, měli jasnou představu, co bych měl dělat. Je to role, která mě baví. Udělám všechno pro to, abych českému fotbalu pomohl.

Reprezentace však manažera má, co bude s Tomášem Hübschmanem, vaším kamarádem a bývalým spoluhráčem?

Dejte mi pár týdnů, přece jen jsem ve funkci jen chvíli. Potřebuju čas, abych zjistil, jak prostředí funguje. Tomáš ve funkci zůstane a bude k ruce trenérovi. Já pak představím výkonnému výboru návrh, jak by to mělo vypadat dál.

Bude na vás například odvolání trenéra?

Tohle bude mimo moje kompetence, ale mám veškerou důvěru jak předsedy, tak výkonného výboru. Mojí pravomocí bude to, že já případné odvolání navrhnu a výkonný výbor se tím bude zabývat.

Národní mužstvo před dvěma týdny v kvalifikaci o postup na mistrovství světa dostalo pět gólů v Chorvatsku. Jedenadvacítka neuspěla na současném Euru na Slovensku. Co vám červnová vystoupení obou výběrů řekla?

Asi je jasné, že u áčka se mi to líbit nemohlo, to asi ani vám. S trenérem uděláme důkladnou analýzu, chystáme ji už na nejbližší dny. Mám spoustu otázek. Ale ty jsem vykoukal v době, když jsem byl mimo tým. Potřebuju být uvnitř, abych poznal ty procesy, uvažování, rozhodování. Ani s jedenadvacítkou jsem nebyl spokojený, už po dvou zápasech jsme byli vyřazení. Byl jsem denně v kontaktu s místopředsedou asociace Zdeňkem Grygerou, který na těch zápasech byl. Mrzelo mě, že některé hráče, kteří mohli reprezentovat, jsme tam nebyli schopní dostat. Měli bychom mít cíl postavit co nejlepší výběr.

Jak bude vypadat váš pracovní den? Budete ve své strahovské kanceláři denně, nebo budete fungovat na dálku?

Moje role byla, je a bude operativní. Ano, každý den jsem na asociaci a budu se věnovat všem problematikám reprezentací, abychom jim vytvořili co nejlepší podmínky a hráči pak neměli alibi. Budeme pak po nich požadovat výborné výkony. Budu bydlet v Praze a věnovat se fotbalu. Hodně se těším. Z vlastní zkušenosti vím, že jen každodenní práce se vyplatí a přinese úspěchy.

Co si do své role přinesete z Juventusu, kde jste léta působil jako viceprezident a člen nejužšího vedení?

Je to trochu jiná práce. Když se vám v klubu nepovede zápas, za tři dny máte možnost to napravit. U reprezentace to tak není, ale zase máte víc času na analýzy a řešení. To pro mě bude nové. Každopádně na náš první cíl moc času není, je hodně důležité, abychom postoupili na mistrovství světa.

Jste členem skupiny, která chce vlastnit prvoligový klub z Hradce Králové. Jak se práce pro asociaci do vašeho záměru promítne?

Projekt v Hradci se mi hodně líbí a velmi rád zůstanu jeho součástí. Myslel jsem si, že moje role tam bude větší, než dovoluje nová situace. Můžu být minoritní akcionář, což bych chtěl. Jednání budou pokračovat, ale teď se pro mě všechno mění. Budu dávat sto procent práci u reprezentace.