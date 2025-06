Nedvěd po setkání s Haškem: Trenér má ve mně oponenta, může to pro něj být i tvrdé

Nedvěd měl zase o čem mluvit, ve středu se totiž poprvé potkal s reprezentačním trenérem Ivanem Haškem, jehož je nově přímým nadřízeným. Diskutovali tři hodiny.

„Z jedné strany to bylo příjemné setkání, z druhé strany ne,“ poznamenal Nedvěd, do pondělí sportovní ředitel saúdskoarabského aš-Šababu.

Co jste řešili?

Probrali jsme spoustu věcí, hlavně dojmy, myšlenky. Do taktických věcí jsme nešli, ty teprve přijdou na řadu. Ty pocity, které jsem měl v sobě, jsem mu potřeboval říct. Národní mužstvo jsem za trenéra Haška sledoval už před loňským mistrovstvím Evropy a měl jsem hodně postřehů. Hodnocení jsem si dělal pro sebe, říkal jsem si, že mi to v moji profesi může pomoct. Chtěl jsem mu říct, co bych dělal jinak, zeptat se, proč on to dělal takhle. Zatím jsme si vyměnili názory.

Nedvědův osobní analytik Jedno přání Pavla Nedvěda poté, co přijal roli generálního manažera fotbalových reprezentací: chce mít osobního analytika. „Člověka, který výkony hráčů v zápasech dobře přečte a ukáže mi je, jak je chci vidět já. Musí to být člověk, kterému věřím. Reprezentace svoje analytiky má, já chci mít taky svého.“

Co konkrétně byste dělal jinak?

Jinak bych uchopil ten poslední zápas v Chorvatsku. On měl své představy, vizi. Teď po zápase je každý chytrý, jako jsem mohl být i já. Ale určitě bych některé věci udělal jinak. Je dobře, že trenér tuhle konfrontaci se mnou bude mít. A bude ji mít tvrdou. Myslím si, že ho to může posunout.

Jak ty vaše postřehy a výtky přijímá? Aby vám to fungovalo, měli byste se shodnout odborně a vyjít i lidsky.

S Ivanem se známe dlouho, vím, jak uvažuje. Já po něm budu chtít, aby z něj byl ten starej Ivan Hašek. On v sobě měl takové ty věci, odvahu, sázka na mladé hráče. Nebál se ničeho. Chci, aby byl tím Ivanem znovu.

Máte na mysli Ivana Haška například z přelomu tisíciletí, kdy s trenérskou kariérou ve Spartě začínal?

Klidně. Ivan je hodně zkušený trenér a u reprezentace by takový měl být. Trenér, který si něčím prošel. A on jím je. Myslím si, že moje oponentura, i když nebude příjemná, mu pomůže.

Padla otázka na konkrétní hráče v zápase s Chorvatskem?

Ne, jak jsem vám už říkal, do takticko-technických věcí jsme se nepouštěli. Spíš jsem chtěl znát jeho pocity, proč tahle sestava a podobně.

Jak reagoval?

Že měli sérii zápasů, kdy od loňského září v Gruzii neprohráli. Až teď v Chorvatsku. Kritika od fanoušků, od vás novinářů byla silná, hlavně na Ivana. Ale já si myslím, že měla víc mířit na hráče. Ti byli na hřišti, ti do toho měli dát víc.

I když národní tým vyhrál svou skupinu v Lize národů a i kvalifikaci začal třemi vítězstvími, trenér Hašek si pochvaloval i hru, která však atraktivní nebyla. Co si o tom myslíte vy?

Jedna věc jsou výsledky, druhá předvedená hra. Trenér se z kluků snaží dostat maximum a nemusí to pak být na pohled hezký fotbal. My potřebujeme postoupit na mistrovství světa, abychom se mohli odrazit. To může být velmi těžké, můžeme hrát baráž, kde dostaneme silného soupeře. Budeme se snažit zlepšit ve všem. Výsledky tak špatné nejsou, hra samozřejmě může být lepší.

Zmínil jste, že vám v nominaci někteří hráči chyběli. Koho podle vás trenér Hašek opomíjí?

To není o tom, že někoho opomíjí. Spíš mi přišlo, že někteří hráči, které jsme měli na mistrovství Evropy, tak já teď dost dobře nechápu, proč v týmu nejsou. Jasně, třeba nehrají v klubech, ale já se chci s nimi bavit, protože mají velký potenciál.

Kdo například?

Teď mě hned napadl Robin Hranáč. Velmi solidní fotbalista, nemůžeme se ho jen tak lehce vzdávat. Ale samozřejmě potřebujeme, aby měl zápasové vytížení v klubu.

Vaší pravomocí je, že můžete navrhnout změnu trenéra. Má se Ivan Hašek bát, nebo může být do zářijového kvalifikačního utkání v Černé Hoře v klidu?

Může být v klidu. Má všechno, co potřebuje. Může se bez problémů připravovat.

Ve funkci jste dva dny. Jaký byl návrat do českého prostředí po 29 letech?

Vím, že mě čeká hromada práce. Ale s tím jsem do toho šel. Jinak mám hezkou odezvu od lidí. Ženy, muži, staří, mladí, které potkávám na ulici, všichni mi přejí, aby nám to fungovalo, abychom český fotbal zase zvedli. To je pro mě obrovská motivace. Chci to dělat dobře, to je pro mě to nejdůležitější.

Motivací k návratu určitě nebyly peníze...

Ne, to nebyly. Jinak bych zůstal tam dole v Saúdské Arábii.

O kolik jste si pohoršil?

Dobrá otázka. Nemůžu a ani nechci být konkrétní. Ale peníze byly to poslední, o čem jsme se s předsedou bavili. Zaujaly mě úplně jiné věci a bylo jich hodně. Pracovitost všech lidí ve výkonném výboru, s kterými jsem mluvil. Vím, že se na mě můžu spolehnout a oni na mě. Vím, že to jsou pracanti. To je pro mě vzpruha, nebojím se toho.

Cítíte, že jste příchod k reprezentaci načasoval správně? Před rokem a půl jste ho za bývalého vedení asociace odmítl.

Jo, teď je to správný moment. Dám hodně na pocity, předtím jsem to necítil. Teď jsem věděl po pěti minutách, dohodli jsme se rychle.

Tenkrát by vaše role u národního mužstva byla jiná?

Ano, byla by jiná. Předseda a jeho kolegové na mě zapůsobili tím, že měli přesnou představu a vizi, co bych měl dělat já a co bychom měli dělat společně. To pro mě znamená všechno. Vím, jak těžké je fotbal dělat. Ale teď tady máme správné lidi. I když v práci skončíme, tak mě nenechají být a mám je pořád na telefonu. Tak to má být.