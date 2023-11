Pavel Nedvěd exkluzivně. O Zlatém míči, práci, novém životě a reprezentaci

Pán byl z magazínu France Football, který anketu pořádal: „Jaký Zlatý balon? Já? Děláte si srandu? Dlouho mi nedocházelo, co se stalo.“ Teprve pak se do Turína rozjel reportérský štáb, natáčelo se, fotilo, vznikl exkluzivní rozhovor. Teprve 22. prosince si Nedvěd přiletěl pro unikátní trofej do Paříže.

Nesměl jste se prořeknout, viďte?

Bylo to dost náročné, protože v Itálii se většinou nic neututlá. Věděli to jen moji nejbližší. Sice se o tom mluvilo neoficiálně, ale já to nikdy neodkýval. Jen jednou, na předvánoční večeři, to nadhodil starý pan Agnelli, prezident Juventusu. Já polknul naprázdno a dělal hloupého. Ale jo, bylo to fajn.